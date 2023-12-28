Истории необычных подарков

Публикуем истории наших читателей о необычных подарках, которые они когда-то получали или дарили. Новый год - прекрасный повод ещё раз сказать близким людям о том, как вы их цените и любите. Традиционно дать понять другому человеку, что вы помните о нём, что он важен для вас, помогают подарки. Причём в акте дарения часто самым важным является не сам подарок как материальная вещь, а те чувства и побуждения, которые за ним стоят. Одни подарки могут быть данью традициям и выражением уважения. Другие - исполнением мечты. Но есть особые подарки, индивидуальные. Они готовятся только для одного человека. В такой подарок вложены не только средства. Это идея, поиск решений, воплощение и, конечно же, желание принести как можно больше положительных эмоций дорогому человеку. И вот тут фантазии не ограничены. Такой подарок будет помниться всю жизнь. И каждый раз напоминать людям друг о друге, вне зависимости от расстояний. Это и есть чудо! В преддверии Нового года мы попросили наших читателей поделиться историями, когда они получали или дарили необычные подарки, о которых помнят спустя многие годы. Алёна На новый год принято дарить подарки, и мы с лучшей подругой не нарушаем эту традицию. Только вот живём мы в разных концах страны. Отправлять посылки с подарками на каждый праздник не очень практично. Поэтому подарки за все праздники мы отправляем друг другу сразу накануне Нового года. Выходят коробки весом 4-6 кг. И найти в них можно сразу всё: от сладостей и тёплых варежек до подвесок и гречки. Оставляет ли это нас обделёнными во все остальные праздники? Совсем нет! Дарит ли детский восторг огромная коробка с яркими пакетами и конфетти? О, да! Альфия Самый необычный подарок, который я дарила, - это баранина. Такой презент мы большой компанией подарили на день рождения другу. Дело в том, что он - большой любитель бешбармака. В комплекте к мясу шли: большая кастрюля, шумовка, лук, чёрный перец, мука, яйца, скалка и разделочная доска. Подарок не только порадовал, но и был чрезвычайно полезный. Дарья Лет пять назад на Новый год я подарила отцу биту. Это был подарок с большим смыслом. Папа облысел и стал похож на бандита. Предполагалось, что подарок мой он будет возить в багажнике или боковой дверце машины. Он развернул подарок и одарил меня недоумённым взглядом. Вряд ли он хвалился подарком перед друзьями. Наверное, мой подарок сейчас где-то в гараже. Таня У меня в памяти два необычных подарка: шикарное берёзовое полено и футболка с принтом. Полено я целый год хранила дома, чтобы зимой подарить его друзьям на деревянную свадьбу. Я обвязала полено лентой, под неё положила деньги. Все традиции были соблюдены. Второй подарок отправился из Омска в Сочи. В студенчестве у нас была компания друзей. Мы часто собирались вместе и весело проводили время. Эти посиделки запечатлевали на фото. Скажу сразу, некоторые кадры - настоящий компромат. Мы повзрослели, создали семьи, разъехались по городам. Пара наших друзей уехала в Сочи. И вот на их годовщину свадьбы мы придумали подарок. Раздобыли фото с тех самых вечеринок, напечатали самые "лучшие" кадры и отправили в солнечный город две белые футболки с нашими лицами. Шесть жутких мордочек на груди и надпись на спине: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!". Друзья носили эти футболки и присылали нам фото с прогулок. Наши великие и ужасные лица видел весь курортный город. Цветана В возрасте 16 лет я подарила своему другу на день рождения пипетку. Она лежала в красивой коробочке и сопровождалась фразой Николая Фоменко, звучавшей часто в эфире одной популярной радиостанции: "Каждая пипетка мечтает стать клизмой!". Смеялись мы с другом громко и долго. Лена В этом году я получила самый