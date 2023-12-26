В Астраханской области разрешили усыплять агрессивных бродячих собак

«Согласно документу, бездомных и агрессивных собак будут держать в пунктах временного содержания до 15 дней, после чего, в случае отсутствия нового хозяина, их будут усыплять гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть», — отмечается в заявлении.