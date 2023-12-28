«Монахини революции»: на что были способны девственницы-телохранители Муаммара Каддафи

Муаммар Каддафи в целях безопасности окружил себя женщинами-телохранителями. Претендентки на эту роль обязаны были оставаться девственницами.

Создание отряда

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«Гвардия амазонок» появилась у диктатора в начале 1980-х годов. Неизвестно, сколько точно женщин охраняло Каддафи – называются цифры от 30-40 до 200-400 человек.

По некоторым данным, советник по личной безопасности Каддафи Карл Ханс предложил ливийскому лидеру привлечь именно женщин к работе в охране. На роль телохранителей нанимали девственниц, так как ливийцы придавали этому состоянию сакральный смысл. Считалось, что они не имели сильной привязанности ни к кому, кроме начальника.

Также Каддафи, набирая в охрану девственниц, возможно, следовал Корану. Согласно главной книге мусульман, в раю правоверных ожидают 72 девственные гурии.

Кроме этого, созданием женского отряда правитель Ливии мог показать остальным странам, что в его государстве представительницы прекрасного пола имеют равные права с мужчинами.

Эффективность

Телохранительницы Каддафи носили военизированные костюмы синего и зелёного цветов, береты, пилотки или фуражки.

«Девственницы Каддафи» качественно справлялись с поставленными перед ними задачами. В 1980-90-е годы им не раз удалось срывать покушения на Каддафи. К примеру, в 1998 году «амазонки» спасли своего шефа от террористов. Во время перестрелки женщина по имени Айша погибла.

Известно, что ливийские валькирии не только умели пользоваться армейским вооружением, но и могли продемонстрировать навыки рукопашного боя. Телохранительницы получали уроки каратэ, дзюдо и других боевых искусств.

В последние годы жизни роль женщин в системе охраны диктатора упала. Во время поездки Каддафи в Нью-Йорк в состав ливийской делегации из 350 человек вошла только одна телохранительница.

Исчезновение

После начала Арабской весны, затронувшей Ливию, «монахини революции» пропали. Одна из версий гласит, что Каддафи к тому моменту уже уволил женскую охрану. Также некоторые предполагали, что диктатор запер «амазонок» в своём бункере в Триполи.