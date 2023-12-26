В Новом Уренгое пожарные борются с возгоранием в деревянном доме

В Новом Уренгое (ЯНАО) в ночное время 26 декабря произошло возгорание нежилого деревянного дома по улице Южной. В настоящее время работы по полной ликвидации возгорания продолжаются, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«Ночью 1 час 19 минут на пульт пожарной охраны Нового Уренгоя поступило сообщение о пожаре в расселенном деревянном многоквартирном доме №16 по улице Южной. В 2 часа 12 минут пожар был локализован на площади 576 квадратных метров. В 3 часа 13 минут ликвидировано открытое горение», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в telegram-канале.

В настоящее время на месте возгорания работают 27 пожарных и 8 единиц техники МЧС России. Пожарные не допустили переброски огня на соседние дома, хотя такая угроза существовала. Жильцы соседних домов были эвакуированы и размещены в автобусах.

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