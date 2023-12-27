Почему перестали выпускать урановое стекло

Вокруг уранового стекла всегда много домыслов — раз его перестали производить, ведь это же неспроста.

Многие слышали, что большую коллекцию посуды из уранового стекла собрала Людмила Гурченко, но связь красивой антикварной посуды с какими-то проблемами актрисы, конечно, байки. Урановое стекло — это обычное боросиликатное стекло, в которое добавлены окислы урана. Эти добавки придают стеклу красивый цвет, разный, в зависимости от того, какое именно соединение ввели в стеклянную массу.

Посуда из уранового стекла в обычном свете и в ультрафиолете

Цвет уранового стекла обычно варьируется от канареечно-желтого до почти изумрудного, иногда делали коричневое или оранжевое стекло. Это стекло имеет особые преломляющие свойства и поэтому очень красиво блестит, подобно хрусталю — именно поэтому оно было таким популярным в 19-м и первой половине 20-го века, когда его производили много.

Уже после окончания производства этого стекла выяснилось, что оно еще и флюоресцирует в ультрафиолете — поэтому коллекционеры хранят его в особенных витринах со специальной подсветкой.

Вообще урановое стекло известно с античных времен, в средние века его изготовляли, добавляя в стекольную массу настуран, минерал урана, добываемый в Богемии. Это был распространенный краситель, в 19-м веке, когда «канареечное» стекло было в моде, его выпускали тысячами тонн.

Коллекция посуды из уранового стекла, собранная Людмилой Гурченко и хранящаяся в ее доме-музее

Даже знаменитые витражи на станции метро Новослободская по самому первому проекту собирались сделать из уранового стекла — по замыслу проектировщиков оно создавало бы совершенно особенное освещение станции и интересные световые эффекты. Но государство урановое стекло запретило, и пришлось сделать витражи из обычного (это было в начале 1950-х годов).

это вредно для потребителей;

это вредно для изготовителей;

перестали выпускать, потому что слово «урановый» приобрело негативный оттенок, и никто не хотел покупать. Так вот, когда рассуждают о том, почему перестали выпускать такое красивое стекло, выдвигают три основные версии:

Все три версии верны лишь частично. Вред от уранового стекла для потребителей совершенно незначителен. Хотя в составе стекла содержится солидный процент окислов урана, и стекло имеет радиоактивное излучение, это совершенно безвредно в бытовом плане. Сила флюоресценции стекла зависит от процентного содержания окислов урана, максимальное свечение достигается при 6%-содержании, а дальше уменьшается.

Уровень излучения невелик (оно растет со временем, но по настоящему интенсивным должно стать через несколько тысяч лет после изготовления стекла), и это излучение не уходит дальше 15 см от поверхности урановой посуды. Так что стоящая в серванте ваза из такого стекла никогда не нанесет ущерба здоровью своего владельца.

Теоретически, радиоактивный уран может выщелачиваться из посуды и так способен попасть в организм человека. Но реально выщелачивание наступает, если в посуду наливать кислоту, причем в такой концентрации, употребление которой делает вред от урана смешным.

Урановое стекло, произведенное в Чехии в 19-м веке (музейная витрина)

Для стеклодувов, изготовлявших урановое стекло вред действительно был огромный — средний срок жизни стеклодува в 19-м веке редко превышал 35-38 лет. Но это никого тогда не волновало, профсоюзы были не в чести. В викторианское время большинство технологий были очень вредными. Мы писали, как шляпники сходили с ума от паров ртути, а трубочисты умирали от сажи.

А в 20-м веке посуду из уранового стекла начали делать промышленным способом, и она стала очень дешевой. Ее даже прозвали «депрессивной посудой», потому что во времена Великой депрессии в Америке правительство поддерживало производителей стекла, скупая их изделия и буквально раздавая бесплатно населению. Но это продолжалось ровно до 40-х годов.

Так называемое «депрессивное стекло» — посуда, произведенная во времена Великой депрессии и стоявшая очень дешево

Настоящая причина, почему урановое стекло перестали производить — это то, что урану нашли новое применение в середине 20-го века, военное и мирное. Уран вдруг стал поистине драгоценным и стратегическим сырьем, теперь о растрате его на изготовление посуды не могло идти и речи. Потому советское правительство и не разрешило урановые витражи в метро, архитекторам пообещали любое сырье, но уран — ни за что, стратегический ценнейший минерал.

Колье из уранового стекла, 1930-е годы