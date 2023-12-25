Человек-химера: как живут люди с двойным ДНК

В человеческом организме могут одновременно присутствовать клетки разных генотипов и органов с отличающимися ДНК. Это необычное биологическое явление называется химеризм. Проявляться же оно может по-разному и порой самым неожиданным образом.

Впервые случай химеризма был зарегистрирован в Великобритании, в 1953 году. Тогда англичанка Эрин Мартин решила стать донором и отправилась сдавать кровь. Результат удивил не только её, но и врачей. Оказалось, что клетки крови Мартин одновременно принадлежит двум разным группам. Изначально в медучреждении списали всё на ошибку и взяли кровь ещё раз. Ничего не изменилось — результат остался прежним.

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Объяснить данный феномен смог лондонский врач-гематолог Роберт Рэйс. Он выяснил, что у матери Мартин беременность изначально была определена как многоплодная. Однако вскоре плод мужского пола погиб, а его ткани и кровь попали внутрь второго, выжившего. Так Мартин унаследовала группу крови своего неродившегося брата.

Случай, с которым столкнулись британские специалисты в середине прошлого столетия, получил название «близнецового» химеризма. На данный момент в мире зарегистрированы официально 40 аналогичных генетических отклонений.

В 2002 году в США химеризм проявился совершенно по-другому. Американка Лидия Фэрчайлд для подтверждения факта отцовства после развода с супругом сдала анализ ДНК. Его результаты показали, что Фэрчайлд не является генетической матерью их общих с мужем троих детей. И это при условии, что беременела она всегда естественным путём.

Так был обнаружен новый вид химеризма, который стал называться тетрагаметным. В случае с Фэрчайлд, слюна, кожа и волосы женщины содержали одну ДНК, а её внутренние органы и шейка матки — другую. Учёные пришли к выводу, что такой химеризм развился ещё на первых неделях эмбрионального развития жительницы США. Встречается же он крайне редко, в отличие от «посттрансплантационного химеризма», когда после переливания крови или пересадки органов по медицинским показаниям в организме клетки хозяина начинают существовать вместе с клетками донора.