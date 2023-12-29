Приметы и поверья на 29 декабря: что нельзя делать в Агеев день

По народному календарю 29 декабря отмечается Агеев день. В этот праздник люди вспоминали последнего пророка Ветхого Завета. Они верили, что святой наставит их на праведную жизнь. Предки полились об избавлении души и тела от лени и нерадения.

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В Агеев день было принято ходить на рыбалку или охоту. На Руси считали, что нечистая сила не опасна для них и не будет заманивать путников в свои сети. В этот день женщины оставались дома. Они посвящали свободное время готовке или занятиям с детьми. Также 29 декабря считается хорошим днем для посиделок в кругу семьи. Разрешалось пригласить гостей или навестить родных и близких. Согласно приметам, если люди поссорились, то в Агеев день желательно наладить отношения.

29 декабря не разрешалось ремонтировать обувь. Люди верили, что каждый забитый в нее гвоздь ассоциируется с гвоздями, которые забьют в гроб. По поверью, чем больше человек их забьет в ботинок, тем скорее он умрет. Желательно перенести ремонт обуви на следующий день. Также в Агеев день нельзя сидеть на столе, иначе люди начнут бедствовать. Предки считали, что в жизни наступит черная полоса, которая затронет личные отношения, финансы и семейное благополучие. Помимо этого, людям запрещалось разговаривать с собеседником через порог. Нарушившим запрет сулили длительную ссору. В Агеев день не рекомендуется пить «пустой» чай, иначе весь год будет таким же.