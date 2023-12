Лунная гонка, взрывы Starship и корейский космос. Как изменилась мировая космонавтика

Лунная гонка

Спутниковый интернет

Несмотря на готовность OneWeb к работе, финансовые перспективы этой группировки вызывают вопросы. В частности, министр науки Великобритании Джордж Фриман предложил представителям Европейского союза отказаться от планов развертывания спутников Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²) в пользу размещения полезной нагрузки на КА OneWeb второго поколения, поскольку создание первой группировки будет стоить около 6 миллиардов евро, тогда как развертывание второй обойдется в 4 миллиарда долларов, из которых 40 процентов приходится на страны ЕС.