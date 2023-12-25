Как поздравляли с Рождеством и Новым годом в дореволюционной России

В праздничные дни особенно приятно не только дарить и получать ценные и памятные подарки, но и сопровождать их пожеланиями, разными добрыми словами или смешными глупостями и дурашливыми историями. Как давно вы сами отправляли простую, но оттого и дорогую, яркую, душевную открытку своим близким, друзьям или просто хорошим знакомыми?

© В городе N

Сто лет назад, в царской, дореволюционной России, такая традиция была обыденностью, как сейчас отправить смс или анимационную картинку в мессенджере.

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Автор этого текста, кстати, со своими друзьями обменивается открытками на разные большие события или вовсе без случая, чтобы напомнить о себе и порадовать адресата.

Редакция ИА «В городе N» вместе с преподавателем ВШЭ и создателем проекта «Пишут тебе» — коллекции оцифрованных дореволюционных, советских и современных почтовых открыток Тимуром Хусяиновым решили вместе почитать пожелания начала XX века и вдохновиться на свои собственные к предстоящим Рождеству и Новому году. Мы посмотрим несколько артефактов и узнаем, какие послания писали друг другу люди, кем они были, а самое главное — как выглядели почтовые карточки.

Начнем путешествие с 24 декабря 1910 года. В нижегородскую губернскую чертёжную приходит открытка неизвестно из каких мест, но на ней фотография людей у Раменского ключа в Сызрани. Мальчик или уже молодой человек Митя посылает Алексею Архиповичу Бочкареву эту весточку на Рождество, а заодно и благодарит за денежный перевод.

Милый братец Алеша! Поздравляем тебя с Высокоторжественным праздником Рождества Христова и наступающим Новым годом. Желаем оные провести в добром здравии и полном благополучии. Засим приносим тебе искреннюю благодарность за твою чувствительность ко мне Перевод получил своевременно. Твой Митя.

Вот 25 декабря 1912 года неизвестный отправитель поздравляет с Рождеством А. Иконникову. Можно только гадать, кто прислал открытку по адресу: Жуковская улица, дом Проскурякова. Но с тем, что отправитель с уважением относится к собеседнице, спорить не приходится.

Поздравляю Вас с праздником Рождества Христова и от души желаю всего наилучшего.

Еще одна красивая поздравительная открытка была отправлена Колей и Олей, дата на ней не отмечена, откуда и куда пришла — тоже неизвестно. В ней поздравляют с Рождеством Христовым некого Виталия Андреевича.

Поздравляем Вас дорогой Виталий Андреевич с Высокоторжественным Праздником Рождества Христова и желаем всего лучшего в жизни, а главное скорее сбросить с себя эту тяжелую болезнь и быть вполне здоровым. Напишите каких конфет Вам прислать пить с чаем. Живем мы довольно скучно только изредка ходим в клуб платить дань лотто. Ребятишки стали большие и шалуны. Совсем плохо слушаются. Еще поздравляем Вас с Новы Годом Новым счастьем. Любящие Вас Настенька Коля Оля

А это 2 января 1908 года, когда некому Саше Погорецкому в село Бондуровка на Украине пришла открытка из далекой солнечной и жаркой Африки. Неизвестно, из какой точки континента прислали письмо, но адресант явно любил пошутить.

Дорогой товарищ! Шлю тебе на Новый Год мою фотографическую карточку… Я летом в сильную жару путешествовал по африканской пустыне и немножко, как видишь, загорел. Целую тебя!

Следующая почтовая карточка из Минской губернии от М. Горясева. И пришла она не по какому-нибудь безызвестному адресу, а в Нижегородский Государственный банк на имя Сергея Николаевича Фадеева. Правда само послание весьма лаконичное: С Новым Годом!

Вероятнее всего, получатель являлся служащим в банке, а М. Горясев почтил его не своим личным присутствием, но тем не менее знак внимания оказал.

5 января 1910 года на улицу Родовспомогательное отделение в Нижнем Новгороде приходит открытка с рисунком художницы Елизаветы Бём.

Спасибо Сережа за память. Шлю вам привет и также поздравляю с новым годом. Я бы очень хотела с вами поехать, иначе мне придется ехать одной, т. к. все наши едут раньше. Ехать я думаю 19го с вечерним поездом в 6 ч. 33 м. Удобно-ли вам так черкните, в крайнем случае я могу переменить день отъезда.

Как нам рассказал Тимур, эти двое по переписке не только поздравили друг друга, обменялись новостями, но и обсудили, как после всего поедут на учебу вместе.

Прямо в канун Нового года, 31 декабря 1912 года, из деревни Новая на Верхнюю набережную в дом С. М. Рукавишникова в Нижнем Новгороде от А. Граялановой приходит письмо Евдокии Яковлевне Яковлевой или, как ласково ее называет отправительница, Дуне.

Правда, отправив ответное письмо с поздравлениями, А. Граяланова праздник проведет в тишине и спокойствии дома.

Милая Дуня! Спасибо за поздравление, я в свою очередь поздравляю тебя с Новым Годом; желаю тебе здоровья и всякого благополучия. Получила приглашение на вечер в Фокино, но из-за нездоровья буду сидеть дома, да и не тянет никуда. Целую тебя! А. Граяланова.

Следующая новогодняя открытка ушла из Нижнего Новгорода в Елисаветград (Херсонская губерния). Была она у получателя Елены Антоновны Якубовской, как отмечает наш собеседник, всего за два дня. Нижегородец Сергей пишет:

Милая, хорошая дорогая Леся! Поздравляю с праздником и Новым годом. Шлю пожелания самого полного счастья. Крепко целую. Поцелуй маму, папу, Катю Галю и бабушку. Твой любящий дядя Сережа.

Поздравления продолжают поступать и после наступления праздника. 3 января 1915 года нижегородский доктор Дмитрий Алексеевич Елкин получает для Лёни, своего сына, письмо от М. Подшивалова из Череповца.

[С] Новым Годом Лёня! Желаю тебе встретить в добром здоровьи весело, скорый и счастливый успех в учении. Интересно какие баллы подарил папе и маме, наверно подтянулся перед сестрами, как старший брат. М. Подшивалова

Тот же 1915 год: в Земскую Управу в Сергаче Нижегородской губернии через Димитрия Викторовича Остренко приходит письмо Юлии Августовне Остренко.