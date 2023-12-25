В российском городе рысь поселилась в доме
В Иркутске в жилом пятиэтажном доме поселилась дикая рысь. Она несколько дней пряталась в подвале, сообщает МВД России.
По информации «Фонтанки», дом, в котором нашли дикое животное, находится рядом со школой. На вызов жильцов приехали полицейские и сотрудники питомника. Обыскав подвал, они заметили останки котят и кошки. Поймать зверя удалось благодаря ловушке.
В данный момент рысь находится в питомнике. Ее хотят откормить и выпустить на волю, но последнее слово останется за Службой по охране животного мира.
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