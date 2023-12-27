Ямщицкие тайны Якутского тракта

В 1743 году в Якутии появились первые ямщицкие станции. А 280 лет спустя якутская девятиклассница Вика Шепкова изучила эволюцию ямского промысла через родословную своей семьи.

© Вика Шепкова и ее проект

- Мне было интересно узнать все о моих предках. Спрашивала у родственников, изучала архивные документы, выуживала информацию из литературы. И это оказалось очень увлекательным делом. Особенно проследить род занятий, который передавался от поколения к поколению. Ведь, может быть, и нам передались таланты предков!

Якутский тракт. 1909 год

Вика выяснила, что ее семейные корни - в ямщицкой династии Припузовых. Ямщицкая семья Припузовых-Воробьев принесла русскую культуру в быт коренных жителей Якутии - иконы, инструменты для выделки кожи, домашнюю утварь.

- В старом амбаре, сарае нашего прадедушки старика-Воробья сохранился старинный обеденный стол, за которым собирались все 12 детей. Другая удивительная находка - шкатулка тонкой конструкции, где показана целая сюжетная картина старой русской семьи. Шкатулка сделана в виде деревенского домика, где из окна выглядывает старичок, на подоконнике цветет домашний цветок, вдоль стены висят выстиранные вещи.

Семейные реликвии

А часть реликвий уже заняли почетное место в школьном музее - дети и внуки Викиного прадедушки передали сюда икону Казанской Богоматери (1885 год), плетенный из кожи ямщицкий кнут и талкы - приспособление для выделывания кожи и камуза.

Мемориальная табличка на стене Викиного дома

Вика исследовала не только родословную своей семьи, она подробно изучила ямщицкое дело и историю почты Якутии. В 1743 году по поручению воеводской канцелярии якутский служилый человек Захар Баишев проложил тракт от Витима до Якутска и учредил на этом отрезке 28 станций. "Ям" - тюркское название селения на почтовом тракте. А жителей, развозивших почту, называли ямщиками.

На всем Ленском пути на расстоянии десятков и даже сотен верст друг от друга стояли якутские юрты: обслуживать "станции" обязали коренное население. А с 1770-х годов тракт стали заселять русскими крестьянами-переведенцами. Именно русские ямщики сыграли большую роль в развитии экономики и культуры Якутии. Усвоив язык якутов, переняв их образ жизни, обычаи, установив кровное родство и добрососедские отношения, русские и сами занялись земледелием, и местных им увлекли. А еще внедрили много технических новинок для ловли рыбы и дичи - переметы, кулемы, плашки, черканы. Промысел стал легче и удачливее.

Александра и Пантелеймон Припузовы с детьми. 1945 год

2895-километровый Иркутско-Якутский тракт действовал круглый год. Причем большая часть пути тянулась вдоль берега Лены, а зимой путь прокладывался по льду. Устройство и поддержание летних сухопутных дорог было особенно трудоемким. В таежных участках прокладывали тропы, устраивали мосты, ставили зимовья, верстовые столбы с "цифирными словами". Кого только ни видел тракт, связывавший Якутию с большим миром! По нему ехали землепроходцы и торговцы, казачьи отряды и скопцы, старообрядцы и ссыльные, три поколения русских революционеров и, конечно, ямщики с почтой. Иркутско-Якутский тракт был единственным в то время "окном" в Якутию для торговых и культурных связей окраины с центром Российской империи.

Александра Степановна Припузова - прабабушка Вики

Вика - потомок ямщиков Припузовых в десятом поколении. Евтифей Припузов, основатель династии, родился в 1703 году и умер 98-летним. А в седьмом поколении род Припузовых "переименовался" в "Воробьи" (Барабыайдар). Когда Пантелеймон Зосимович и Александра Степановна ждали первенца, будущей матери приснилось, что из дома вылетела стая воробьев. Старейшины так истолковали сновидение: будущий сын станет многодетным отцом, а этот дом - родным очагом для детей, которые разлетятся как воробушки. Александра Степановна и впрямь родила и воспитала 12 детей, став первой женщиной в Якутской республике, удостоенной почетного звания "Мать-героиня". А Пантелеймона Зосимовича прозвали Воробьем.

- На стене нашего дома висит табличка: "В этом доме жила Припузова Александра Степановна (1896-1976), удостоенная звания "Мать-героиня". Теперь в этом доме живем мы, правнуки старика-Воробья, - с гордостью говорит Вика.