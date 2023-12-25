Носки и кастрюли: Эксперты назвали самые неуместные новогодние подарки

По мнению специалистов по этикету, не стоит дарить на Новый год подарки, которые разрушают атмосферу праздника, а также напоминают о работе и быте.

"Неуместным подарком считается все, что забирает нас от праздника и возвращает нас в быт. Кастрюли, сковородки, например. Детям какие-то учебники или что-то, что связано со школой, то есть как бы с их "работой". Мужчины очень устали от носков", - цитирует РИА Новости специалиста по этикету Элеонору Басманову.

Также при выборе подарка нельзя забывать о степени дистанции между дарящим и тем, кому преподносят подарок.

"Если своим деловым соратникам, партнерам и так далее, то подарки должны быть деловыми. То есть это какие-то деловые аксессуары: ручки, блокноты, изделия из кожи, допустим, портмоне, кошельки, какие-то картхолдеры возможно. То есть подарок не должен вторгаться в личную сферу", - пояснила бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева.