Почему имя Светлана не признается церковью

Образование русских имен происходило столетиями под действием множества факторов и культур. Несмотря на это, наш именослов трудно назвать гибким. Особенно это хорошо было заметно в дореволюционную эпоху, когда новое имя могло появиться только в случае канонизации нового святого. Называть детей, как сегодня, на свое усмотрение, родители не могли, но некоторые имена, не связанные с православной традицией, все же смогли прижиться. Одно из этих немногих имен — Светлана.

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Многие считают, что имя Светлана пришло к нам из дохристианских времен, но это не так. История этого имени хорошо известна ученым, в первую очередь потому, что оно — авторское, то есть придуманное конкретным человеком. Появилось оно в начале 19 века и сначала присутствовало только на страницах литературных произведений. Но затем оно полюбилось народу и им стали называть детей.

Александр Христофорович Востоков

Впервые это красивое женское имя появилось в поэме «Светлана и Мстислав», написанной филологом и поэтом-славянофилом Александром Христофоровичем Востоковым в 1806 году. Но после публикации «богатырской повести в четырех песнях», стилизованной под славянскую старину, оно не стало популярным. Гораздо больше сделал для его «внедрения в массы» другой русский литератор — Василий Жуковский.

Василий Андреевич Жуковский

В 1813 году Жуковский, которого по праву считают основоположником русского романтизма, издает балладу под названием «Светлана». Можно подумать, что был допущен плагиат, но это не так. В конце 18 и начале 19 столетий разные псевдославянские вещи были в большой моде, поэтому на свет появлялись всевозможные Добравы, Милолики и Прияты, порожденные фантазией писателей и поэтов.

Гадающая Светлана. Карл Брюллов, 1836 год

Почти всегда эти героини, появившись в произведении одного автора, тут же перекочевывали в работы других. В начале 19 века литература была перенасыщена экзотическими псевдорусскими именами, но все они канули в Лету, оставшись лишь данью литературной моде. А вот имя Светлана ждала другая участь — оно стало общепринятым и даже популярным.

Так что Светланы могут благодарить сразу двух человек — Востокова, придумавшего это имя и Жуковского, чей гений привлек к нему всеобщее внимание. Баллада «Светлана» стала не просто популярной, многие ее называли народной. Это удивительный пример того, как произведение, написанное для дворянства, просочилось в народную среду и стало там своим.

Фрегат «Светлана», 1856 год

Очень скоро начали появляться подражания «Светлане», пародии и вольные пересказы, а затем самостоятельные стихи и поэмы. В 1856 году появился фрегат «Светлана», а в 1913 году этим именем назвали электроламповый завод. Разумеется, владельцев бизнеса привлекло созвучность имени с назначением продукции, призванной нести свет в массы.

Примерно в середине 19 века Светланы появились в русских сказках, благодаря стараниям авторов, пересказывающим старые истории на более современный лад. Очень скоро абсолютно все, кроме специалистов-филологов, были убеждены, что история имени уходит своими корнями в глубокую дохристианскую славянскую древность.

Пансионат «Светлана» в Сочи. 1910 год

Но церковников не интересовало настоящее происхождение имени Светлана — они точно знали, что в святцах его нет, а значит благословить родителей назвать им дочь нельзя. В 1912 году «отраслевое издание» журнал «Церковный вестник» писал по этому поводу вот что:

«В 1900 году в Священный Синод дважды поступали ходатайства о разрешении наименовать дочерей просителей по имени «Светлана», но Священный Синод не нашел оснований к удовлетворению означенных ходатайств, так как имени Светлана в православных святцах нет».

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Несмотря на свою, казалось бы, жесткую позицию, Синод один раз все же сделал исключение. Было разрешено назвать Светланой дочку коменданта Петропавловской крепости и то лишь благодаря тому, что об этом ходатайствовал ее дядя — капитан военного корабля «Светлана».

После падения Российской империи все запреты были сняты и в России появилось немало новых, подчас нелепых и откровенно глупых имен. Первые годы после революции народ наслаждался вседозволенностью и называл девочек Октябринами и Баррикадами, но потом остепенился. Уже к середине 20-х годов стало очень популярным имя Светлана.

Сталин с дочерью Светланой

1930-е годы Со временем Светлан становилось все больше и больше, чему немало способствовало то, что дочь И. Сталина звали именно так. Особенно много тезок у дочки вождя было в среде партийного руководства — дать это имя ребенку считалось признаком хорошего тона. Простые граждане СССР тоже не отставали и имя прочно вошло в пятерку самых востребованных на долгие годы.

Святая Фотинья Палестинская