Перестройка и распад СССР: можно ли было спасти страну

25 декабря 1991 года Михаил Горбачев ушел с поста президента СССР. В тот же вечер советский флаг, реявший над Кремлем, был спущен. Почему глава советского государства добровольно оставил власть, чего ранее не позволял себе ни один советский лидер? Какую роль в приходе Горбачева на высший пост в стране сыграл Запад? Можно ли было спасти Советский Союз, если его президентом вместо Горбачева стал Ельцин, разбирался NEWS.ru.

© ТАСС // президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев

От агронома до генсека: какой была карьера Горбачева

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Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в Красногвардейском районе Северо-Кавказского (ныне — Ставропольский) края СССР. Происходил из семьи крестьян. С 15 лет работал помощником комбайнера. В 1955 году окончил юрфак МГУ и с тех пор постепенно рос внутри партийно-советской карьерной лестницы.

После учебы в Москве будущий генсек был направлен по распределению в распоряжение Ставропольской краевой прокуратуры. Но следователем он так и не стал, поскольку сразу был переведен на комсомольскую работу. С 1962 года полностью перешел на партийную работу. Заодно в 1967-м Горбачев окончил заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института (ныне Ставропольский государственный аграрный университет) с присвоением квалификации «агроном-экономист».

Карьера внутри партийной вертикали шла рекордно быстрыми темпами. Уже в 1971 году Горбачев вошел в состав Центрального комитета (ЦК) КПСС. Ему было 40 лет, то есть, по меркам партийной верхушки, он считался очень молодым управленцем. В 1978 году Горбачев стал первым секретарем Ставропольского крайкома партии, то есть де-факто руководителем этого очень значимого региона.

Уже через семь лет Горбачев поднялся до поста секретаря ЦК КПСС, то есть по сути вошел в состав «ареопага», управлявшего Советским Союзом. Сам Горбачев утверждал, что ему покровительствовал шеф КГБ Юрий Андропов, именно он и обеспечил скорость, с которой будущий президент СССР поднялся к вершинам власти. Впрочем, некоторые историки полагают, что покровителями были другие члены брежневского Политбюро ЦК — главный идеолог страны Михаил Суслов и шеф МИДа Андрей Громыко.

Наконец, весной 1985 года Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС, то есть первым лицом в Советском Союзе. С весны 1990-го он совмещал руководство в партии с постом президента СССР.

Юрий Лизунов, Николай Малышев/ТАСС // Новый Уренгой. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев во время встречи с жителями города

Кто начал перестройку и каковы были ее последствия

Горбачев сразу же предпринял попытку реформировать СССР. Эта инициатива получила название — перестройка. Целью было совершенствование экономической системы внутри страны и разрядка напряженности в холодной войне с Западом.

Реформы начались в сложной обстановке. В 1986 году упала цена на нефть, случилась катастрофа на Чернобыльской АЭС. Январский пленум ЦК КПСС 1987 года положил начало экономической реформе, которая противоречила главным канонам Компартии, — впервые с 1920-х годов было разрешено частное предпринимательство, одновременно была введена свобода слова и собраний. Контроль КГБ за общественной жизнью был постепенно свернут.

В этих условиях усилились сепаратистские настроения, оказались разморожены межнациональные конфликты. В результате к середине 1990 года более 600 тысяч советских граждан стали беженцами. С юридической точки зрения сепаратизму способствовал тот факт, что по Конституции каждая республика могла свободно выйти из состава СССР. В 1989–1990 годах многие республики воспользовались этим, начав «парад суверенитетов».

В 1990-м из Конституции СССР исчез пункт о «руководящей и направляющей» роли КПСС, официально открыв путь для политической либерализации.

Валентин Соболев/ТАСС // Демонстрация трудящихся на Красной площади

Как Горбачев пытался предотвратить распад СССР

Горбачев пытался остановить центробежные тенденции. Он уговорил большинство лидеров республик подписать «новый союзный договор», узаконив в нем широкие полномочия субъектов СССР. Подписание было назначено на 20 августа 1991 года. Однако в ночь на 19 августа ряд соратников Горбачева попытались устроить государственный переворот. Его возглавил заместитель Горбачева вице-президент СССР Геннадий Янаев. Попытка мятежа не удалась, однако в результате Горбачев сложил с себя полномочия генерального секретаря ЦК КПСС и вообще распустил Компартию.

Начался демонтаж государственных структур СССР. А 8 декабря лидеры РСФСР, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали соглашение о создании СНГ. В нем отмечалось, что СССР как «субъект международного права и геополитическая реальность» с этого момента прекращает свое существование.

25 декабря, после того как большинство союзных республик поддержали Беловежские соглашения о ликвидации Советского Союза, Горбачев сообщил о прекращении деятельности на посту президента СССР.

Как оценивают роль Горбачева в истории

Вклад Горбачева в историю СССР больше отрицательный, чем положительный, считает историк Рой Медведев.

