В Пензе мать девочки с онкологией добилась компенсации расходов
В Пензе мать ребенка-инвалида добилась компенсации расходов на перелеты.
9-летнюю девочку с онкологическим заболеванием необходимо возить в Первый Санкт-Петербургский университет имени академика И. П. Павлова на противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию.
Так как ребенок живет на удалении от места лечения (более чем 12 часов пути по железной дороге), то имеет право на перелет туда и обратно вместе с законным представителем.
Однако региональное отделение Социального фонда России не заключило договор с авиаперевозчиком, родителям пришлось дважды самостоятельно покупать билеты. Компенсировать расходы СФР отказался.
Пензячка обратилась в прокуратуру, и прокурор Ленинского района подал в суд иск о возмещении семье 43 тысяч рублей. Требования были полностью удовлетворены.
«Кроме того, региональным отделением фонда заключен государственный контракт с ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии» на оказание услуг по перевозке авиационным транспортом детей-инвалидов», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.