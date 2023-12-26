День подарков и Ведьмины посиделки: какие праздники отмечают в России и в мире 26 декабря

В мире и в России в частности во вторник, 26 декабря, отмечают интересные и важные праздники, которые связаны с разными сферами общественной жизни. В эту дату празднуют День подарков, День войск ПВО Сухопутных войск России и Ведьмины посиделки.

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День подарков

День подарков (англ. Boxing Day) — праздник, который отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии и Канаде на следующий день после Рождества — 26 декабря. В наши дни отличительной чертой праздника стали огромные распродажи в больших и маленьких магазинах. Именно в День подарков можно приобрести любую понравившуюся вещь за полцены. Считается, что праздник начался с обычая дарить деньги и подарки людям более низкого социального положения — подарками обменивались накануне Рождества, а бедняки же получали подарки в последнюю очередь. Подарки дарили в коробках, отсюда и название — Boxing Day, что можно дословно перевести как «День упаковки в коробки».

День войск ПВО Сухопутных войск России

День рождения войск противовоздушной обороны (ПВО) или Войск противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ отмечается 26 декабря. Каждый род войск ведет свое начало с определенного исторического момента, который связан с очередным этапом развития Вооруженных сил России. Появление над полем боя военной авиации дало толчок к созданию средств защиты от нее. Именно этот момент, пришедшийся на период Первой мировой войны, и стал моментом рождения ПВО.

Ведьмины посиделки