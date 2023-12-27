Как новогоднего волшебника называют в разных странах мира

Новый год и Рождество невозможно представить без образа доброго седовласого старца. В России это Дед Мороз, в США — Санта-Клаус, в Италии — Баббо Натале. Есть и менее известные маги, но они тоже могут похвастаться своей занимательной историей. «Лента.ру» рассказывает, чем различаются образы и характеры этих персонажей.

Санта-Клаус в США

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Рассказ о новогодних волшебниках придется начать с Санта-Клауса: именно его образ так вдохновил людей, что у американского мага появились «родственники» по всем миру.

А вот прообразом самого Санты стал один из самых любимых и почитаемых на Руси святых Николай Чудотворец, и даже имена у них похожи. В III-IV веке Николай был архиепископом древнего города Мира в Ликии (страна, которая располагалась на территории современной Турции).

С ним связана такая история: однажды святитель узнал, что некий бедняк задумал продать одну из трех дочерей в публичный дом. Деньги ему были нужны, чтобы закупить приданое и выдать замуж двух других девушек. Тогда Николай Чудотворец подкинул в дом многодетного отца кошелек с деньгами.

В Западной Европе возникла легенда, что святой Николай бросил кошелек именно в каминную трубу, через которую тот угодил в чулок, оставленный рядом с камином

Эта история вдохновила христиан, они стали отмечать день святого Николая (6 декабря) особенным образом: дарили детям подарки от имени архиепископа, при этом клали презенты в развешанные на камине чулки и носки.

А в Голландии подарки начал раздавать Синтерклаас — «родственник» того же святого Николая, величественный и полностью седой старец с длинной бородой. Одет он был в красный халат и митру, а передвигался на белом коне.

Как же этот образ перекочевал в США? Дело в том, что в 1822 году учитель восточной и греческой литературы в Колумбийском университете Клемент Кларк Мур сочинил стихотворную рождественскую сказку. Ее главным героем стал Санта-Клаус — сказочный даритель подарков, очень похожий на голландского Синтерклааса.

Спустя почти сорок лет, в 1863 году, американский художник Томас Наст использовал персонаж Санта-Клауса для иллюстраций журнала Harper's Weekly. Именно он впервые сообщил, что Санта живет на Северном полюсе, ездит на девяти оленях и ведет специальный журнал, куда записывает добрые и злые поступки детей. А чтобы оставить подарки, он пролезает через дымоход.

Есть мнение, что Наст срисовал Санта-Клауса с самого себя, так как сам художник был полным и невысоким мужчиной с большими усами и длинной бородой. Изначально Санта изображался к коричневом полушубке. В красные одежды его «переодела» компания Coca-Cola, когда в 1931 году запустила рекламную кампанию, целью которой было увеличить количество продаж прохладительных напитков в зимний период. Так Санта-Клаус стал главным сказочным героем в период Рождества и Нового года в США.

Русский Дед Мороз и татарский Кыш Бабай

Дед Мороз и Снегурочка

У русского Деда Мороза другая история. Образ зимнего духа Мороза встречается в славянском фольклоре: так, до крещения Руси Мороза приглашали в дом на праздничный пир: считалось, что его нужно сытно накормить, и тогда он не заморозит посевы злаков.

В 1840 году вышел сборник сказок русского писателя Владимира Одоевского — «Сказки дедушки Иринея». Там впервые появляется образ Мороза Ивановича. И вот он какой: седой-седой старик, который «как тряхнет головой — от волос иней сыплется»; живет в ледяном доме, а спит на перине из пушистого снега. Рукодельницу за хорошую работу он одаривает «горстью серебряных пятачков».

В 1856 году сборник собранных сказок «Поэтические воззрения славян на природу» публикует русский фольклорист Александр Афанасьев. В его издании впервые появляется образ зимнего духа Морозко.

Эти образы и связались в итоге с зимними праздниками: так в конце XIX века Дед Мороз взял на себя роль рождественского дарителя подарков — такую же, какая была у Санта-Клауса на Западе.

В 1910-х бородатого волшебника начали изображать на праздничных открытках — как седого старика в красном халате и с посохом

С приходом советской власти и началом гонений на религию на несколько лет этот образ забыли. Но в 1935 году советский лидер Иосиф Сталин официально разрешил Новый год: советских граждан призвали отмечать праздник. И в 1937 году Дед Мороз, уже с внучкой Снегурочкой, присутствовал на празднике в Московском Доме Союзов.

Снегурочка, к слову, в эти годы впервые становится внучкой старого волшебника. Из ожившей снежной девочки Снежевиночки из народной сказки (из того же сборника Афанасьева) она превращается в юную девушку — благодаря театральным постановкам пьесы «Снегурочка» драматурга Александра Афанасьева и имевшей колоссальный успех одноименной опере композитора Николая Римского-Корсакова.