«Я в основном оцениваю Горбачева отрицательно, хотя неоднократно менял взгляды на его счет. Еще до того, как его избрали генеральным секретарем, Горбачев встретился с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. После пятичасовой беседы с ним Тэтчер назвала его „человеком, с которым можно работать“. Другими словами, он получил согласие Запада на выдвижение его кандидатуры», — заявил в разговоре с NEWS.ru Медведев.

Владимир Родионов/РИА Новости // Ввод войск в Москву 19 августа 1991 года

Историк, который в конце 1980-х стал депутатом Верховного Совета (парламента) СССР, вспоминает, что был в хороших личных отношениях с генсеком. Однако в самом начале правления Горбачева Медведев, напротив, подвергался преследованиям, поскольку с начала 1970-х, в годы правления генсека Леонида Брежнева, слыл диссидентом.

«Мы с Горбачевым в очень хороших отношениях были. Я с ним очень часто встречался, мы в чем-то помогали друг другу. Но когда Горбачев только-только пришел к власти и стал проводить очень непопулярную антиалкогольную политику, страна на этом потеряла огромное количество денег. Усилили гонения на диссидентов. Я был в очень трудном положении в 1985–1986 годах, а академик Сахаров вообще находился в ссылке. Никакой перестройки вначале не было. Полтора года шло усиление репрессий против диссидентов. Перестройка, по сути, началась только в 1987 году. А затем Горбачев начал быстро терять популярность —и поменял политику под давлением Запада», — вспоминает Медведев.

Бывший шеф службы безопасности президента РФ Александр Коржаков считает правление Горбачева в целом неудачным. Особенно заметным это стало к 1990 году, когда проблемы с продовольствием обострились по всей стране.

«А что Горбачев? Остался генсеком, потом стал президентом, а полки в магазинах все пустели. С каждым годом становилось хуже», — рассказал экс-руководитель службы безопасности Бориса Ельцина.

Что касается событий в Беловежской пуще, то президент СССР не стал препятствовать роспуску Союза и созданию СНГ, поскольку не мог нигде найти опору, он осознавал собственную непопулярность, считает Коржаков.

Юрий Белинский/ТАСС // Товарный дефицит в СССР

«7 декабря 1991 года Горбачев знал, зачем мы собрались в Беловежской пуще. У него был еще КГБ СССР. Более того, Ельцин летал на самолетах 235-го авиационного отряда специального назначения, который был подконтролен Горбачеву. Он и решал, на каком самолете в том или ином случае полетит Ельцин — на Ту-134, Ту-154 или Ил-62. Так что Горбачев все знал, но понимал, что народ его уже не поддерживает, потому ничего не стал предпринимать в свою защиту», — подытожил Коржаков.

По мнению Коржакова, стань президентом СССР Борис Ельцин, он мог бы сохранить страну, «всяком случае, распад не произошел бы так быстро, он бы затянулся».

«Ельцин имел шансы сохранить СССР, если бы был его руководителем», — заявил в интервью с NEWS.ru Коржаков.

По его мнению, ранний Ельцин начала 90-х отличался более твердым характером, в отличие от слабовольного Горбачева, хотя и у президента России были свои «отрицательные стороны».

Какую роль сыграли избиратели РСФСР в развале Союза

Большинство жителей РСФСР стремилось улучшить свое положение внутри советского государства, повышение суверенитета РСФСР внутри Союза проходило при поддержке большинства избирателей и избранных ими народных депутатов республики. Так считает вице-президент Центра политических технологий профессор НИУ ВШЭ Алексей Макаркин. По его мнению, угроза развала СССР в тот момент не воспринималась рядовыми гражданами как катастрофа.

«Главная причина распада Советского Союза была в России, точнее в желании большинства ее жителей поднять статус республики. Так, в 1991 году была введена должность президента РСФСР — и в Москве возник второй центр силы — помимо президента СССР.

Кроме того, жители России считали, что другие республики не смогут без нее прожить — из-за наличия между ними и РСФСР множества технологических цепочек, культурных и семейных связей. Они были уверены: республики быстро вернутся в случае отделения, а РСФСР за это время успеет разобраться со своими проблемами», — заявил NEWS.ru Макаркин.

По мнению политолога, распространенное сегодня мнение о распаде СССР как о результате заговора нескольких человек возникает из-за желания множества рядовых граждан переложить на кого-то другого ответственность за распад советского государства.

«Ностальгия по СССР начала усиливаться лишь со временем. В начале 1990-х опросы показывали, что люди воспринимали распад Советского Союза как нечто объективное. Но потом чем дальше, тем больше те же самые люди стали упоминать про заговор. В частности, что развал СССР произошел по воле одного Горбачева или трех человек — участников Беловежских соглашений. Тем самым люди попутно снимали ответственность с самих себя. Мол, мы не виноваты, а нас обманули», — сказал Макаркин.

Другими причинами распада Союза политолог назвал глубокий экономический кризис и слишком резкую разницу образа жизни и образа мышления населения в разных уголках советского государства, — например, между жителями Прибалтики и Средней Азии.