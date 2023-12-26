В древней галактике заметили сейсмическую волну

Японские ученые получили новые снимки древней галактики BRI 1335-0417. Этому объекту около 12 миллиардов лет, и это старейшая и самая удаленная от нас спиральная галактика во Вселенной.

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Телескоп ALMA позволил рассмотреть эту галактику более подробно. В частности, ученых интересовало, как газ поступал в галактику и распространялся по всей ее протяженности.

«Газ является ключевым ингредиентом для формирования звезд и может дать нам важные подсказки о том, как галактика на самом деле подпитывает свое звездообразование», – отметили авторы научной работы.

В ходе наблюдений ученые зафиксировали движение газа вокруг BRI 1335-0417 и выявили сейсмическую волну – первую в этом типе ранних галактик. Она представляет собой вертикальное колебательное движение, вызванное либо поступлением нового газа, либо контактом с другими галактиками меньшего размера. Оба события способствовали бы рождению новых звезд.

Также ученые обнаружили стержнеобразную структуру в диске. Галактические стержни способны разрушать газ и транспортировать его к центру галактики. Стержень в BRI 1335-0417 признан самым удаленным известным объектом такого рода.

После наблюдений ученые заключили, что молодая галактика проявляет признаки активного роста. Телескоп смог увидеть, какой она была, когда возраст Вселенной составлял всего 10% от нынешнего.

Исследование показало, что ранние галактики формировали звезды гораздо быстрее, чем современные. Новые данные станут основой для компьютерного моделирования, которое продемонстрирует историю эволюции галактик на протяжении сотен миллионов лет, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.