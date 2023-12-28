Рецепт катастрофы: планету погубит страсть к вкусной еде

С каждым годом население планеты все больше страдает от последствий глобального потепления: продолжительные засухи, наводнения, пожары и другие природные катастрофы — экстремальные явления стали чуть ли не привычными во многих частях света. Все экономические секторы подстегивают и без того стремительное изменение климата, но одной из наиболее влиятельных является продовольственная сфера. На производство продуктов питания приходится около четверти выбросов парниковых газов, однако люди продолжают безответственно подходить к потреблению продуктов. Одним из примеров расточительства являются кулинарные шоу, пользующиеся популярностью у телезрителей по всему миру. Подобные программы не только вносят значительную лепту в и без того большие объемы выбрасываемой пищи, но также побуждают телезрителей к похожему поведению. Рецепт катастрофы — в материале «Ленты.ру».

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Адская кухня

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Кулинарные шоу появились на телевидении в середине прошлого века. Все Джулии Чайлд, которая в 1963 году появилась в студии одной из программ с переносной плитой, сковородкой и десятком яиц в руках. Она принялась учить телезрителей правильно готовить омлет-ролл, тем самым дав толчок новому телеформату. Продюсеры посчитали идею гениальной и сразу же пригласили Чайлд вести собственное шоу под названием «Французский шеф». С тех пор кулинарные программы далеко продвинулись, вплоть до того, что сейчас существуют целые каналы, посвященные исключительно еде.

Со временем кулинарные шоу претерпели значительные изменения. Сначала фокус с самих рецептов сместился на звездных поваров и гостей, затем — на соревнования. Появились такие программы, как «Голый повар» с харизматичным Джейми Оливером, «Адская кухня» с эксцентричным Гордоном Рамзи и «Смак» с музыкантом Андреем Макаревичем (признан Минюстом РФ иноагентом) и телеведущим Иваном Ургантом. Несмотря на отход на второй план изначальной идеи кулинарных передач, одно осталось неизменным: для съемок таких шоу требуются продукты, причем в больших количествах. В 1960-х годах Джулия Чайлд стояла в своем шоу напротив пяти обезглавленных куриц, чтобы затем приготовить только лучшую из них, а в 2014-м участник популярной соревновательной программы «Лучший пекарь Британии» выбросил в мусорную корзину целый десерт, потому что тот не успел застыть к нужному времени.

Приянка Наик, повар и победительница кулинарного шоу на канале Food Network:

Телевизионные программы всегда будут производить пищевые отходы.

Более того, со временем кулинарные шоу стали требовать все больше ресурсов. Если изначально они не приносили много денег и рассматривались продюсерами как дешевый способ заполнить эфир, то с приходом популярности формата ситуация разительно изменилась. Так, в наше время для съемок одного эпизода американской версии телеигры «Железный шеф-повар» требуется около 360 килограммов еды — от простых ингредиентов до экзотики. При этом нередко команда шоу покупает продукты с большим запасом на случай непредвиденных обстоятельств — в итоге на площадке оказывается 15 пучков базилика, хотя в рецепте блюда указан всего один. Помимо этого, некоторые шоу используют изобилие еды в качестве декораций, а в некоторых пустая трата еды включена в сценарий. К примеру, в одной из программ с участием Наик в поваров кидали продукты, чтобы добавить шоу зрелищности.

И даже если ингредиенты все же используются по назначению и становятся блюдом, которое затем попадает на стол к судьям, их не съедают целиком. Как правило, жюри пробуют только пару ложек, так как за день им приходится оценивать более 12 блюд. В то же время творения участников шоу зачастую оказываются экстремально большими, так как в размере заключается суть испытания. Нередко после съемок остатки разрешают съесть съемочной группе и самим поварам, однако правила гигиены не всегда позволяют сократить пищевые отходы таким образом. Это касается как блюд, которые попробовали члени жюри, так и ингредиентов, которые слишком долго находились под яркими прожекторами на съемочной площадке и стали небезопасными для употребления.

По тем же причинам далеко не все продукты можно пожертвовать в благотворительные организации, хотя подобное довольно часто практикуется за кулисами кулинарных шоу. К тому же такой способ избавления от излишков еды добавляет головной боли продюсерам — из-за опасности, связанной с временными ограничениями по срокам годности, не все создатели шоу готовы отдавать остатки нуждающимся на постоянной основе. Помимо этого, можно сделать из излишков еды компост или направить их на фермы в качестве корма для животных. Но все же гораздо легче попросту отправить ненужные продукты в мусорную корзину.

17% сделанной для человека еды оказывается на помойке

Таким образом, полюбившийся многим телеформат вносит значительную лепту в уже существующую проблему — неразумное потребление продуктов питания. По данным программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в 2021 году около 17 процентов произведенной для человека пищи оказались на помойке.

