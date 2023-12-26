Поручик Ржевский дебютировал в блокадном Ленинграде

В 1941-1944 годах в Ленинграде ни на один день не замирала театральная жизнь, несмотря на эвакуацию многих театральных коллективов.

© Василий Федосеев/ТАСС // 1942 год. Ленинградцы у Театра музыкальной комедии

19 августа 1941 года во время быстрого продвижения германских войск городские власти начали эвакуацию ленинградских театральных коллективов. Остались в городе Театр музыкальной комедии и Симфонический оркестр Радиокомитета. Особым явлением в искусстве блокадного Ленинграда стал Театр народного ополчения.

Артисты ленинградской эстрады в период блокады дали около 25 тысяч представлений. Только на городских площадках в 1942 году состоялось 416 концертов; в 1943 году – 1433 концерта; в 1944 году – 1911 и 5149 концертов за 9 месяцев 1945 года.

Благодаря советской, а позже и «демократической» пропаганде люди осаждённого Ленинграда представляются исключительно умирающими от голода людьми, падающими на улице, у прорубей в Неве и т.д.

Да, это всё было, но это касалось далеко не всех. Надо понимать, что тяжелее всего в блокаду пришлось целому ряду категорий населения города – иждивенцам, хронически больным людям, работникам наименее важных для обороны предприятий и т.д.

Военнослужащие, управленцы, работники ключевых производств имели куда большие пайки и могли себе позволить ходить в театр. По-другому и быть не могло. Мог ли страдающий дистрофией артиллерист дослать в канал ствола 40-килограммовый снаряд? До отвала не ел никто, но…

Труппа Театра Комедии встретила войну на своей родной сцене, в самом центре Ленинграда, на Невском, 56. Именно этот район города люфтваффе бомбили чаще всего. Тем не менее даже после начала блокады театр в своих стенах продолжал давать спектакли. Часто они прерывались по тревожному сигналу сирены – и зрители вместе с загримированными актерами укрывались в бомбоубежище. Отбой тревоги – и спектакль продолжался.

Город заметно опустел: мужчины ушли в армию и ополчение, женщин, детей и большинство тех жителей, которые не были связаны с работой на оборону, эвакуировали. И всё же театр был переполнен. Зрители – военные и штатские – шли сюда, чтобы отдохнуть, отвлечься, получить новый заряд бодрости и оптимизма.

Перед труппой встал серьёзный вопрос: что нужно зрителям во время войны? Репертуар мирного времени был неуместен в блокадном городе.

В качестве социального заказа появился сатирический памфлет, написанный буквально в считанные дни Михаилом Зощенко и Евгением Шварцем, – «Под липами Берлина» (сатирическая параллель с пользовавшимся огромным успехом французским лирическим фильмом Рене Клера «Под крышами Парижа», шедшим в предвоенные годы). Памфлет этот прошёл всего два раза (премьера – 12 августа 1941 года) и был снят с афиши.

Близкая к лубку по плакатно-схематичным характеристикам Гитлера и его окружения, эта пьеса раздражала людей. Шутейное оглупление Гитлера и нацизма, превращение вождей Рейха в банду идиотов, в то время как немцы стояли под Ленинградом, могло вызвать нежелательный эффект.

В первые же месяцы войны, когда Ленинград начал подвергаться интенсивным налётам вражеской авиации и артиллерийским обстрелами, возникла потребность в небольших развлекательных пьесах.

В короткий срок театр создал спектакль «Вечер водевилей», составленный из трёх небольших комедий Лабиша, каждая из которых никогда не шла на русской сцене: «Разбойник Вердинэ», «Малютка Бланш» и «Преступление на улице Лурсин». Ставили эти небольшие пьесы Н. Акимов и П. Суханов.

Возникла мысль поставить пьесу Александра Гладкова «Давным-давно» («Питомцы славы»), которая была передана в театр 1940 года. Главная героиня пьесы, участница войны 1812 года Шура Азарова, выступает в ней в роли юного кавалериста, выдавая себя за мужчину.