неожиданный и очень нужный мне подарок. Причём сразу от десятков "Дедушек Морозов". Случилось так, что в конце года я оказалась в трудной ситуации. Сначала подвело здоровье, потом из-за этого возникли проблемы с работой, проектами, планами. Сын только поступил в университет. Остро встал вопрос денег. Я не из тех, кто любит ныть и просить, но решила написать пост и разместила его в соцсетях. Денег я не просила, а предложила друзьям приобрести сделанные мной подарки ручной работы. Закончила я пост словами: "Я по-прежнему верю в Бога, Людей и в Чудеса. Я абсолютно точно знаю, что вокруг меня море хороших людей, что жизнь меня любит, и все трудности преодолимы!". К концу дня я размазывала по глазам слёзы. Хорошие слёзы. Помощь летела со всех сторон! Дали несколько контактов хорошего врача, у меня купили несколько работ. Но ещё больше друзья накидали просто так, от души! Причём я пыталась объяснять, что пост не про сбор, а про трудности, но мне продолжали дарить подарки от Деда Мороза. Сразу десятки человек сотворили для меня предновогоднее чудо. Я ощутила не только финансовую и моральную поддержку, я ощутила заботу и защиту в трудный период. Помощь приходит до сих пор. Чудеса действительно случаются! Здесь и сейчас, на Земле. Всевышний творит чудеса через людей. И это необъяснимое сказочное чувство, когда это происходит с тобой. Аня Маме на юбилей мы решили подарить деньги, но сделать это необычным способом. Мы привязали купюры в зонтик, аккуратно сложили, упаковали и подарили. Мама открыла подарок, удивилась и не сразу поняла, зачем ей эта вещь. Ведь мы прекрасно знали, что у неё есть зонты. Мы думали, она откроет, а она положила рядом и застолье продолжилось. Тогда мы сами обыграли ситуацию так, что ей пришлось открыть зонтик. И вот в этот момент на неё "полился" денежный дождь. Мама, конечно, обрадовалась. Не столько деньгам, сколько оригинальности и необычности такого вручения подарка. Не раз она потом вспоминала и рассказывала друзьям. Андрей Необычный подарок я делал дорогому мне человеку. Мы находились в разных городах, а потом и странах. Но мне хотелось, чтобы в свой день рождения близкий мне человек чувствовал моё присутствие. За пару месяцев до этого события я начал готовиться. Договорился со всеми друзьями, которые были в городе, и у каждого оставил коробочку с сувенирами и подарками. Одного друга попросил купить большой букет цветов. Так, в назначенный день все мои друзья звонили имениннику, договаривались о встрече, говорили кодовое "вам просили передать" и приезжали с подарками. Кто на работу, кто домой. В почтовый ящик были отправлены письма с открытками, на которых изображены разные страны. А перед сном я позвонил сам. Так весь день близкий мне человек знал, что я рядом, хотя был я в это время на другом конце света. Мария Несколько лет назад я нашла производителя "Весёлых человечков" (группа сказочных персонажей, ставших постоянными героями рассказов и комиксов в журнале "Весёлые картинки", а также детских книг и мультфильмов в Советском Союзе). Я купила около 20 полных наборов. И вместе с ирисками "КисКис" подарила партнёрам по работе и коллегам. Так как почти все они родом из СССР, мой подарок оценили. Мы все вместе вспоминали, кто из них кто. Оказалось, что Ушастого Гурвинка никто уже не помнит. Сергей Самый необычный подарок мне на моё совершеннолетие подарила девушка. Я рос в маленьком городке, где из развлечений только воскресный рынок и стадион. И до совершеннолетия я ни разу не был в цирке. Узнав об этом, девушка купила на мой день рождения билеты в цирк. Я смотрел представление, как ребёнок, и как в песне Высоцкого. Вот такой получился обычный-необычный подарок. Катя Мой парень (давно бывший) подарил мне однажды в начале наших недолгих отношений керамический череп. Он был достаточно реалистичный - в натуральную величину, со