В наши дни маркетологи всячески поддерживают мифологизацию: так, Снегурочку поселили в Костроме (у нее там терем, проводятся экскурсии), а масштабную резиденцию для Деда Мороза устроили в Великом Устюге Вологодской области. По инициативе бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова с 1998 года работает государственный туристический проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза». Можно приехать в гости (если родители озаботятся этим вопросом заранее, дети получат от волшебника подарок), можно писать письма. На территории резиденции много развлечений: ледяная комната, горка, зоопарк, ярмарка.

Кыш Бабай и Кар Кызы

У татар есть свой Дед Мороз, его зовут Кыш Бабай. Его имя дословно переводится как «зимний дед», а живет он в селе Яна Кырлай, в 80 километрах от Казани. Кроме того, у Кыш Бабая есть и своя Снегурочка, это дочка по имени Кар Кызы («снежная дочь»).

Главным божеством у древних тюрков был Тенгре. Считалось, что Тенгре родился зимой в ночь солнцестояния. Зима же подчинялась божеству по имени Кыш Бабай, и именно он устраивал в честь рождения Тенгре веселый праздник. Кыш Бабай похож на Деда Мороза, только одеяния его других цветов — бело-зеленые.

Отец Рождества в Великобритании

Father Christmas, или Отец Рождество, появился в Англии в средние века. И изначально его образ был далек от дарителя подарков. Отец Рождество возвещал о наступлении праздника и призывал всех заканчивать пост, разрешал разговляться. Постепенно образ Отца Рождества слился сначала с образом святого Николая, а затем и с американским Санта-Клаусом.

Отец Рождество похож на других дедов-волшебников — это старик с длинной белой бородой, правда, изначально его изображали в зеленом плаще, а вот в викторианскую эпоху, к концу XVIII века, «переодели» в красный халат с капюшоном. Сейчас же он, как и его «коллеги», приносит детям подарки. Если ведешь себя хорошо, обязательно получишь презент от Рождественского деда.

Дед Мороз в Европе

Пер-Ноэль во Франции

Французский Дед Мороз Пер-Ноэль — родственник Санта-Клауса, дословно его имя можно перевести как «Папа Николай». По легенде, изначально у него был сопровождающий — Пер-Фуэтар, вооруженный розгами, которыми он наказывал непослушных детей. Пер-Ноэль и Пер-Фуэтар в канун Рождества приходили к ребятам и каждому раздавали по заслугам: кому — наказание розгами, а кому — подарки.

После Второй мировой войны, когда во Францию дошла новогодняя реклама «Кока-Колы», Пер-Ноэль окончательно стал двойником Санты. Если раньше он был одет в красный халат с капюшоном, с этого времени Пер-Ноэль начал носить короткий полушубок, черный ремень и колпак.

Баббо Натале в Италии

Итальянского Деда Мороза зовут Баббо Натале, имя переводится как «Отец Рождества» (совсем как в Великобритании). Волшебный дед выглядит как Санта-Клаус и тоже передвигается на летающих санях.

Но есть у него и помощница Бефана — итальянская фея. По легенде, она была жительницей Вифлеема, и к ней заглянули волхвы, которые искали новорожденного Иисуса Христа. Та была слишком занята уборкой и не пошла на поиски вместе с ними. Опомнившись, старушка, не выпуская метлу из рук, побежала вслед за волхвами, чтобы догнать их и подарить что-то младенцу. Но найти презент ей не удалось, поэтому во искупление вины она теперь ежегодно под Рождество одаривает детей. Изображают Бефану как костлявую старуху с длинным носом, острым подбородком и метлой, на которой она периодически летает.

Папа Ноэль в Испании и Латинской Америке

В Испании и латиноамериканских странах Деда Мороза называют Папа Ноэль — это все тот же «брат-близнец» Санта-Клауса, Папа Николай.

А еще в Испании, а также Польше, Хорватии, некоторых землях Германии отмечают важный для католиков праздник Трех Королей. В этот день подарки детям и взрослым «приносит» не Папа Ноэль, а странствующие волшебники королевских кровей — Гаспар, Мельхиор и Бальтасар. Именно они в православной традиции преподнесли младенцу Иисусу первые дары.

Вайнахтсман в Германии

Вайнахтсман переводится как «рождественский человек», внешне ничем не отличается от Санта-Клауса. Это полный бородатый мужчина в красных одеждах и с колпаком на голове. И история у него та же, что и у Санты, — его прообразом является святой Николай. Но Вайнахтсман не летает по небу на санях, а ездит на ослике по имени Омела. Также иногда он делает подарки не в одиночестве, а вместе с младенцем Иисусом Христом.

Дед Мороз в Восточной Европе

Во всех восточноевропейских странах, где празднуют Новый год и Рождество, тоже есть свои зимние волшебники. Вот как их зовут: