Когда женщины поставят мужчинам мат в шахматах

Прошли те времена, когда мир восторгался невероятными достижениями шахматисток из стран социалистического блока – Ноны Гаприндашвили и Майи Чибурданидзе из СССР, сестер Полгар из Венгрии. Однако до сих пор наша страна занимает первое место по количеству шахматных гроссмейстеров. Сейчас в мире этим званием обладают 1813 шахматистов, 312 из них – россияне.

© Кадр из фильма "Ваш ход, Королева!"

Сам по себе титул гроссмейстера не имеет привязки к полу, надо лишь набрать 2500 очков рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и выполнить три турнирных норматива, заработав не меньше 2600 баллов. Но де-факто этот титул – мужской, потому что из почти двух тысяч гроссмейстеров в мире женщин всего 41.

Видео дня

Звание гроссмейстера появилось в 1950 году – его учредила ФИДЕ. Наряду с титулом чемпиона мира оно является высшим званием, которое может получить шахматист.

Первой женщиной, ставшей гроссмейстером, а значит, выполнившей турнирные требования, стала в 1978 году советская шахматистка из Грузии Нона Гаприндашвили. СССР создал настолько сильную шахматную школу, что Россия (наряду с Китаем) до сих пор является лидером по числу женщин-гроссмейстеров.

Сниженные требования

Но как только мы начинаем говорить о женщинах-шахматистках, сразу приходится говорить и о фактическом неравенстве. Шахматы делятся на мужские и женские: разные турниры, разные требования – к женщинам более низкие. Нет ни одного шахматного соревнования, где женщина могла бы заработать больше мужчины.

Например, в 2023 году прошел чемпионат мира по шахматам среди женщин, его общий призовой фонд составил 676 250 долларов США, первый приз – 50 тыс. долларов США. В то время как в матче за титул чемпиона мира по шахматам призовой фонд был 2 млн евро, 60% из него (1,2 млн евро) предназначались победителю, которым стал мужчина.

В далеком 1976 году появляется новый титул – гроссмейстер среди женщин. Для его получения нужно заработать не менее 2400 очков в рейтинге ФИДЕ. Это на 200 баллов ниже, чем требуется для звания «мужского» гроссмейстера.

Если посмотреть на женский топ-10 шахматного рейтинга ФИДЕ, мы увидим на вершине китаянку Хоу Ифань, на счету которой 2632 очка, а вот у Магнуса Карлсена, возглавляющего мужской топ рейтинга, – 2830. Более того, талантливая китаянка не вошла даже в топ-100 лучших шахматистов: у сотого участника, Гранта Мелкумяна – 2640 баллов.

Разные киноакценты

Что такое женские шахматы? На этот вопрос попытались ответить создатели документального фильма «Ваш ход, королева!». Название ленты отсылает к хиту 2020 года от Netflix – мини-сериалу «Ход королевы». Но стоит напомнить, что шахматный «портал» открылся раньше – в 2019-м, когда вышел российский сериал, посвященный женщине-шахматистке, и назывался он «Ловушка для королевы». В отличие от феминистского произведения Netflix, отечественный сериал рассказывал о том, что важнее всего «погода в доме»: главная героиня больше, чем получить награды на шахматном поприще, хотела влюбиться и создать семью.

Картина «Ваш ход, королева!», которую сняла режиссер Алена Михайлова, вошла в конкурсную программу 18-го Международного кинофестиваля научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний». В картине снялись пятикратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Нана Иоселиани, чемпионка Азии и международный мастер среди мужчин 19-летняя Бибисара Асаубаева, чемпион СССР, РСФСР и мира Анатолий Карпов и многие другие шахматисты.

Алена Михайлова рассказала «Профилю», что фильм – не авторское, а продюсерское кино. Идею картины подала продюсер Киностудии имени М. Горького Анастасия Рыцина. «Единственное, что я привнесла, – это общее настроение. И мне очень хотелось, чтобы фильм получился мотивирующим», – добавляет режиссер.

