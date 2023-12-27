Робот Tesla напал на чинящего их человека

На заводе Tesla в Техасе произошел инцидент, в ходе которого робот напал на инженера.

Согласно отчету, сотрудник компании был атакован роботами во время «серьезного и кровавого сбоя» на заводе Giga Texas около Остина.

Робот прижал мужчину, который в то время программировал софт для двух отключенных роботов Tesla поблизости, прежде чем вонзить свои металлические когти в спину и руку сотрудника, оставив «кровавый след» на поверхности завода.

Инцидент, в результате которого пострадавший получил «открытую рану» на левой руке, был раскрыт лишь в отчете о травмах за 2021 год, поданном в округ Трэвис и федеральные регулирующие органы.