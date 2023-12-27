Символично и аппетитно: топ новогодних традиций мира, связанных с едой

Новогодние праздники в любой стране сопровождаются целым рядом традиций. Многие из них связаны с приготовлением блюд. Приближение Нового года — отличный повод познакомиться с ними и, быть может, воплотить в своей семье:

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Коробочки

В Японии существует традиция приготовления новогодних блюд, которые укладываются в яркие коробочки. Каждая из коробочек символизирует какое-либо благо, которого желают гостю в наступающем году.

Виноград

В Испании принято встречать Новый год, съедая 12 виноградин — по одной на каждый удар часов. Виноградины символизируют месяцы будущего года. Съедая очередную ягоду, нужно загадывать желание — каждое из них непременно сбудется.

Голова

В некоторых регионах Германии традиционным новогодним блюдом считается свиная голова. Она символизирует силу и могущество, а также прогнозирует успешный и богатый год. Голову готовят по-разному — жарят, тушат, запекают...

Керамика

В Мексике на Новый год подают сладкий аналог наших оладьев — буньюэло. Их ставят на стол на керамическом блюде — это обязательное условие. После того, как десерт съеден, блюдо следует разбить — этот ритуал символизирует расставание с прошлым и переход на новый этап жизни.

Взросление

В Корее возраст каждого человека прибавляется не в день рождения, а в Новый год. А употребление традиционного супа под названием ттоккук является важным ритуалом. Ведь не съев тарелку ттоккука, южнокорейцы вообще не могут считать себя на год старше.

Гранат

А в Турции существует очень яркая и сочная (в прямом смысле этого слова) традиция: в полночь там разбивают о дверные косяки свежие гранаты. Считается, что чем больше зёрен выпадет из плода при ударе, тем счастливее будет наступающий год.

Фасоль