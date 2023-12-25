Саяно-Шушенская ГЭС: триумф и трагедия «стройки века»

25 декабря исполняется 38 лет со дня, когда впервые в полную силу заработала Саяно-Шушенская ГЭС. Сооружение этой гигантской гидроэлектростанции вошло в историю как одна из великих строек Советского Союза, которая потрясла своим масштабом весь мир и стала поистине уникальным достижением советского государства.

© Станислав Красильников/ТАСС

«Стройка века» – так в 60-е и 70-е годы прошлого века называли строительство Саяно-Шушенской ГЭС (СШ ГЭС). Возводили ее, без преувеличения, всей страной. В Хакасию, в долину Енисея по зову ЦК ВЛКСМ поехали тысячи юношей и девушек – ведь стройка была объявлена ударной, комсомольской. В те годы родилась песня: «Мы не будем ни есть, и ни пить, и ни спать, но Саянскую ГЭС мы построим». Настоящий гимн советскому энтузиазму.

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«Вода в Енисее была обжигающе ледяной»: как жили гидростроители?

Все предшествующие гидростанции в СССР начинались с палаточной романтики. Гидростроители жили в палатках и бараках-времянках не один год. Но на строительстве СШ ГЭС период палаток был относительно коротким. В 1963 году были начаты подготовительные работы по строительству ГЭС. Всего за год в двух ближайших к стройке поселках поставили кварталы двухэтажных деревянных домов для семей строителей. В поселке Означенное было семь таких домов, а в поселке Майна и вовсе восемнадцать – целый жилой район. Вслед за этим были сданы в эксплуатацию столовая, магазин, баня, детский сад, школа и комбинат бытового обслуживания. Там открылись даже часовая мастерская, фотография и парикмахерская – все необходимое, чтобы можно было остаться там надолго или навсегда. В 1964 году первые 120 семей гидростроителей уже получили ключи от квартир.

Юрий Бармин/ТАСС

Студенты, приезжавшие в поселок гидростроителей Черемушки поработать со стройотрядами на несколько летних месяцев, жили в домиках попроще. Вот строки из воспоминаний одного из них:

«Студенческий городок, где мы поселились, представлял собой дюжину щитовых домиков на территории, где с ними соседствовали вековые сосны, футбольное поле, умывалка и душ с туалетом. От берега реки нас отделяла всего сотня метров, но, несмотря на жару, никто ни разу так и не отважился искупаться, вода в Енисее была обжигающе ледяной и очень быстрой. Жилые домики были необычные – вместо стен крыша типа равнобедренного треугольника от самой земли, входная дверь в виде шестиугольника, внутри два этажа, по бокам спальные лавки. Просто и со вкусом, а самое главное – необычайно уютно. Таким жильем мы обязаны первым стройотрядам, побывавшим здесь несколько лет назад, жившим в палатках и построившим все это для следующих поколений студентов. Так что большое им за это спасибо».

«Шедевр промышленного искусства и технической культуры»

Проект новой гигантской ГЭС был разработан Ленинградским отделением института «Гидропроект». Сам план гидроэнергетического использования Енисея, воды которого в Саянском каньоне у выхода реки в Минусинскую котловину падали вниз с 200-метровой высоты, появился в конце 50-х годов.

Вот тогда было решено построить не серию небольших, а одну гигантскую ГЭС. В 1961-1962 годах велись изыскания на пяти створах реки. В результате был выбран Карловский створ. С этого момента приступили к созданию проектов ГЭС. Их было четыре. В результате был выбран вариант с высоконапорной арочно-гравитационной плотиной.

Эта плотина – уникальное по размерам и сложности возведения гидротехническое сооружение, не имеющее аналогов в мире. Настоящий шедевр промышленного искусства и технической культуры. Ведь помимо главного своего назначения она еще и невероятно красива, о чем могут свидетельствовать многочисленные съемки, запечатлевшие величие этого грандиозного объекта.

Плотину СШГЭС спроектировали не как обычную гравитационную (т.е. прямую и тяжелую), а как арочно-гравитационную, более легкую, причем сама ее изогнутая форма обеспечивает надежность конструкции. Решение с инженерной точки зрения было действительно блестящим. К тому же при проектировке этой плотины учли сейсмическую опасность региона. Конструкция сразу была рассчитана на то, чтобы выдерживать землетрясения силой до восьми баллов по шкале Рихтера. Поэтому плотина ГЭС была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое прочное сооружение такого типа.

Основные вехи строительства:

1966 год – в поселке Черемушки организован строительный участок.

1968 год – начата отсыпка правобережного котлована первой очереди.

1970 год – в котловане первой очереди уложен первый кубометр бетона.

1973 год – введена в эксплуатацию первая очередь камнеобрабатывающего комбината «Саянмрамор».

11 октября 1975 года – полностью перекрыто русло реки.

18 декабря 1978 года – первая турбина СШГЭС поставлена под промышленную нагрузку.

25 декабря 1985 года – заработала десятая, последняя турбина. Саяно-Шушенская ГЭС достигла установленной мощности 6,4 миллиона киловатт. По своей мощности она обогнала все гидроэлектростанции Евразии.

2 июля 1986 года – в основные сооружения СШГЭС был уложен последний, девятый миллион кубометров бетона.

1987 и 1991 годы – была проведена частичная реконструкция гидростанции.

В чем уникальность Саяно-Шушенской ГЭС?

Сооружения станции включают плотину, здание электростанции, расположенное рядом с плотиной, и дополнительный водосброс. Все уникальное супермощное оборудование СШ ГЭС было изготовлено отечественными заводами.

Плотина СШГЭС сравнима по высоте с главным зданием МГУ. Она врезана в скалы берегов реки на глубину пятнадцать метров слева и десять метров справа. Сопряжение со скальным основанием в русле реки также произведено врезкой на глубину пять метров. Плотина имеет форму дуги радиусом 600 метров по напорной грани.

Савостьянов Сергей/ТАСС

Внутри плотины вдоль верней грани созданы 10 продольных галерей, где размещены одиннадцать тысяч единиц контрольно-измерительной аппаратуры. Мониторинг состояния отдельных элементов конструкции и всего сооружения происходит непрерывно.

СШГЭС – самая мощная гидростанция в России. Она обеспечивает стабильность всей сибирской энергосистемы и поставляет энергию целому ряду промышленных предприятий. Энергия, добываемая здесь, «чистая» и возобновляемая. Ее среднегодовая выработка составляет 22,8 млрд кВт час электроэнергии.