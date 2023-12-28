Почему 50 лет назад экипаж станции «Скайлэб» устроил забастовку в космосе

28 декабря 1973 года экипаж американской станции «Скайлэб» устроил бунт. Уставшие от непрерывной работы астронавты объявили, что берут выходной, отключили радиосвязь и провели день, бездельничая и глядя в иллюминаторы. Инцидент вошел в историю как «забастовка на Скайлэб». Что к ней привело и как она повлияла на будущее космонавтики – в материале «Газеты.Ru».

© NASA

Первая американская станция

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«Скайлэб» была первой и на момент забастовки единственной американской национальной космической станцией. Ее создали на основе корпуса верхней ступени ракеты «Сатурн-1Б»: алюминиевые стенки покрыли теплоизоляцией, а внутри разместили жилые и рабочие помещения. 14 мая 1973 станцию вывела на орбиту ракета «Сатурн-5» — такая же отправляла американских астронавтов к Луне.

Главным отличием «Скайлэба» от советских станций стала колоссальная масса в 90 тонн. Этот рекорд будет побит лишь в 1990-е годы после запуска к «Миру» дополнительных модулей, которые довели его общую массу до 125 тонн. Большой размер «Скайлэба» позволил разместить на нем множество научных приборов, в том числе солнечную обсерваторию «Аполлон». Она занимала отсек станции, к которому были прикреплены Х-образные солнечные панели. Аппаратура позволяла вести наблюдения одновременно в ультрафиолетовом, видимом и рентгеновском диапазонах, — последнее особенно важно, поскольку космические рентгеновские лучи не проходят сквозь атмосферу.

NASA / Внутреннее устройство станции

«Скайлэб» может показаться странным местом для бунта из-за комфортных условий жизни. У станции был большой объем, поскольку внутренний диаметр отсеков достигал шести метров (у МКС — не более четырех). Это позволяло астронавтам даже бегать по внутренней стороне станции по кругу: центробежная сила обеспечивала контакт ног со стенками. Просторные отсеки не давили на психику, позволяли легко заниматься космической физкультурой, а также предоставляли достаточно места для проведения экспериментов.

В целом кабина «Скайлэб» ничуть не походила на типичные тесные космические станции и изнутри напоминала небольшой двухэтажный дом. На станции был первый в истории космический душ, состоящий из системы впрыска воды, круговой занавески и «пылесоса» для капель.

За время существования станции ее посетило три пилотируемых миссии. В ходе первой («Скайлэб-2») астронавты пробыли на орбите 28 дней и в основном исправляли ошибки беспилотной («Скайлэб-1») операции по выводу станции в космос. Тогда в полете оторвалась одна солнечная панель, заклинило вторую, а также отсоединился противометеоритный щит, игравший роль в защите станции от солнца. В результате температура внутри повысилась до 50°C, а электропитания не было, поэтому экипаж первым делом развернул противосолнечный «зонт» и вручную раскрыл солнечную панель. Затем астронавты выполнили десятки экспериментов, сделали многие тысячи фотографий Земли, Солнца и космоса. Кроме того, участники миссии «Скайлэб-2» стали первыми людьми, вернувшимися с орбитальной станции живыми.

NASA / Сборка внутренних деревянных переборок Skylab на земле

Экипаж «Скайлэб-3» провел на станции 59 дней, продолжил ее ремонт и серию научных экспериментов. В первую очередь американские медики, как и их советские коллеги, стремились узнать об адаптации тела к длительному пребыванию в невесомости. Для другого любопытного эксперимента на станцию доставили двух самок пауков-крестовиков. С трудом, но они смогли сплести паутину, причем она сильна отличалась от той, которую этот вид производит на Земле.

Последний «мятежный» экипаж, «Скайлэб-4», пробыл на орбите 84 дня и стал невольным участником естественного психологического эксперимента.

