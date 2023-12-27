Символично и аппетитно: топ новогодних традиций мира, связанных с едой
Новогодние праздники в любой стране сопровождаются целым рядом традиций. Многие из них связаны с приготовлением блюд. Приближение Нового года — отличный повод познакомиться с ними и, быть может, воплотить в своей семье:
Коробочки
В Японии существует традиция приготовления новогодних блюд, которые укладываются в яркие коробочки. Каждая из коробочек символизирует какое-либо благо, которого желают гостю в наступающем году.
Виноград
В Испании принято встречать Новый год, съедая 12 виноградин — по одной на каждый удар часов. Виноградины символизируют месяцы будущего года. Съедая очередную ягоду, нужно загадывать желание — каждое из них непременно сбудется.
Голова
В некоторых регионах Германии традиционным новогодним блюдом считается свиная голова. Она символизирует силу и могущество, а также прогнозирует успешный и богатый год. Голову готовят по-разному — жарят, тушат, запекают...
Керамика
В Мексике на Новый год подают сладкий аналог наших оладьев — буньюэло. Их ставят на стол на керамическом блюде — это обязательное условие. После того, как десерт съеден, блюдо следует разбить — этот ритуал символизирует расставание с прошлым и переход на новый этап жизни.
Взросление
В Корее возраст каждого человека прибавляется не в день рождения, а в Новый год. А употребление традиционного супа под названием ттоккук является важным ритуалом. Ведь не съев тарелку ттоккука, южнокорейцы вообще не могут считать себя на год старше.
Гранат
А в Турции существует очень яркая и сочная (в прямом смысле этого слова) традиция: в полночь там разбивают о дверные косяки свежие гранаты. Считается, что чем больше зёрен выпадет из плода при ударе, тем счастливее будет наступающий год.
Фасоль
В солнечной Аргентине успех символизирует фасоль, поэтому её обязательно готовят на Новый год те, кто мечтает в ближайшее время подняться по карьерной лестнице или обрести личное счастье.