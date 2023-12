Рецепт катастрофы: планету погубит страсть к вкусной еде

Адская кухня

С большой силой приходит большая ответственность

Будущее без объедков

Постепенно повара, не употребляющие мясо и молочные продукты, перестали быть экзотикой, а известные телеведущие приняли их сторону и начали хвалить веганскую кухню. На экранах появились несколько шоу, фокус которых направлен именно на блюда из растительных продуктов, в том числе телеигра Peeled («Очищенный») 2022 года и High Cuisine («Высокая кухня») 2017 года. Стартовали и проекты, которые пусть не посвящены устойчивой кулинарии полностью, но вполне отвечают ее ценностям. Так, программа Best Leftovers Ever! («Лучшие объедки в мире!») 2020 года ставит перед участниками задачу приготовить вкусные блюда из еды, оставшейся после других приемов пищи. Еще один пример — свежий проект Recipe for Disaster («Рецепт катастрофы»), который стартовал на канале The CW летом 2023 года. Шоу включает в себя испытание с растительными продуктами и периодические шутки о климатическом кризисе.