Работа по 16 часов в день

Астронавтов «Скайлэб-4», как и во время прошлых миссий, было трое: Джеральд Карр, Уильям Пог и Эдвард Гибсон. Первые двое были военными летчиками (Пог успел получить боевой опыт в Корейской войне), а последний — ученым-физиком и инженером. Рабочие проблемы начались вскоре после старта: Пог попытался скрыть от ЦУПа возникшую в невесомости морскую болезнь, и начальник штаба астронавтов Алан Шепард сделал за это серьезный выговор экипажу. По прибытии на станцию астронавтам пришлось переносить и раскладывать по местам многие тысячи предметов: еду, фотопленку, магнитную ленту и инструменты, — что с учетом отставания от графика из-за морской болезни отняло много сил.

NASA / Карр и Пог в свободное время

График «Скайлэб-4» был очень плотным, поскольку у NASA закончились корабли «Аполлон» для доставки экипажа, и для следующей миссии пришлось бы ждать завершения работы над «Шаттлом». Некоторые задачи для астронавтов добавили в план незадолго до запуска, и экипаж к ним не готовился. О многих дополнительных работах находящиеся на орбите люди узнали уже в ходе радиопереговоров с Землей, и каждый день на телетайп приходило по два метра письменных инструкций. Астронавты часто жаловались на чрезмерную загруженность и нехватку времени на отдых.

Пог в интервью для книги «Вызовы космических исследований» рассказывал об этом так: «Нужно было таскать оборудование, потом отчитываться, потом перемещаться на другую позицию, смотреть, что делать дальше, и в итоге возникало ощущение, что ты прижат к стенке. Не было времени осмыслить перемещение из одной точки станции в другую и перестроиться для другого эксперимента. Когда нас гоняют по разным углам без возможности подготовиться к работе ментально, не говоря уже о подготовительных действиях к самому эксперименту, мы не можем выполнять свою работу профессионально!»

В итоге через шесть недель после старта напряжение между астронавтами и ЦУПом достигло пика.

«Мы никогда бы не стали работать по 16 часов в день в течение 84 дней подряд на Земле, и от нас не стоит ожидать этого здесь, в космосе», — заявил руководству миссии Карр .

NASA / Душ на станции

В итоге экипаж сообщил на Землю, что берет выходной, и отключил радиосвязь. В прессе этот акт неповиновения прозвали «забастовкой на «Скайлэб». Выходной день астронавты заняли тем, что смотрели в иллюминатор кают-компании, принимали душ или просто лежали (висели в невесомости) без дела.

После этого инцидента ЦУП согласился сократить рабочую нагрузку астронавтов и выполнил просьбу не назначать работ после 20:00. Командование решило, что требование выходного было связано с депрессией или нервным срывом, но Пог отмел эти догадки: ему и другим членам экипажа попросту нужно было время посмотреть в окно и подумать.

В результате оставшиеся шесть недель полета стали гораздо более приятными и комфортными для работы. Уменьшение загрузки если и сказалось на полученных результатах, то не сильно: например, астронавты сделали более 75 тыс. изображений Солнца и первые космические фотографии солнечной вспышки в момент зарождения. Кроме того, экипаж установил рекорд пребывания на орбите, его побили лишь космонавты «Салюта-6» в 1978 году.

NASA / Изображение Солнца, полученное на Skylab

Последствия

Забастовка астронавтов заставила по-новому взглянуть на психологическую сторону долгих космических полетов. NASA сделало множество выводов: стало выделять больше времени на отдых и стимулировать здоровую и честную коммуникацию между экипажем и наземными специалистами миссий. Также было решено больше не отправлять новичков в космос одних: все три участника «Скайлэб-4» ни разу не были на орбите до этого. В частности, в каждом экипаже МКС есть как минимум один ветеран из прошлых полетов.

Интересно, что некоторые исследователи и вовсе отрицают факт забастовки. По одной из версий, миф о бунте возник в общественном сознании из-за наложения двух событий: предоставленного астронавтам 26 декабря выходного и случившегося примерно в те же дни отказа радиосвязи. Нельзя исключать, что прекращение работы было вызвано непреднамеренными событиями, но некоторые историки космических исследований считают, что руководство NASA попросту не хотело признавать неприятный (по его мнению) инцидент.