всеми антропологическими деталями. Я отнеслась к этому с юмором. Череп назвала Олегом. Он "пережил" наши отношения с дарителем, потом пожар в моём доме и переезд. Но встречу с маленьким ребёнком "пережить" не смог. Моя дочка хотела с ним поиграть, уронила и череп раскололся. Олег, спи спокойно, ты был классным! Владимир Я дарил и получал много необычных подарков. Но тут хочется поностальгировать, вспомнить своё студенчество и как я поздравлял девушку с 14 февраля. В тот год я уезжал по делам за город и переживал, что могу не успеть вернуться и поздравить девушку лично. Поэтому готовился заранее и основательно. Решил поздравить её максимальным количеством способов и для каждого писал отдельный текст. В полночь я написал ей в соцсетях (1), отправил SMS (2), утром позвонил ей (3), тогда же ей принесли телеграмму (4) - это такой листочек с почты, в котором приходится платить за каждое слово. Потом заказное письмо (5) с огромной открыткой (А2, если не больше) - с ним я чуть не облажался: пришёл отправлять 13-го, а мне сказали, что успеют доставить только 15-го. Отступать было некуда, поэтому я рискнул, а на самом конверте написал большими буквами: "Я верю, что случится чудо и это письмо успеет прийти к тебе 14-го, но если нет, то знай, что я люблю тебя и каждый день с тобой - как в День всех влюблённых". Видимо, это растрогало даже почтальонов: письмо ей доставили 14-го числа. Был ещё какой-то способ, но проклятый склероз не даёт мне его вспомнить… Наверное, заказал доставку чего-то. А седьмым стало то, что я всё-таки успел вернуться в Омск вечером 14-го и приехал с букетом поздравить любимую девушку. Вера Когда я упаковываю подарки, то свекровь у меня их очень долго не открывает, потому что упаковка - сама как подарок. Однажды подарочную коробку я окрасила в голубой цвет, нарисовала на ней ветки деревьев, оформила как зимнюю сказку. Когда подарили, свекровь долго не открывала и поставила подарок на видное место. На одном из семейных ужинов, когда прошло уже полгода, мы увидели упакованный подарок. Свекровь объяснила, что рука не поднимается открывать, потому что сама коробка как подарок и она любуется им каждый день. С тех пор мы стараемся дарить подарки в более простой упаковке, чтобы они не стояли неоткрытыми по полгода. Ната Старшая дочь захотела в подарок новый том серии книг, которые её очень увлекали. Мы с мужем постарались и книжку заказали. Обернули и положили её под ёлочку ночью, когда пошли на улицу после боя курантов. Мы так приноровились это делать, что каждый раз дети удивляются: дома никого нет, а подарки появляются. Но каково же было общее удивление, когда дочка развернула упаковку. Оказалось, что дата выпуска книги - того года, что несколько минут как наступил! Дочери было 12 лет. Позже она призналась, что после того подарка тайно от своих подруг стала верить в чудеса и Деда Мороза. Данил Это был мой самый важный в жизни подарок. Не дорогой, не изящный и даже не рукодельный. Но ради него в последний день декабря я отправился через весь город. Шёл сквозь сугробы, проезжал замёрзшие дороги и всё ради этого человека. Можете считать это пустяком, но именно это стало моим первым подарком. Подарком, перевернувшим мою жизнь... 31 декабря... Время не позднее, но солнце уже близится к горизонту. Зимний ветер колет голые щёки и морозит держащие заветную коробочку руки без перчаток. Спустя десять минут выходит та, ради которой всё это затевалось. Та, ради которой я стоял здесь, а не готовился к наступающему Новому году. - Привет. Это тебе, - я улыбнулся и протянул красиво украшенную коробку в её теплые руки. - А это тебе, - она протянула мне маленький цветной свёрток. Поздравив друг друга с наступающим Новым годом, мы попрощались. В эту ночь мы были далеко друг от друга, но благодаря подаркам, так близко... Изображения созданы с помощью Midjourney