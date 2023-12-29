Монеты, оружие, драгоценности. Какие клады можно найти во время ремонта канализации

В Москве открылась одна из самых увлекательных выставок, на которой можно увидеть клады, найденные в разные годы в разных уголках нашей страны. Да-да, уголки, потайные ящики, стены сохранили для нас удивительные находки, которые стали частью экспозиции Исторического музея.

© Выставка "Клады. Сокрытая история" / Шашки из клада в Малаховке

1895 год. Рабочие в московском Ипатьевском переулке прокладывают канализационные трубы. И во время земляных работ находят пять шлемов-шишаков, пять кольчуг, десять наконечников пик, фрагменты стремян, сосуд из красного металла с изображением оленя и серебряные монеты в "истлевшем от времени кисете". Все это, судя по всему, находилось в тайнике в подклете, который, очевидно, завалило во время Большого Московского пожара летом 1547 года.

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1906 год. Строители во время ремонта ограды Михайловского Златоверхого собора в Киеве находят глиняный горшок с украшениями XII - XIII веков. Часть предметов "расходится по рукам", часть сторожа-монахи успевают изъять и передать Императорской археологической комиссии.

1913 год. Андрей Сергеев, крестьянин Богоявленской слободы, что в Ростовском уезде Ярославской губернии, пашет землю. И находит серебряную кружку с крышкой, а также стопки, изготовленные в Дании в XVI - XVII веках.

Захватывающие сюжеты? Да! И таких на выставке "Клады. Сокрытая история" очень много. Одна из самых захватывающих выставок открылась в Историческом музее.

Или вот телогрея XVII века, которую метростроевцы нашли в 1935-м году в каменной кладке Китайгородской стены. Откуда это платье там?

- Рядом с этим местом находилась усадьба Воротынских - это были знатные люди Московского царства. И мне нравится предположение одного исследователя, что, скорее всего, платье было украдено в этой усадьбе - а это действительно дорогая вещь - и спрятано в стене. Но воришка за платьем по какой-то причине так и не вернулся, - рассказал корреспонденту "Родины" Игорь Кураев, старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Исторического музея.

Над платьем работали реставраторы, так как оно сохранилось не целиком, нужно было сделать подшивку. Зато теперь понятен крой, который характерен для того времени. Такую одежду могли позволить себе князья и царские особы. Ткань - китайская, а фасон - русский. В первую очередь, обращают на себя внимание длинные рукава. Их знать завязывала за спиной. Такие рукава были признаком аристократии, которая не занималась физической работой. Для рук же на платье есть прорези.

Интересно, что во время подготовки выставки кладов в самом Историческом музее обнаружили два клада. Точнее, их атрибутировали как клады, потому что поступившие находки изначально не были так обозначены.

Первый из таких кладов - оружейный. Три шашки, найденные в Малаховке, поступили в музей в 1969-м.

- Это очень дорогое оружие, - рассказывает Игорь Кураев. - На одной шашке маркировка "ККВ" - то есть Кубанское казачье войско. Вторая шашка офицера образца 1881 года. На ней знак Анны, это наградное оружие. И третья шашка работы кавказских мастеров, о чем свидетельствует клеймо.

Второй клад назван "кладом Успенского" - по фамилии человека, которому он принадлежал. Если владельца шашок установить невозможно, то тут человек спрятал в секретный ящик шкафа все свои документы, а еще пистолет системы Браунинга с патронами и листок социалиста-революционера 1918 года с критикой большевиков.

Владельца этого схрона звали Виктор Успенский.

Врач. Эсер (в 1907-м году избран во Вторую Государственную Думу). Племянник революционерки Веры Засулич. Он жил в квартире на Малой Бронной, которая после революции стала коммунальной. Шкафом пользовался ее житель - слесарь Юрий Гусев. Он в 1982-м получил отдельную квартиру на Волгоградском проспекте и забрал с собой старинный шкаф.

Документы и оружие из тайника Виктора Успенского

Когда пришло время шкаф разбирать, обнаружилось, что у него есть потайное место, где и был обнаружен клад. Документы и оружие слесарь Гусев отнес в милицию. Бумаги оттуда вскоре передали в Исторический музей, а через год и пистолет.

На выставке личные вещи Виктора Успенского тоже поместили в импровизированный шкаф.

А рядом в витринах - серебряное ведро с серебряными же гривнами IX - XI веков, найденное в 1887-м году в Пермской губернии; клад торгового инвентаря Х века, в том числе, "амулет с молоточками Тора, который свидетельствует о скандинавском происхождении владельца этих предметов" - его обнаружили в 2013-м на Смоленщине; чудесная восточная фаянсовая посуда XIII - XV веков, которую нашли при раскопках подклета Благовещенского собора в Кремле в 1894-м…