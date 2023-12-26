«В СССР секса нет!» О происхождении советских мемов

Само слово «мем» впервые использовал профессор Оксфордского университета Ричард Докинз в 1976 году. В своей книге «Эгоистичный ген» он обозвал мемом «единицу культурной информации, способную быстро размножаться». В Советском Союзе этот термин, само собой, не употреблялся, но крылатых фраз, которые оказались настолько вирусными, что дожили до наших дней, было предостаточно. Давайте копнем их этимологию.

© BigPicture.ru

«В СССР секса нет!»

Видео дня

Излюбленная фраза антисоветчиков всех мастей, изобличающая абсурдность советского образа жизни. На самом деле это классический пример выдергивания из контекста. Этот пассаж прозвучал в 1986 году во время телемоста Москва — Бостон «Женщины говорят с женщинами». Американка спросила: «У нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая реклама?» Поднялась советская женщина и ответила: «Секса у нас нет, и мы категорически против этого!»

Разумеется, участница телемоста имела в виду эротику и порнографию, а не отсутствие в Советском Союзе полового акта как факта.

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

BigPicture.ru

Этот призыв был самым распространенным и узнаваемым в СССР, однако обыватели не до конца осознавали величие этой фразы и использовали ее в качестве предложения пропустить рюмочку после рабочего дня. Между тем этим выражением заканчивается эпохальный труд Маркса и Энгельса «Манифест Коммунистической партии». «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — боевой призыв к объединению рабочего класса под знаменем революционной борьбы за освобождение от социального и национального гнета.

«Не читал, но осуждаю»

BigPicture.ru

Фразу, которой школьные учителя подначивали нерадивых учеников, впервые произнес писатель Анатолий Сафронов в 1958 году на заседании Союза советских писателей. Бориса Пастернака клеймили за публикацию романа «Доктор Живаго» за рубежом. Во времена позднего СССР так иронизировали над реакционными критиками, выступавшими против публикаций в Советском Союзе произведений Солженицына, Войновича и других неугодных авторов.

«Кто не работает, тот не ест»

BigPicture.ru

«Кто не работает, тот да не ест — это понятно всякому трудящемуся», — писал в одной из своих работ Ленин. Эта цитата украсила миллионы советских плакатов и звучала буквально на каждом шагу. Отцы журили ей сыновей, начальники — ленивых подчиненных, милиционеры — тунеядцев. Неизвестно, намеренно или нет, Владимир Ильич позаимствовал идею из Нового Завета: «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Гайдай в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» перевернул афоризм с ног на голову: «Кто не работает, то ест. Учись, студент».

«Жить стало лучше, жить стало веселее!»

BigPicture.ru

Эту полную позитива фразу Иосиф Сталин произнес на съезде рабочих-стахановцев в 1935 году. Со временем, уже после развенчания культа личности, так стали комментировать какое-либо непопулярное решение властей — например, отмену выплат по государственным займам или повышение цен на продукты. Вероятно, именно это выражение перефразируют герои фильма «Кавказская пленница»: «Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше!»

«Такой хоккей нам не нужен!»

BigPicture.ru

…вскричал легендарный Николай Озеров во время восьмого матча суперсерии СССР — Канада 1972 года. Телекомментатор отреагировал на крайне грубую игру со стороны канадцев. За этой игрой следил без преувеличения весь Союз, ведь это был решающий матч суперсерии. Канада победила со счетом 6:5, забросив три безответные шайбы в третьем периоде.

«По многочисленным просьбам трудящихся»

BigPicture.ru