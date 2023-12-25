Чем напугала Олега Табакова открытка от родственников Вальтера Шелленберга

Одну из самых ярких ролей в многосерийном телефильме Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны» исполнил Олег Табаков. Родственники бригадефюрера СС Вальтера Шелленберга посмотрели картину и отправили Табакову письмо.

Открытка от Шелленбергов

Наталья Павлищева, автор книги «Незнакомая Шанель», считает, что Олег Павлович не просто блестяще сыграл роль — он и внешне был очень похож на своего персонажа. Вскоре после того, как фильм вышел в прокат, Табаков получил открытку от родственников реального Шелленберга. Им очень понравилась работа актёра.

Валерий Мурох в «Непридуманных историях из жизни Страны Советов», ссылаясь на Юрия Визбора, заявил, что в послании немцы поблагодарили советского артиста за то, с какой большой любовью и теплотой он передал дорогие для семьи Шелленбергов черты Вальтера. В конце открытки родственники эсэсовца поздравили актёра с Рождеством.

Последствия