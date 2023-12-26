«Супруга» и «жена»: чем отличаются эти понятия

«Супруга» и «жена» — два синонимичных слова, между которыми в современном русском языке обычно ставят знак равенства. Но, надо сказать, что раньше эти термины разнились по значению. Да и происхождение они имеют разное…

Супруг и супруга

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Термин «супруги» пришел в русский язык из древнеславянского. Это слово существовало у многих славянских народностей и означало упряжь, в которую впряжено два вола или лошади. О том, что упряжь и супруга/супруг — слова близкие по происхождению, говорит даже их схожая фонетика. На Руси использовали термин «супряга» — так говорили про людей, «сопряженных вместе» узами брака, подразумевая честное и взаимовыгодное сотрудничество.

Жена и муж

А вот словом «жена» на Руси изначально называли любую женщину, достигшую детородного возраста — в отличие от девочки или девушки. То же касается и термина «муж» — в значении «мужчина». Так, например, в поэме Александра Пушкина «Борис Годунов» Марина Мнишек произносит: «Я слышу речь не мальчика, но мужа». При этом речь вовсе не идет о семейном статусе — здесь противопоставляются мальчик и мужчина именно в значении возраста.

Официоз и просторечье

Таким образом слова «муж» и «жена» долгое время были просторечиями, которые иногда использовались в значении «супруг» и «супруга», соответственно. Но постепенно они все более входили в обиход, не теряя своего «неофициального» статуса. Так, например, Владимир Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» отмечает: «Супруг и супруга почему-то почитается более вежливым, чем муж и жена».

Однако же примерно в это же время термины «супруг» и «супруга» стали считаться книжными — в ироничном значении в своих произведениях их использует и Пушкин, и Гоголь. Тот же Даль упоминает и устаревшую форму слов — «супружник» и «супружница» — называя ее также церковной и «нынче больше шуточной».

Современное значение