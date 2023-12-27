Сражение у Нордкапа: как погиб один из лучших немецких кораблей времен Второй мировой

26 декабря 1943-го у мыса Нордкап был потоплен один из лучших немецких кораблей времен Второй мировой – линкор «Шарнхорст». Сражение, в котором он погиб, стало последним в истории линкоров кригсмарине, а его проигрыш поставил крест на дальнейших операциях их тяжелых кораблей в Арктике и Атлантике.

© Wikimedia Commons // Немецкий линкор "Шарнхорст"

Эффект «Шарнхорста»

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Унизительное поражение кригсмарине в «Новогоднем бою» 31 декабря 1942-го привело Гитлера в ярость. Узнав, что сильная немецкая эскадра не смогла уничтожить в Арктике конвой с довольно слабым эскортом, фюрер пришел к выводу: надводный флот рейха совершенно бесполезен. Желание Гитлера утилизировать линкоры и крейсеры привело к конфликту с главкомом ВМС гросс-адмиралом Редером. В результате Редер подал в отставку, а его место занял Карл Дениц.

Гросс-адмирал Дениц и адмирал Эрих Бей

Новый гросс-адмирал смог убедить Гитлера оставить крупные надводные корабли в составе флота. В марте 1943-го Дениц произвел перегруппировку сил, отправив в Норвегию линкор «Шарнхорст». Его появление в Альтен-фьорде, где «Шарнхорст» присоединился к линкору «Тирпиц» и тяжелому крейсеру «Лютцов», переполошило союзников, так как маршрут их полярных конвоев стал небезопасен.

Световой день в Арктике значительно увеличился, а вражеская эскадра в Альтен-фьорде казалась настолько грозной, что адмирал Тови счел риски, связанные с дальнейшей проводкой конвоев в СССР, неоправданными. По его мнению, прежние эскортные группы не могли больше защитить торговые суда. Если же движение конвоев будет продолжено, то их придется охранять британским линкорам, чего Тови хотел избежать.

30 марта 1943-го британский премьер Черчилль сообщил Сталину, что создание немцами столь мощной корабельной группировки вынуждает союзников приостановить отправку конвоев. Эта пауза затянулась до конца 1943-го, когда британским мини-подлодкам удалось повредить «Тирпиц», подорвав его на якорной стоянке.

Лучший корабль кригсмарине

После поражения «Тирпица» и ухода «Лютцова» в Германию, «Шарнхорст» остался единственным крупным кораблем, который немцы могли использовать против полярных конвоев. Он считался одним из лучших в ВМС Германии, а его экипаж имел солидный боевой опыт. Обладая девятью 283-мм орудиями главного калибра, хорошей мореходностью и скоростью в 30 узлов, «Шарнхорст» был очень опасным противником.

Первый боевой выход он совершил вместе со своим близнецом «Гнейзенау» еще в ноябре 1939-го. Тогда они потопили британский вспомогательный крейсер «Равалпиди». Затем было участие в Норвежской кампании – на этот раз они уничтожили британский авианосец «Глориес». Однако этот успех дорого обошелся немцам, так как во время боя «Шарнхорст» был торпедирован эсминцем «Акаста».

После завершения ремонта, в январе 1941-го «Шарнхорст» и «Гнейзенау» в рамках операции «Берлин» совершили прорыв в Атлантику. Командовавший ими адмирал Лютьенс имел задачу атаковать вражеские конвои. Но британцы вовремя сократили их численность и включили в охранение оставшихся линкоры. И хотя Лютьенсу не удалось разгромить ни один конвой, он все же смог навредить противнику, потопив за время операции «Берлин» 22 одиночных судна на 115 тыс. брт.

22 марта 1941-го Лютьенс привел эскадру в Брест, где она задержалась на год. За это время ее корабли стали главной целью для британских ВВС, постоянно бомбивших гавань Бреста. В начале 1942-го Гитлер распорядился вернуть линкоры в домашние воды для усиления ВМС в Норвегии. Выполняя этот приказ, 11–12 февраля кригсмарине провели операцию «Церберус», в ходе которой «Шарнхорст», «Гнейзенау» и крейсер «Принц Ойген» прорвались в Северное море через Ла-Манш.

