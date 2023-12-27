27 декабря. Какой сегодня праздник

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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День спасателя в России

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27 декабря в России свой профессиональный праздник отмечают спасатели. Дата была установлена указом президента РФ Бориса Ельцина от 26 декабря 1995 года. Корпус спасателей в стране был создан 27 декабря 1990-го. Спустя год его преобразовали в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям, позднее – в Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при президенте РСФСР. В 1994-м комитет стал Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

День сотрудника паспортно-визовой службы в Кыргызстане

27 декабря ежегодно свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Департамента паспортного и визового контроля Министерства внутренних дел Кыргызстана. В этот день в 1932 году Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров СССР приняли постановление «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР» и обязательной прописке паспортов.

Международный день противоэпидемической готовности

27 декабря отмечается Международный день противоэпидемической готовности. Эта дата была установлена резолюцией Генассамблеей ООН 7 декабря 2020 года. Ее цель – осветить важность предотвращения эпидемий, обеспечения готовности к ним и налаживания партнерских отношений для борьбы с ними.

Также 27 декабря отмечаются День посещения зоопарка, День вырезания снежинки из бумаги, День шиворот-навыворот и День соблазнения.

События 27 декабря:

95 лет назад (1938 год) в СССР введено звание Героя Социалистического Труда.

80 лет назад (1943 год) была образована Астраханская область.

78 лет назад (1945 год) в США на Бреттон-Вудской конференции ООН по валютно-финансовым вопросам был основан Международный валютный фонд.

45 лет назад (1978 год) в Испании вступила в силу новая Конституция, ознаменовавшая конец диктатуры Франко.

Кто родился 27 декабря:

Немецкая и американская актриса Марлен Дитрих (1901 – 1992).

Советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза Василий Маргелов (1908 – 1990).

Советская гимнастка, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР Лариса Латынина (1934).

Французский актер Жерар Депардье (1948).