«Если вы можете представить себе вереницу из 23 миллионов загруженных под завязку 40-тонных грузовиков, стоящих впритык друг к другу, бампер к бамперу, способных обернуть Землю семь раз, — то это именно то, о чем мы говорим», — прокомментировал результат исследования аналитик организации WRAP Том Квестед.

Ситуация кажется не менее тревожной, если смотреть на крупные страны по отдельности. Так, в России 11 процентов всего мусора приходится на органические отходы, в том числе продукты питания. По данным за 2021 год, один россиянин в среднем производит по 672 грамма такого мусора в неделю. При этом Россия сильно отстает от остальных стран: на каждого американца приходится по 1,4 килограмма пищевых отходов в неделю, на китайца и канадца — по 1,1 килограмма. Эксперты считают, что в будущем проблема только усугубится. К 2030 году потери продовольствия могут увеличиться на треть, а объем ежегодно выбрасываемых продуктов превысить 2,1 миллиарда тонн — то есть человечество будет избавляться от 66 тонн еды в секунду.

С большой силой приходит большая ответственность

Влияние кулинарных шоу на количество выбрасываемой еды даже глубже, чем кажется на первый взгляд. Популярность таких программ сложно переоценить. В 2008 году, на пике заинтересованности публики, передачи «Смак», «Кулинарный поединок» и «Лакомый кусочек» США этим форматом Пэрис Хилтон, бывшая первая леди США Мишель Обама и другие знаменитости.

«Французский шеф» задал тон всем последующим программам данного формата: непринужденное общение ведущего с аудиторией и незамысловатые рецепты с доступными ингредиентами. Иными словами, с самого начала основной целью посвященных приготовлению еды передач было представить аудитории блюда, которые сможет самостоятельно сделать практически любой человек. И хотя теперь спокойные обучающие программы отчасти заменили более зрелищные телеигры, многие зрители до сих пор тестируют рецепты на собственных кухнях.

Кайл Зезо, бывший глава телеканала The CW:

Телевидение имеет огромную и уникальную силу, вместе с которой должна прийти ответственность. Не отражая на экране реальность, где мы сейчас живем, телешоу, по сути, ее отрицают.

Выходит, что кулинарные шоу становятся неплохой рекламой для того или иного вида пищи, советуя многочисленным зрителям попробовать соответствующие блюда. Это подтверждают и превышают выбросы крупнейших нефтяных компаний, а главные производители мяса и молока более ответственны за попадание в атмосферу большего количества губительных для экологии веществ, чем целые страны.

Ученые не первый год призывают человечество сократить или вовсе прекратить потребление продуктов животного происхождения. Вред этого вида пищи для планеты доказывают и многочисленные исследования, согласно которым даже выращенное самым экологичным способом мясо оставляет более значительный углеродный след, чем самый неэкологичный растительный аналог. Несмотря на это, звездные гости и шеф-повара крупнейших кулинарных шоу продолжают регулярно использовать говядину, курицу, свинину и другие виды мяса, тем самым подавая пример миллионам телезрителей по всему миру. К примеру, в последнем сезоне американского реалити Chopped все 13 блюд, представленных участниками, включали в себя хотя бы один вид красного мяса, наносящего больше всего ущерба экологии. Даже во время испытаний с десертами повара получили задание превратить свинину во что-нибудь сладкое.

57% от всех связанных с едой выбросов приходятся на мясо

И проблема не только в еде: похожим образом дело обстоит с кухонной техникой, которая является неотъемлемой частью кулинарных шоу. Пока климатологи настоятельно советуют отказаться от газовых плит и заменить их электрическими, на съемочных площадках крупнейших телепрограмм постоянно работает техника, из-за которой в атмосфере оказывается большое количество парниковых газов. Известно, что газовые плиты сильнее, чем от более распространенного углекислого газа (CO2). По сравнению со своим популярным собратом, метан способен удерживать в 30 раз больше тепла. Общие выбросы CH4 от газовых плит в США оказывают на атмосферу такое же воздействие, как выбросы углерода от 500 тысяч автомобилей за 20 лет.

Реалити-шоу «Правила моей кухни»

Одно то, что множество кулинарных шоу используют газовое оборудование, негативно отражается на экологии. Съемки одного эпизода могут длиться до 14 часов, и значительную часть этого времени на площадке работают несколько газовых плит. При этом помимо непосредственного участия в увеличении объема выбросов метана телешоу, как и в случае с мясом, негласно призывают своих телезрителей приобретать аналогичную технику. Опросы показывают, что более 55 процентов аудитории кулинарных программ начинают более положительно относиться к бренду, продемонстрированному на экране. «Если посмотреть на фанатов этого формата, более половины из них уже купили что-нибудь из телешоу», — отмечает эксперт по еде организации Rare Entertainment Lab Наталья Пайн.