По словам Алены Михайловой, для того чтобы играть в шахматы, нужен определенный склад ума и характера, когда человек живет не здесь и сейчас, а планирует на несколько шагов вперед.

«Идея фильма состоит в том, что не должно быть каких-то барьеров: ни стереотипных, ни гендерных, ни социальных, – объясняет Михайлова. – Если у человека есть талант, он должен его реализовывать. Очень важную мысль формулирует шахматистка Мария Фоминых. Если концентрироваться на результате, то теряешь кайф от процесса. Мне кажется, что самое главное – получать удовольствие от работы».

Премьера картины прошла 8 октября в «Доме Кино». А в конце ноября состоялся показ с участием создателей документального фильма в кинотеатре «Москино Музейный». Присутствовавшие на показе известные шахматистки, которые принимали участие в съемках, – Полина Шувалова, Валентина Гунина, Алина Бивол, Вероника Шубенкова, Мария Фоминых – рассказали «Профилю», чем для них является этот вид спорта: «Шахматы – это моя жизнь».

Кадр из фильма "Ваш ход, Королева!"

Шахматам учат дедушки

Девочке изначально очень сложно попасть в такой вид спорта, как шахматы. Так считает российская шахматистка, получившая в 2013 году звание международного мастера среди женщин, Алина Бивол. Родители представляют дочерей танцующими, поющими, рисующими, но не согнувшимися над шахматной доской. Подавляющее большинство девочек научили играть в шахматы их дедушки. Впрочем, дедушка – не единственный вариант – например, в романе Набокова «Защита Лужина» главного героя научила играть молодая красивая тетя.

Алина Бивол полагает, что заинтересовать ребенка шахматами можно года в четыре, потому что уже в 6–7 лет у маленьких шахматистов начинается серьезная спортивная карьера. Кроме того, в этом возрасте дети впитывают информацию как губки, а детский сад уже в какой-то степени социализировал ребенка. В качестве примера собеседница приводит очень талантливого мальчика из Москвы – Романа Шогджиева, который выиграл в октябре 2023-го первенство мира среди мальчиков до 8 лет. Причем занял он первое место досрочно, еще до окончания турнира.

Однако девочкам занятия шахматами родители «не продают». Начать заниматься шахматами для девочки – история уникальная, по словам Бивол. Да и вообще обычные люди не представляют, что такое шахматы, помнят только Карпова и Каспарова (признан в РФ иностранным агентом), что маркирует данный спорт как мужской, поэтому еще непонятнее, зачем им заниматься девочке.

Стоит напомнить и об общегендерной проблеме в шахматном образовании. Так, по мнению спортсменки, заниматься шахматами на хорошем спортивном уровне в небольших городах и поселках затруднительно: нет ни школ, нет тренеров. Для того, чтобы получить результат, надо жить рядом либо с мегаполисом, либо с крупным населенным пунктом.

Усидчивость и планирование

Существует мнение, что шахматы приучают к аналитической работе и развивают логическое мышление, а значит, помогают в математике и точных науках. В случае Алины Бивол это не сработало. В школе точные предметы ей давались с трудом, в отличие от творческих – Алина закончила музыкальную школу, занималась в театральной студии. А затем поступила в Московский государственный институт культуры на факультет музыкального искусства.

Но зато шахматы развили усидчивость, утверждает собеседница. А это качество требуется практически в любой сфере: человек должен сосредотачиваться над определенной задачей, работать над ней. Шахматная партия длится четыре-пять часов, поэтому занятия ими – хорошая тренировка на будущее. Учат шахматы и планированию.

Алина надеется, что фильм «Ваш ход, королева!» приоткроет завесу над тем, что происходит в женском шахматном мире, и, возможно, девочек в нем станет больше.

Кадр из фильма "Ваш ход, Королева!"

