Кто сказал, что в СССР секса нет? О происхождении советских мемов
Само слово «мем» впервые использовал профессор Оксфордского университета Ричард Докинз в 1976 году. В своей книге «Эгоистичный ген» он обозвал мемом «единицу культурной информации, способную быстро размножаться». В Советском Союзе этот термин, само собой, не употреблялся, но крылатых фраз, которые оказались настолько вирусными, что дожили до наших дней, было предостаточно. Давайте копнем их этимологию.
«В СССР секса нет!»
Излюбленная фраза антисоветчиков всех мастей, изобличающая абсурдность советского образа жизни. На самом деле это классический пример выдергивания из контекста. Этот пассаж прозвучал в 1986 году во время телемоста Москва — Бостон «Женщины говорят с женщинами». Американка спросила: «У нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая реклама?» Поднялась советская женщина и ответила: «Секса у нас нет, и мы категорически против этого!»
Разумеется, участница телемоста имела в виду эротику и порнографию, а не отсутствие в Советском Союзе полового акта как факта.
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Этот призыв был самым распространенным и узнаваемым в СССР, однако обыватели не до конца осознавали величие этой фразы и использовали ее в качестве предложения пропустить рюмочку после рабочего дня. Между тем этим выражением заканчивается эпохальный труд Маркса и Энгельса «Манифест Коммунистической партии». «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — боевой призыв к объединению рабочего класса под знаменем революционной борьбы за освобождение от социального и национального гнета.
«Не читал, но осуждаю»
Фразу, которой школьные учителя подначивали нерадивых учеников, впервые произнес писатель Анатолий Сафронов в 1958 году на заседании Союза советских писателей. Бориса Пастернака клеймили за публикацию романа «Доктор Живаго» за рубежом. Во времена позднего СССР так иронизировали над реакционными критиками, выступавшими против публикаций в Советском Союзе произведений Солженицына, Войновича и других неугодных авторов.
«Кто не работает, тот не ест»
«Кто не работает, тот да не ест — это понятно всякому трудящемуся», — писал в одной из своих работ Ленин. Эта цитата украсила миллионы советских плакатов и звучала буквально на каждом шагу. Отцы журили ей сыновей, начальники — ленивых подчиненных, милиционеры — тунеядцев. Неизвестно, намеренно или нет, Владимир Ильич позаимствовал идею из Нового Завета: «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Гайдай в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» перевернул афоризм с ног на голову: «Кто не работает, то ест. Учись, студент».
«Жить стало лучше, жить стало веселее!»
Эту полную позитива фразу Иосиф Сталин произнес на съезде рабочих-стахановцев в 1935 году. Со временем, уже после развенчания культа личности, так стали комментировать какое-либо непопулярное решение властей — например, отмену выплат по государственным займам или повышение цен на продукты. Вероятно, именно это выражение перефразируют герои фильма «Кавказская пленница»: «Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше!»
«Такой хоккей нам не нужен!»
…вскричал легендарный Николай Озеров во время восьмого матча суперсерии СССР — Канада 1972 года. Телекомментатор отреагировал на крайне грубую игру со стороны канадцев. За этой игрой следил без преувеличения весь Союз, ведь это был решающий матч суперсерии. Канада победила со счетом 6:5, забросив три безответные шайбы в третьем периоде.
«По многочисленным просьбам трудящихся»
Риторический оборот, который использовался в формулировке очередного непопулярного постановления правительства. К примеру, запрет на издание книг того же Солженицына. Якобы с таким предложением активно выступают сами граждане.