Несмотря на этот успех, оба линкора на подходе к Германии были повреждены минами. Кроме того, результат прорыва был омрачен тем, что спустя две недели «Гнейзенау» был окончательно выведен из строя во время бомбежки Киля. Так «Шарнхорст» лишился своего напарника. Сам же он был отремонтирован к январю 1943-го и спустя два месяца пришел в Альтен-фьорд.

Единственной совместной операцией «Шарнхорста» и «Тирпица» стал рейд на Шпицберген для уничтожения норвежской метеостанции. 8 сентября 1943-го эти линкоры с эсминцами прибыли к архипелагу, где огнем главного калибра уничтожили два трехдюймовых орудия, защищавших Баренцбург. Затем эсминцы высадили десант, уничтоживший станцию, и 9 сентября все корабли вернулись в Норвегию.

Силы, задействованные в операции, были несоразмерны результату. По меткому определению британских историков, «немцы отправили 12 мужиков, чтобы сделать работу одного ребенка». Вероятно, набег на Шпицберген был политическим ходом Деница, призанным показать Гитлеру, что немецкий надводный флот еще на что-то годен. Также он стал репетицией для следующей операции, в которой после выхода из строя «Тирпица» гросс-адмирал решил задействовать «Шарнхорст» против полярных конвоев.

Операция «Остфронт»

С 1 ноября по 20 декабря 1943-го союзники оправили три конвоя, которые спокойно дошли до советских портов. Но 19 декабря на совещании у фюрера Дениц заявил, что при благоприятной ситуации «Шарнхорст» и несколько эсминцев атакуют следующий идущий в Россию конвой. Хоть и неохотно, но Гитлер с ним согласился, поскольку военная обстановка для Германии была тяжелой. Союзники бомбили ее города, подводная война в Атлантике была проиграна, а на советско-германском фронте вермахт откатывался на запад. Видимо, фюрер понял: надо что-то предпринять, чтобы ослабить давление на его войска на Восточном фронте, и этим «что-то» стала операция ВМС под звучным названием «Остфронт».

Но немцы не подозревали, что ситуация в Арктике изменилась. 16 декабря в Мурманск на линкоре «Дюк оф Йорк» прибыл адмирал Фрейзер, сменивший Тови на посту командующего флотом метрополии. Фрейзер был смелее своего предшественника. Когда разведка донесла о возможном нападении немцев на конвой JW-55А, Фрейзер решил сопровождать его до Кольского залива. 18 декабря британская эскадра ушла в Исландию. Но ее появление в Баренцевом море стало для немцев опасным прецедентом.

Адмирал Брюс Фрейзер

20 декабря в СССР отправился JW-55В, а через три дня ему навстречу из Мурманска вышел обратный конвой RA-55А. Эта двойная проводка прикрывалась крейсерской эскадрой адмирала Барнетта. На встречу ей из Исландии вышли «Дьюк оф Йорк», легкий крейсер «Ямайка» и четыре эсминца. Немецкая авиаразведка обнаружила JW-55В 22 декабря, но Фрейзер ею замечен не был. 25 декабря Дениц приказал адмиралу Бею начать операцию «Остфронт». В тоже время норвежские агенты сообщили по радио британской разведке, что линкор и эсминцы вышли море.

Бой у мыса Нордкап

Еще 23 декабря Фрейзер проинформировал Барнетта о намерении уничтожить «Шарнхорст», если тот рискнет напасть. План был таков: у острова Медвежий немцев должна была поджидать группа Барнетта, которой предстояло связать «Шарнхорст» боем, в то время как эскадра Фрейзера подойдет с юга, отрезав тому путь отхода в Норвегию.

