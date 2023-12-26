26 декабря. Какой сегодня праздник

Какой сегодня праздник: 26 декабря – День подарков
В 2023 году 26 декабря отмечаются День подарков, День войсковой противовоздушной обороны ВС РФ и День нытика
День подарков (Boxing Day)
Это праздник, который отмечается в Великобритании и некоторых странах Содружества наций – Австралии, Новой Зеландии, Канаде. Этот день стал популярным благодаря огромным распродажам в различных магазинах.
Происхождение этого праздника точно неизвестно. Существует несколько теорий о его возникновении. Однако все согласны в том, что День подарков начался с традиции дарить деньги и подарки тем, кто находится в более низком социальном статусе. Равные друг другу люди преподносили подарки на Рождество. Бедняки получали их уже после праздника. Подарки давали в коробках, отсюда и произошло название – Boxing Day.
Этот праздник стал официальным только в прошлом веке. Комбинация Рождества и Дня подарков еще сильнее укрепила традицию собираться семьями на зимние праздники.
В некоторых странах, таких как Австралия, на День подарков проводятся важные спортивные мероприятия, включая тестовый матч крикета в Мельбурне и ежегодную гонку на яхтах Sydney to Hobart Yacht Race в Сиднее. В Великобритании и США этот день очень важен для любителей охоты на лис. Именно на этот праздник охотники проводят встречи и устраивают совместную охоту.
В этот день также отмечаются:
День войсковой противовоздушной обороны ВС РФ. В результате появления военной авиации появилась необходимость создать средства защиты от нее. Этот момент пришелся на период Первой мировой войны. Этот конфликт и стал моментом рождения войсковой противовоздушной обороны (ПВО). 26 декабря 1915 года вышел приказ начальника штаба Верховного главнокомандующего Русской армии генерала Михаила Алексеева о создании первых лёгких артиллерийских батарей для стрельбы по воздушным целям. Поэтому эта дата и считается днем основания войск ПВО. Соответствующий приказ Министра обороны России вышел в феврале 2007 года.
День нытика. Этот неофициальный праздник посвящен тем, кто унывает без повода. Он нужен для того, чтобы призвать людей отказаться от негативного мышления и осознать радости жизни. Уныние – грех по церковным канонам. Кроме того, это разрушающее чувство с точки зрения медицины. День нытика появился в США во времена Великой депрессии. Когда его отмечают, разрешено жаловаться на все, что вызывает негативные эмоции.