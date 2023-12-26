Как появилась Кремлевская елка

Новогодняя елка – то, что с нетерпением ждут все без исключения. Даже те, кто не наряжает этот радостный символ праздника, все равно втихаря с удовольствием смотрит на украшения других или установленные в городе. Само наступление нового года встречают в семье или в кругу друзей, но отмечают широко также и с коллегами, и даже незнакомыми людьми – устраивают елки. А самой главной стала Кремлевская елка и в этом году есть сразу несколько поводов вспомнить о ней.85 лет назад, 25 декабря 1938 года, в Колонном зале Дома Союзов, где в то время проводилась главная елка страны, впервые была установлена 15-метровая ель. А 70 лет назад, 1 января 1954 года, празднование впервые прошло уже непосредственно в московском кремле и вот с этого момента елку и стали называть Кремлевской.Так в русском языке слово «елка» вновь стало означать не только дерево, но и мероприятие. А лучше сказать – сказочное представление. Началось же все со статьи кандидата в члены Политбюро ЦК компартии Павла Постышева в газете «Правда» 28 декабря 1935 года. Называлась она «Давайте организуем к новому году детям хорошую елку!» Выглядит сейчас несколько неожиданно – ведь мы знаем, что рождественские елки были отменены в ходе борьбы с религией. Но это лишь поверхностный взгляд. Для многих будет удивлением, но в СССР до 1929 года Рождество было выходным праздничным днем.

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В начале 1920-х годов особо ретивые и буйные комсомольцы начали было борьбу с елками и громко провели Антирождество. И это не понравилось старшим партийным товарищам – у большинства были самые теплые детские воспоминания о рождественской елке. Даже Ленин, за год до своей кончины, 7 января 1923 года организовал у себя в Горках рождественскую елку для местных ребятишек. Об этом и картину написали. Но потом действительно отменили.

wikipedia.org // Павел Постышев. 1935 год

Когда-то, сын беднейшего рабочего Постышев, мог о ней только мечтать и видеть лишь в окно как веселятся дети более обеспеченных родителей. В той статье он об этом прямо и говорит.

Возможно, эту историю он рассказал и Сталину, поскольку входил в его ближний круг и тот поручил ему выдвинуть такую инициативу. Предполагать нечто подобное заставляет тот факт, что ни одна статья в «Правде» не появлялась просто так, без высочайшего одобрения.

А в тот год и резко сменилось направление в государственной политике – переход от аскетизма и самоограничений к нормальной жизни. Провозгласил ее Иосиф Сталин 17 ноября 1935 года на Всесоюзном совещании рабочих и работниц. Это та самая знаменитая фраза: «Жить стало лучше. Жить стало веселее. А когда весело живется, то и работа спорится…»В тот год, после статьи Постышева, страна впервые отпраздновала Новый 1936 год. Буквально за четыре дня колхозники нарубили елок, украсили кафе, рестораны, различные помещения. Отмечали с удовольствием, но с утра все неслись на работу. 31 декабря и 1 января были обычными рабочими днями. И только начиная с 1948 года 1 января будет выходным. О новогодних каникулах никто из взрослых и не мечтал.Следующий 1937 год встречали уже как положено, нарядными. В парке Горького и на Манежной площади были установлены елки. Поставили их и в других городах.

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Основные новогодние торжества прошли в Колонном зале Дома Союзов – в то время это был главный зал страны. Здесь проходили съезды партии, все основные государственные мероприятия. 1 января 1937 года был бал-маскарад, на котором собрали отличников учебы. Зал украсили, стояли и обычные елки. Так появилась традиция, которую мы сейчас называем Кремлевская елка.А вот большую елку посреди зала установили 25 декабря 1938 года. Ее украсили 10 000 игрушек, ведь уже было чем – первый завод елочных украшений заработал в 1937 году. Они были в духе времени – дирижабли, автомобили, самолеты, пистолеты и ружья, пионеры с горнами. На верхушке вместо Вифлеемской звезды – красная пятиконечная звезда. Традиция украшать флажками тоже появилась в это время. Дети также наряжались в костюмы летчиков, шахтеров, покорителей Арктики, военных.Сценарий главной елки продумывался крайне тщательно и держался в строжайшем секрете. Его авторами начиная с первой и на протяжении очень многих лет были Лев Кассиль и Сергей Михалков. Это они придумали Снегурочку в качестве внучки Деда Мороза и сделали ее таким же символом.

Веселый и волнительный для детей ритуал зажжения огоньков на елке тоже придумали они. На той самой первой большой елке 85 лет назад дети кричали «Елочка, гори!». После чего выстреливала игрушечная «Аврора» и загорались разноцветные гирлянды.

С тех пор главную елку станы проводили всегда, даже в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны. А когда стало ясно, что победа не за горами, то 1945 год встретили в Колонном зале особенно торжественно. Даже установили Чертово колесо в фойе! Карусели тоже были.

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