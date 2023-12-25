Туристка отправилась в круиз для взрослых и узнала о фишках свингеров

39-летняя журналистка Яна Хокинг (Jana Hocking) призналась, что во время круиза ей понравилось проводить время у бассейна, расслабляться в спа-салоне и выпивать в баре. Она также рассказала, что во время ужина со знакомыми узнала, что многие свингеры делали предложения другим гостям с помощью наклеек с ананасами, которые они размещали на дверях кают.