Чем напугала Олега Табакова открытка от родственников Вальтера Шелленберга

Чем письмо родственников эсэсовца Шелленберга так напугало Олега Табакова
Одну из самых ярких ролей в многосерийном телефильме Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны» исполнил Олег Табаков. Родственники бригадефюрера СС Вальтера Шелленберга посмотрели картину и отправили Табакову письмо.
Открытка от Шелленбергов
Наталья Павлищева, автор книги «Незнакомая Шанель», считает, что Олег Павлович не просто блестяще сыграл роль — он и внешне был очень похож на своего персонажа. Вскоре после того, как фильм вышел в прокат, Табаков получил открытку от родственников реального Шелленберга. Им очень понравилась работа актёра.
Валерий Мурох в «Непридуманных историях из жизни Страны Советов», ссылаясь на Юрия Визбора, заявил, что в послании немцы поблагодарили советского артиста за то, с какой большой любовью и теплотой он передал дорогие для семьи Шелленбергов черты Вальтера. В конце открытки родственники эсэсовца поздравили актёра с Рождеством.
Последствия
Мурох утверждает, что Олег Павлович очень сильно испугался, он не знал, куда деть письмо. Послание от Шелленбергов могло стать поводом для гонений на него со стороны государственных деятелей. Но никакой реакции властей на открытку не последовало. Табаков, по словам Михаила Захарчука, автора издания «Олег Табаков и его 17 мгновений», полагал, что роль Шелленберга помогла ему стать народным любимцем — именно эта любовь защитила его от возможных упреков.