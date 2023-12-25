Туристка отправилась в круиз для взрослых и узнала о фишках свингеров

Туристка отправилась в круиз для взрослых и получила предложение от свингеров
Туристка из Австралии отправилась в круиз для взрослых Virgin Voyages и узнала о привычках в свингерском сообществе. Подробности истории публикует портал News.com.au.
39-летняя журналистка Яна Хокинг (Jana Hocking) призналась, что во время круиза ей понравилось проводить время у бассейна, расслабляться в спа-салоне и выпивать в баре. Она также рассказала, что во время ужина со знакомыми узнала, что многие свингеры делали предложения другим гостям с помощью наклеек с ананасами, которые они размещали на дверях кают.
По ее словам, некоторые свингеры не стеснялись приглашать отдыхающих присоединиться к ним напрямую. Одно из таких предложений получила и Хокинг. Австралийка пояснила, что две пары свингеров, которые она встретила в лифте, позвали ее развлечься вместе, однако женщина отказалась.
«Если бы они выглядели, как Брэд Питт, Анджелина Джоли, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, то да, возможно, у меня бы возникло искушение. Но они были не такими… Я засмеялась и поблагодарила их за предложение, прежде чем вежливо отказаться», — поделилась туристка.