В полночь 25 декабря оба конвоя сходились восточнее Медвежьего под прикрытием эсминцев из эскортных групп и эскадры Барнетта, а немцы подходили к тому же району с юга. В 7:55 26 декабря, решив, что конвой рядом, Бей повернул на юго-запад, отправив вперед эсминцы. Но из-за непогоды связь с ними пропала. Вероятно, линкор вскоре смог бы выйти к конвою, если бы не столкнулся с эскадрой Барнетта.

Адмирал Роберт Барнетт

То, что произошло дальше, говорит о превосходстве британских радаров над немецкими и о том, какую роль в таких ситуациях играет удача. Крейсеры Барнетта обнаружили «немца» раньше, чем он их. В 9:24 они открыли огонь. Одно из попаданий вывело из строя главный радар «Шарнхорста», и теперь тот плыл вперед почти вслепую по бурному морю в полярную ночь. Лишь повернув на север, он смог выйти из боя.

Потеряв линкор, Барнетт разместил свои корабли между ним и конвоем. В 12:10 их радары опять засекли «Шарнхорст», идущий в направлении JW-55В, и британцы встретили его огнем. В 12:50 «Шарнхорст» повернул на юг, к мысу Нордкап. В тоже время немецкие эсминцы прошли рядом с конвоем, не заметив его. Спустя час Бей приказал им идти в Норвегию, сообщив в штаб, что и он тоже намерен вернуться. Преследуемый Барнеттом, он и не подозревал, что путь отхода уже перерезан Фрейзером.

Британский линкор "Дюк оф Йорк"

В 16:17 радар «Дюк оф Йорк» засек «немца» в 42 км от себя. Так как кормовой радар «Шарнхорста» не видел «британца», это позволило Фрейзеру быстро и беспрепятственно приблизиться к нему. Через полчаса, заняв удобное положение для атаки, Фрейзер приказал крейсеру «Белфаст» стрелять осветительными снарядами, после чего и сам сделал то же самое.

«Шарнхорст» был освещен и застигнут врасплох. «Дюк оф Йорк» дал залп из своих 356-мм орудий, затем открыла огонь и «Ямайка». Отстреливаясь, Бей, повернул на восток, максимально увеличив скорость. Положение было отчаянным, так как на «Шарнхорсте» вышла из строя одна из носовых башен. В 16:57 по нему начали стрелять крейсеры Барнетта. Бей пытался оторваться, но британцы не отставали.

Артиллеристы "Дюк оф Йорк" на фоне орудий главного калибра линкора, после победы над "Шарнхорстом"

Фрейзер и Барнетт расстреливали «немца», подтягивая к нему эсминцы для торпедной атаки. Хотя к 18:15 у «Шарнхорста» стреляла лишь кормовая башня с тремя орудиями главного калибра, он все еще мог спастись благодаря высокой скорости. Но в 18:24 он получил попадание в котельную и вынужден был снизить ход до 10 узлов. Поняв, что конец близок, Бей отправил в штаб радиограмму: «Мы будем сражаться до последнего снаряда».

Меж тем к 18:40 Фрейзер уже отчаялся догнать «Шарнхорст», когда заметил, что тот замедляется. Британские эсминцы атаковали его торпедами, четыре из которых поразили цель. Линкор был обречен, однако продолжал огрызаться огнем уцелевших орудий. Но тут британцы дали новые торпедные залпы. Всего в том бою в «Шарнхорст» было выпущено 55 торпед, из которых, вероятно, 11 в него попали.

На немецком линкоре бушевал пожар, и вскоре его скрыло облако дыма. В 19:45 раздался мощный взрыв, после чего «Шарнхорст» ушел на дно. На месте его гибели плавали несколько сотен немцев, но британцы, опасаясь атак подлодок, спасли лишь 36 из них. Всего же на линкоре погибло 1932 человека, включая адмирала Бея и командира корабля Хинце. Потери британцев в том бою составили 18 человек.

Выжившие с "Шарнхорста" в Скапа Флоу, 2 января 1944г