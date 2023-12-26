В «Читай-городе» назвали книгу, которую чаще всего крадут

Книгу Джорджа Оруэлла «1984» в 2023 году чаще других крали из магазинов «Читай-город», сообщили РБК в сети. Продавцы не досчитались 460 ее экземпляров.
Всего в 2023 году из сети магазинов украли почти 300 тысяч книг.
Ассортимент пропавших книг — самый широкий.
Популярностью у книжных воров пользовались атлас «География. 8 класс», «Букварь» Надежды Жуковой, «Вакцина от одиночества. Истории, вправляющие мозги» Ники Набоковой и другие произведения.
Похитители также часто уносили «Функциональную анатомию здоровья» С. Бубновского, «Продажи» Пола Аллена, «Семь возрастов смерти. Путешествие судмедэксперта по жизни» Ричарда Шеперда и книгу «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех» Хэла Элрода.