Ситуацию усугубляют и заинтересованные организации, которые платят знаменитым поварам и инфлюэнсерам за продвижение газового оборудования. В качестве рекламы телезрителям рассказывают о преимуществах приготовления еды с помощью газа, несмотря на то, что многочисленные исследования свидетельствуют о вреде, который он наносит как экологии, так и здоровью человека. Помимо прочего, газовые плиты увеличивают риск сердечного приступа, приводят к развитию головных болей и астмы. Причем метан выделяется не только во время активной работы устройства — около 75 процентов выбросов приходится на выключенные плиты.

Будущее без объедков

Более безопасные и экологичные аналоги привычных газовых плит могут оказаться даже эффективнее. О преимуществах индукционных и электрических устройств говорят все больше поваров. Например, индукционные плиты проще содержать в чистоте, они чувствительнее к манипуляциям, как минимум такие же мощные, как газовые, и отлично подходят для работы в небольших помещениях с плохой вентиляцией. В случае с некоторыми блюдами старый добрый огонь действительно необходим, однако сторонники альтернативных методов готовки считают, что данный способ следует использовать скорее в исключительных случаях вместо того, чтобы полагаться на него постоянно.

Джон Кун, повар и блогер:

Вовсе не альтруизм побудил меня попробовать индукцию на кухне — я пользуюсь этим методом просто потому, что он лучше.

Преимущество перед газовым оборудованием есть и у электрических плит. К примеру, такая техника позволяет поддерживать относительно невысокую температуру в помещении. По словам шеф-повара Кристофера Галарзы, в полностью оснащенной электрическими приборами кухне температура держится на уровне 21 градуса Цельсия, в то время как на его прежнем месте работе, где использовался только газ, столбик термометра в нагрудном кармане его фартука периодически достигал отметки 57 градусов.

NBCUniversal / «Лучший шеф»

Заменить газовые плиты менее вредоносными альтернативами можно, причем без значительных затрат — эксплуатационные расходы для полностью газовой и полностью электрической кухни практически равны. Но все же участники кулинарных шоу до их пор продолжают готовить с помощью газа, а недоеденная еда во многих случаях оказывается на помойке, при том что восемь процентов всех глобальных выбросов парниковых газов приходятся именно на пищевые отходы.

Нельзя не отметить, что со временем кулинарные шоу все же меняются в лучшую сторону. По мере того как последствия изменения климата становятся все очевиднее, интерес общества к проблеме растет. Постепенно под новые реалии подстраивается и медиапространство, в том числе телевидение. Если в 2013 году продюсеры сразу же исключали кандидатуру Приянки Наик на роль участницы своего шоу из-за вегетарианского образа жизни, который она ведет, то сейчас повара приглашают ее в программы специально ради экспертной оценки блюд, приготовленных без мяса или из остатков пищи.

В 2009 году на кулинарном шоу впервые победил повар-вегетарианец

Десять лет назад появление в кулинарном телешоу специалиста, не использующего продукты животного происхождения, было такой редкостью, что судьи открыто выражали свое удивление. Так, когда повар-веган Хлоя Коскарелли в 2009 году приняла участие в передаче «Кексовые войны», член жюри Кэндис Нельсон заявила: «Я была поражена, что ей хватило смелости и дерзости представить четыре вида веганских пирожных, в то время как остальные участники явно собирались работать с маслом и яйцами». В том же году Коскарелли стала первым поваром-веганом, победившим в телевизионном кулинарном соревновании.

Постепенно повара, не употребляющие мясо и молочные продукты, перестали быть экзотикой, а известные телеведущие приняли их сторону и начали хвалить веганскую кухню. На экранах появились несколько шоу, фокус которых направлен именно на блюда из растительных продуктов, в том числе телеигра Peeled («Очищенный») 2022 года и High Cuisine («Высокая кухня») 2017 года. Стартовали и проекты, которые пусть не посвящены устойчивой кулинарии полностью, но вполне отвечают ее ценностям. Так, программа Best Leftovers Ever! («Лучшие объедки в мире!») 2020 года ставит перед участниками задачу приготовить вкусные блюда из еды, оставшейся после других приемов пищи. Еще один пример — свежий проект Recipe for Disaster («Рецепт катастрофы»), который стартовал на канале The CW летом 2023 года. Шоу включает в себя испытание с растительными продуктами и периодические шутки о климатическом кризисе.

Кадр из ТВ-передачи MasterChef USA

Однако несмотря на положительные перемены, проблемы экологии до сих пор не освещаются на телевидении должным образом. Компания Good Energy проанализировала более 37,4 тысячи сценариев телешоу и фильмов, написанных в период с 2016-го по 2020 год, и выяснила, что только 2,8 процента из них включают ключевые слова, связанные с климатом. Речь идет о таких выражениях, как «ледники», «ископаемое топливо» и «чистая энергия». Еще в меньшем количестве сценариев — всего 0,6 процента, — упоминалось словосочетание «изменение климата». Этот факт поражает особенно сильно, если учесть, что аудитория как никогда обеспокоена глобальным потеплением и его последствиями, которые многие испытывают на себе уже сейчас.