День в истории, 25 декабря: знаменательные события

В разные годы 25 декабря происходило множество событий, некоторые из которых навсегда оставили свой след в истории.

Подробнее о самых любопытных из этих событий, произошедших и в России, и в мире, читайте в материале "Рамблера".

Видео дня

25 декабря 336 года в Риме впервые отпраздновали Рождество

25 декабря во многих странах мира отмечается один из ключевых христианских праздников – Рождество Христово. Более чем в 100 странах мира этот праздник считается государственным.

Впервые рождество отпраздновали в 336 году нашей эры в Риме во времена правления императора Константина Великого. При этом любопытно, что точная дата рождения Иисуса Христа неизвестна. Люди определяли ее, исходя из фактов, указанных в Евангелии от Луки. Историки считают, что до правления Константина христиане не праздновали день рождения Иисуса отдельно – долгое время его отмечали вместе с праздником Богоявления (Крещения) 6 января.

25 декабря 1759 года физик Йозеф Адам Браун впервые получил твердую ртуть

В декабре 1759 года температура воздуха в Санкт-Петербурге упала до -37 градусов. В то время именно там проживал академик Петербургской Академии наук Йозеф Адам Браун, который проводил опыты над ртутью. Ученому удалось понизить температуру ртути до -56 градусов и добиться ее затвердевания.

Полученную ртуть можно было пилить, рубить и ковать. Своим открытием академик произвел настоящий фурор в научном сообществе.

25 декабря 1977 года ушел из жизни Чарли Чаплин

Легендарный актер, режиссер и сценарист скончался в Швейцарии на 89-м году жизни. За свою жизнь Чарли Чаплин успел получить всенародное признание. В 1970-х в США проводили опрос, в ходе которого просили граждан назвать самого популярного человека в истории. По итогам опроса, Чаплин занял второе место, уступив лишь Иисусу Христу.

25 декабря 1991 года Михаил Горбачев ушел в отставку

Михаил Горбачев стал первым и последним президентом СССР. 25 декабря 1991 года он объявил о своей отставке и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием Борису Ельцину.