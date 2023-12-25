25 декабря. Какой сегодня праздник

Какой сегодня праздник: 25 декабря – католическое Рождество
В 2023 году 25 декабря отмечаются католическое Рождество, День без буквы "Л" и День гравимассы
Рождество Христово
Появление на свет Сына Божьего, Иисуса Христа празднуют христиане по всему миру. Однако католики и православные отмечают этот праздник в разные дни, несмотря на то, что смысл, который обе ветви христианства в него вкладывают, практически не различается. Так, католическая церковь ежегодно отмечает Рождество 25 декабря.
Решение о праздновании Рождества Христова в ночь с 24 на 25 декабря было принято на Третьем Вселенском (Эфесском) церковном соборе в 431 году. Вместе с католиками появление на свет Мессии чествуют протестанты и православные поместные церкви. Отличие между датами празднования Рождества у православных и католиков объясняется разницей между юлианским и григорианским календарями.
Католики не соблюдают такого строгого поста как православные, но у них есть адвент, от латинского adventus – "пришествие". Это период, когда верующие готовятся к Рождеству. В понимании западных христиан адвент является временем благоговейного и радостного ожидания.
В этот день также отмечаются:
День без буквы "Л". Праздник родом из США. Он интересен игрой слов, с английского No L звучит как "Ноэль", а это созвучно с Noel, которое с французского означает "Рождество". Чтобы не возникало сильной путаницы, праздник назвали "А’Фавит".
День гравимассы. Его инициатором стал программист Ричард Мэтью Столлман из США. Он предложил в противовес Рождеству отметить 25 декабря день рождения Исаака Ньютона в качестве символа торжества науки над религией. Именно поэтому второе название праздника – Newtonmas (Рождество Ньютона). Ученый известен тем, что открыл один из фундаментальных принципов физики. Он автор всемирной теории тяготения, которая была разработана в 1666 году.