Пьеса и события, в ней происходящие перекликались с текущими событиями. Речь в пьесе шла о патриотизме, о героике, об отражении врага, ворвавшегося на русскую землю.

Театр с увлечением стал готовить пьесу и показал её в дни 24-й годовщины Великой Октябрьской революции. Прошла она с исключительным успехом.

В роли Шуры Азаровой выступила Е. Юнгер. Кутузова играл И. Смысловский, Ржевского – Б. Тенин, Луизу Жермон – И. Зарубина.

В 1941 году были поставлены спектакли: «Неравный брак» братьев Тур, «Тот, кого искали» А. Раскина и М. Слободского, «Малыш» Ж. Летраза, «На бойком месте» А. Островского.

Ленинградский театр музыкальной комедии, проработавший в осажденном городе все 900 дней блокады, был создан в 1924 году.

В 1941-1945 годах его возглавлял Н.Я. Янет. В годы войны театр обслуживал воинов Ленинградского фронта и Краснознамённого Балтийского флота, а также население блокадного города. Артисты театра ежедневно выступали в спектаклях, давали шефские концерты в воинских частях и госпиталях. В этот период только для бойцов Ленинградского фронта было дано около 2350 концертов.

За 1941-1945 годы на сцене театра было показано 15 премьер. Спектакли посетили 1 миллион 300 тысяч зрителей. Театр давал два спектакля в день. Начало утренних постановок в 11.30, вечерних – в 16.00. За время блокады не было ни одной замены, каждый спектакль имел два состава артистов.

Кроме службы в театре, его работники служили в командах МПВО. Балерины входили в медико-санитарную команду, дежурили в госпиталях и при первых звуках воздушной тревоги спешили спасать из-под развалин домов попавших под обстрел и бомбёжку жителей города. В блокаду в театре погибли 64 человека.

В середине января 1942 года в работе театра был сделан перерыв из-за перебоев с электроэнергией. Спектакли возобновились в марте и привлекли множество публики.

4 и 5 марта в театре ставили оперетты Имре Кальмана «Сильву» и «Баядеру». Сохранились свидетельства о том, что зал ленинградской Музкомедии ежедневно был переполнен, бывали даже случаи, когда люди меняли хлеб на театральные билеты, причём за один билет на оперетту давали порой до 400 граммов хлеба, который был в те дни главным сокровищем жителей осажденного города.

14 сентября 1942 года вышел приказ Управления по делам искусств Исполкома Ленгорсовета №230: «В целях создания патриотических спектаклей и показа их в г. Ленинграде и в частях Красной Армии по шефской линии организовать драматический коллектив», который первоначально называли Городским театром.

В состав нового театра вошла труппа артистов Радиокомитета, театра Пушкина и других коллективов.

В первой половине дня 18 октября 1942 года германские дальнобойные орудия из посёлка Викколово (южнее Гатчины) и посёлка Поэзия (недалеко от дворца в Петергофе) открыли огонь по Ленинграду. Однако с 13 ч. 08 мин. до 13 ч. 26 мин. по ним вели огонь железнодорожные батареи №1117 и №1118. Вражеские орудия замолкли.

А вечером 18 октября новый Городской театр, дебютировавший на Невском проспекте, в помещении Театра комедии, сыграл первую премьеру – «Русские люди» по пьесе Константина Симонова.

Вскоре в репертуаре театра к драматическим актерам прибавились оперные и балетные. Надежда Вельтер поставила «Евгения Онегина». Ольга Иордан, возглавив балетную труппу Городского театра, поставила «Эсмеральду» и исполнила в этом балете ведущую партию. Новый коллектив фактически заменил несколько крупных театров, находившихся в эвакуации.

Осенью 1944 года театр был переименован в Ленинградский драматический театр и получил новый зал в здании Пассажа. Горожане дали этому театру свое неофициальное название – «Блокадный». В 1959 году театр получил имя Веры Комиссаржевской.

Театральные постановки в Ленинграде в 1941-1944 годах всегда шли в переполненных залах.