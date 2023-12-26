«Ты в картеле или в дерьме». Как женщины заняли высокие места в криминальной иерархии Америки

В странах Латинской Америки и США заговорили о все большем числе женщин, вовлеченных в деятельность крупнейших наркокартелей. «Лента.ру» решила узнать, почему женщины все более востребованы в криминальном бизнесе на другом конце света.

© Кадр из сериала «Нарко: Мексика» (Netflix)

Женщины занимают все больше мест в американской криминальной иерархии

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В Мексике женщины стали все чаще входить в криминальные группировки в качестве полноправных участниц. Это следует из доклада неправительственной аналитической организации International Crisis Group (ICG), выпущенного 27 ноября. Если раньше они интересовали бандитов только в качестве сексуальных объектов или «хранительниц очага», когда очередного босса отправляли в тюрьму, то теперь их вовлеченность в преступления намного шире.

Война с наркотиками, начатая правительством Мексики и спецслужбами США в середине 2000-х, продолжается без каких-либо серьезных результатов. Марихуана, кокаин, а в последнее время и синтетический фентанил, продолжают течь через границу Соединенных Штатов и расходиться по всему миру

Бедность стран Центральной Америки позволяет картелям пополнять ряды бойцов без особого труда — криминальное ремесло способно дать молодому человеку куда больший заработок, чем честная работа.

Девушки становятся кабронами (cabróna — «сволочь» в переводе с испанского. Также используется в значении «преступница», «участница банды») по двум основным причинам. Первая та же, что и у юношей, — заработок. Вторая — возможность оградить себя от нападок бандитов и повысить статус в обществе.

С самого раннего возраста я поняла: или ты становишься каброной, или ты в дерьме. Ты не просто говоришь: «Ой, хочу быть бандиткой». Ты не можешь быть наивной, если хочешь выжить. Ты должна уметь защитить себя и знать, на чьей ты стороне. За одним идет другое, и ты оказываешься внутри

бывшая участница картеля из материала VICE

Картели воюют не только с правительством, но и между собой. Став каброной, девушка приобретает статус полноценного члена преступного сообщества и его защиту. По данным ICG, в Мексике каждый год к картелям присоединяется около 7000 человек. Среди них от 350 до 560 женщин.

Бандиты ценят женщин за исполнительность и уважение иерархии — на тех, у кого есть дети, проще надавить в случае неповиновения. Кроме того, полиция порой вовсе не видит в них угрозы и вряд ли обратит внимание на идущую по улице преступницу.

Кадр из сериала «Нарко: Мексика» (Netflix)

Преступления женщин становятся все более жестокими

В конце октября из тюрьмы в США Картеле Синалоа Хоакина Гусмана и единственным ее боссом-женщиной. Валенсия занималась отмыванием денег и логистикой группировки. Кроме того, именно она, как считается, помогла посадить бывшего патрона за решетку. Гусмана арестовали в 2016-м, всего через месяц после задержания Валенсии.

Сейчас бывшая преступница борется за право остаться в США. По закону ее должны экстрадировать, но на родине ее, скорее всего, ждет расправа со стороны бывших подельников.

Раньше считалось, что женщины в картелях выполняют скорее «гуманитарные функции» — устанавливают новые деловые связи и выполняют поручения, не связанные с насилием. Впрочем, похоже, теперь это совсем не так. Журналистка Дебора Бонелло несколько лет изучала участие женщин в картелях и написала об этом книгу. Она выяснила, что каброны совсем не так безобидны.

В этой новой реальности женщины занимают в картелях практические любые должности. Они работают киллерами, отмывают деньги, а иногда бывают крупными менеджерами

Дебора Бонелло интервью VICE

Анжелика Оспина-Эскобар из ICG и вовсе заявила, что женщины порой делают наиболее грязную и жуткую работу. Например, именно они зачастую избавляются от останков жертв картелей. «Это уже что-то совсем новое. Расправиться с кем-то непросто, но разрезать его на куски? Это оказывает огромное влияние на их психику. Такое делают очень юные девушки. Вернуть их потом в общество очень сложно», — сказала эксперт.

Дигна Валле

Бонелло во время работы над книгой Гондурасе, который поставлял кокаин для того же Гусмана. Валле была арестована в 2014 году, отбыла срок и теперь живет в американском Хьюстоне. Валле порой называли «доброй частью картеля». Она якобы занималась исключительно пиаром и смягчала жестокость мужчин-подельников. Однако Бонелло пообщалась со многими людьми, знающими наркобароншу.

Мне рассказали, что ее младшие братья похищали юных девушек, отвозили в свой особняк, насиловали, отдавали своей охране. Потом их возвращали домой и запрещали семьям сообщать властям

Дебора Бонелло интервью VICE

Новое поколение преступниц не только более многочисленно, но и куда более жестоко по сравнению со «старыми гангстершами», вроде Валенсии или Валле. И ситуация только ухудшается.

Власти не знают, как бороться с привлечением женщин в картели

В июле сообщалось, что в Гватемале полиция арестовала 33-летнюю Ану Габриэлу Рубио Зеа, которая была сообщницей Картеля Синалоа. Женщину, известную под прозвищем Ла Габи, экстрадировали в США 21 июля. Ее подозревают в сотрудничестве с группировкой Los Chapitos, которую возглавляют трое сыновей основателя картеля Хоакина Гусмана.

По версии следствия, она играла ключевую роль в организации транспортировки в Мексику 25 килограммов китайского сырья для производства фентанила. Ла Габи считалась одним из самых ценных сообщников картеля, так как умела организовать поставки в обход таможни и не оставляла следов.

Особенно Ла Габи прославилась своей любовью к вещам бренда Gucci. И это тоже одна из главных причин, по которой женщины идут в картели наравне с мужчинами, — им хочется не думать о деньгах, носить красивые вещи и пользоваться авторитетом среди окружающих

В Центральной Америке, и не только там, добиться этого честным трудом для большинства людей почти невозможно. А став частью картеля, юноша или девушка сразу же взлетают вверх по социальной лестнице. Пусть порой и очень ненадолго.

Отчет ICG заканчивается предложением принять целую серию мер по предотвращению попадания женщин в наркокартели. Правда, все они выглядят идеалистическими благими пожеланиями: нужно улучшать социальную среду, давать людям лучшее образование, создавать рабочие места и центры, где женщины могли бы, например, излечиться от наркозависимости и заботиться о детях.

Кадр из сериала «Нарко: Мексика» (Netflix)