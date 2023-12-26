В советских фильмах часто мелькала скрытая реклама различных товаров и услуг, которую зрители чаще всего не замечали. Это делалось очень тонко и ненавязчиво, используя прием продакт плейсмент.

Так, например, авиакомпания «Аэрофлот» была гордостью советской гражданской авиации и часто демонстрировалась в кинофильмах тех лет. Когда сюжет фильма требовал перелёта героев в другой город или страну, почти в обязательном порядке показывали самолеты или афиши «Аэрофлота».

Зрители чаще всего не обращали внимания на эти детали, воспринимая всё как часть сюжета. Но подсознательно такая реклама запоминалась и влияла на потребительский выбор.