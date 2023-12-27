Как было учреждено звание Героя Социалистического Труда СССР

Высшими наградами СССР были Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда. Получить их было сложнее всего, а награжденные пользовались не только повышенными льготами, но и становились обладателями недосягаемого для прочих престижа.

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Звание Героя Социалистического Труда было учреждено ровно 85 лет назад – 27 декабря 1938 года.Первым Героем Соцтруда стал глава государства Иосиф Сталин. Именно ее звезду он носил постоянно, хотя был и Героем Советского Союза. Нет ни одной фотографии с двумя звездами, только на портретах. Звание никогда не присваивали к юбилеям. Ни одного обладателя звания Героя Социалистического Труда не расстреляли во время репрессий, тогда как среди Героев Советского Союза таковых было немало.Учредили звание Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 года «Об установлении высшей степени отличия – звания Героя Социалистического Труда». В этот же день вышли указы об учреждении медалей «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».До войны советская наградная система была небольшой. И почти все ордена и медали носили военный характер. Звание Героя Советского Союза появилось еще в 1934 году. Из «мирных» орденов были только «Орден Трудового Красного Знамени» с 1928 года и орден «Знак Почета» с 1935 года.

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17 октября 1938 года появляются военные медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». И тут перекос в наградной системе становится совсем очевидным. И это при том, что советское государство было провозглашено и считалось страной рабочих и крестьян. Надо было срочно выравнивать. Защита страны дело важное, но защищают-то военные ради мирного труда остальных.С появлением новых трудовых медалей устанавливался паритет. При этом получалось, что каждая награда имела своего собрата в военной сфере. Трудовые и боевые медали даже и выглядели схоже. Ордену «Боевого Красного Знамени» соответствовал «Орден Трудового Красного Знамени». Орден «Знак Почета» приравнивался к ордену «Красной Звезды». Были Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда.

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И вот тут нужно сказать, что звание «Герой Труда» было… одной из самых первых советских наград и возникло еще в 1921 году. А 27 июля 1927 года официально подтверждено постановлением Центрального исполнительного комитета и Совнаркома.

Изначально «Героя Труда» присваивали старым рабочим с большим трудовым стажем. Затем, после 1927 года за трудовые успехи при общем трудовом стаже не менее 35 лет. В реальности давали и с меньшим стажем.

Таким образом мы вряд ли сильно ошибемся, что оно более соответствовало современному званию «Ветеран труда». Как бы то ни было, звание «Герой Труда» просуществовало параллельно «Герою Социалистического Труда» до 1988 года. Подтверждалось соответствующей грамотой.Первым «Героем Социалистического Труда» стал Иосиф Сталин. Случилось это через год после учреждения, 20 декабря 1939 года и было приурочено к юбилею главы партии и государства – 60-летию. Хотя как раз и предполагалось, что к юбилеям Героев давать не будут.

Но официально награду Иосиф Виссарионович получил за успехи в индустриализации страны и общем ее подъеме. И это, действительно, останется единственным случаем вплоть до наступления времен Хрущева и Брежнева, когда Героев начали давать и как подарки к юбилеям.

wikipedia.org // Василий Дегтярев

А вот вторым Героем Соцтруда 2 января 1940 года стал оружейный конструктор Василий Дегтярев. За создание автомата ППД и куда как более знаменитого пулемета – с ним советский солдат потом всю Великую Отечественную войну пройдет. В октябре того же года Героями стала уже целая группа людей, среди которых были Федор Токарев (пистолет ТТ), авиаконструктор Николай Поликарпов, Борис Шпитальный, создавший уникальные авиапулемет и авиапушку. Все они уже получили и золотую медаль «Серп и Молот», которую учредили 22 мая 1940 года и стали давать к званию – та самая Звезда.

Как видим, звание было трудовое, но первые ее обладатели имели непосредственное отношение к обороне страны и ее промышленности. Но дальше соотношение изменится. Так по статистике больше всего званий «Героя Социалистического Труда» получили колхозники – почти 60 процентов. Работники промышленности – около 20 процентов и примерно 5 процентов строители. Остальное – ученые.Но вот если посмотреть, кто чаще становился Героем дважды и трижды (а больше было нельзя), то пропорция сильно поменяется. Дважды героями снова в 60 процентов случаев будут работники сельского хозяйства, а вот остальные – ученые. Трижды героями становились почти всегда лишь ученые – академик Игорь Курчатов, например.Звание «Герой Социалистического Труда» присваивалось очень редко. Так за десять лет с момента основания и первые годы после окончания войны ими стали лишь 200 человек. А вот потом, с 1948 года и по 1958, сразу 8 400 человек.

Объясняют это тем, что шло восстановление страны, а зарплаты были маленькими, в отличие от Европы, Россия инвестиций не получала. Поэтому людей поощряли гораздо чаще за самоотверженный труд. Кстати, в отличие от звания «Героя Советского Союза», Героев соцтруда не присваивали иностранцам. Было сделано всего одно исключение – немец Николаус Риль стал Героем за вклад в атомный проект.Просуществовало звание «Герой Социалистического Труда» вплоть до упразднения СССР. Последним трудовым Героем огромной страны стала казахстанская оперная певица Бибигуль Тулегенова награжденная 21 декабря 1991 года.