Мужчины начинают и выигрывают

Многие считают, что гендер влияет на результат в шахматах. Однако если обратиться к истории, мы увидим, что женщин не пускали в шахматный профессиональный мир. Они начали заниматься шахматами гораздо позже, чем мужчины. Да и шахматистов-девочек намного меньше, чем мальчиков. Не существует официальных данных, которые подтверждали бы, что в силу психофизических особенностей мужчины играют сильнее, чем женщины. Впрочем, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов говорит в фильме, что у мужчин больше энергии и за счет этого они выигрывают у женщин.

Корреспондент «Профиля» наблюдал перед началом показа картины игру известной шахматистки и мужчины с куда меньшим рейтингом. Но он играл напористо, агрессивно, наклонялся над доской, размахивал руками и, самое «страшное», пел. Ему было очень важно победить, и партия закончилась в его пользу. По мнению Алены Бивол, такое поведение нельзя назвать спортивным, к тому же оно является особенностью данного человека. Шахматистка уверяет, что девочки за черно-белой доской играют куда агрессивнее, чем мужчины.

Женский стиль игры

Многие участники фильма уверены, что существуют женский и мужской стиль игры. Дамы играют более эмоционально, могут позволить себе ход, продиктованный интуицией, а не расчетом. Поэтому женские шахматы – очень зрелищная игра, которую, к сожалению, пока не умеют продавать. Женские партии вы не увидите ни в одном учебнике по шахматной игре, а представительницы прекрасного пола редко попадают даже в топ-100 сильнейших шахматистов.

Одно из популярных объяснений этого феномена состоит в том, что мужской мозг работает иначе, чем женский. Например, в мозге мужчин в 6,5 раза больше серого вещества, а у женщин – в 10 раз больше белого. Есть предположение, что это и определяет математические способности мужчин и вербальные задатки женщин. В среднем мужской мозг на 8–13% больше женского, но, справедливости ради, и средняя масса тела мужчины больше.

Кандидат медицинских наук, научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований ВШЭ Айнур Рагимова рассказала «Профилю», что не существует научных работ, достоверно подтверждающих разницу между мужским мозгом и женским.

«Когда говорят «больше» или «меньше», описывая структуры мозга, нужно понимать, что многое зависит от того, как считали, какую методику использовали: с кем сравнивали, как сравнивали, – объясняет Рагимова. – К тому же, когда мы используем эти сравнения, то не говорим о «лучше» или «хуже». Наш мозг стремится к стандартизации и адаптации в мире, поэтому мы можем сказать, что действительно принципиальные различия женщин и мужчин – это половые признаки, к которым мозг не относится».

Однако опосредовано пол влияет на поведение шахматисток. Так, существуют исследования, которые показывают, что количество девочек в шахматах сокращается после пубертатного периода. Для юной женщины становиться важнее нравиться мужчинам, а не конкурировать с ними. Получается, что бессознательно девушка старается проиграть мужчине-сопернику.

Шахматы нужны всем

Мальчиков-спортсменов и близкие поддерживают иначе, чем девочек. Юному шахматисту скажут: «Не реви, ты можешь, мы справимся!». Для девочек же подберут другие слова: «Ну ничего, ты же девочка, мы найдем что-то другое». Вряд ли это правильно, потому что наш мозг не является гендерно предрасположенным.

«Если мы откинем весь флер, связанный с методологией, и посмотрим на средние данные исследований, то увидим, что самцы и самки, мужчины и женщины справляются с заданиями одинаково. Мне кажется, существует слишком пристальный взгляд на проблему изучения мужского и женского мозга. По сути, мы ищем эту разницу, и в какой-то момент находим. Но так ли это в действительности?» – задается риторическим вопросом Рагимова.

Между тем шахматы нужны всем. Эта пространственная игра направлена на запоминание ходов, на процесс обдумывания, на выстраивание перспективы. Игра развивает когнитивные способности наравне с изучением второго, третьего языка и заучиванием стихов.

Умение продумывать, запоминать ходы – это тренировка как префронтальной коры, гиппокампа (часть лимбической системы мозга), так и всех нейросетей, задействованных в процессе запоминания и мышления. Конечно, шахматы «прокачивают» и усидчивость, и навык что-то делать долго и сосредоточенно, который является отражением наших когнитивных функций.