Загадка императора: чем вскрытие гробницы Александра I удивило большевиков

Император Александр I скоропостижно скончался в 1825 году в Таганроге. Вокруг этого события вот уже на протяжении почти двухсот лет не утихают споры. Существует версия, согласно которой царь на самом деле ушёл в монахи. Эту легенду подтвердили и большевики, вскрыв царский гроб в 1921 году.

В Сибири в 1864 году умер знаменитый местный старец Фёдор Кузьмич. Современники же говорили — на самом деле лишился жизни Александр I, который ранее отрёкся от своего титула столь оригинальным образом. Слухи об этом дошли и до Александра III, который поручил обер-прокурору Святейшего Синода Константину Победоносцеву расследовать данный инцидент. Однако деятельность Победоносцева в этом направлении трудно считать объективной. По его мнению, соглашаться с тем, что император добровольно променял трон на монастырь, было нельзя, так как это отрицательно скажется на репутации царской династии.

Примечательно, что свидетелями кончины императора были только четыре человека. Среди них его жена, императрица Елизавета Алексеевна, которая умерла через несколько месяцев. Неудивительно, что и её смерть стала обсуждаемым событием. Говорили, что она ушла в монастырь вслед за супругом (её отождествляли с затворницей Сыркова монастыря Верой Молчальницей). Гроб же с телом императора привезли в Петербург только в марте 1826 года.

Вскрыть могилу осмелились большевики в 1921 году. Внутри было пусто. Таким образом, косвенно они подтвердили легенду о старце Фёдоре Кузьмиче. Правда, никаких документов, подтверждающих вскрытие, не сохранилось либо они до сих засекречены.