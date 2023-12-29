Жил-был Дракон, Сказка - ложь, да в ней намек...

Несколько предшествующих новых годов наш портал встречал тестами, посвященными животным – их покровителям. В преддверии 2024 года мы пошли по другому пути. "Тотемом" наступающего года является Дракон – единственное мифологическое существо в "зоосаду" хозяев года по китайскому календарю. То, что мы знаем о Драконах, относится к области фантазий, гипотез и преданий. Тест с "правильными ответами" здесь неуместен. "Ревизор.ru" суммировал основные представления о Драконах, присутствующие в открытых источниках. В нашей статье упоминаются книги разных эпох, посвященные феномену крылатых змеев. Заинтересовавшиеся могут найти и прочесть эти первоисточники.

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Прежде всего – откуда пошло само название "дракон"? Вероятнее всего, оно образовано от древнегреческого слова "draconta" – "смотреть", которое, в свою очередь, связано с основным "занятием" Драконов, как его представляли люди. Отметим, что представление это было неизменным на протяжении множества веков. Своеобразный "словарь" Дина Миллера "Легендарные существа и монстры" описывает Дракона как "надзирателя" за сокровищами. Он убивает всех смельчаков, дерзнувших на попытку похищения хотя бы малой толики золота и драгоценностей Дракона.

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Отметим, что столь же долгое время внешний вид Дракона описывался примерно одинаково: это гигантский крылатый ящер с варьирующимся числом голов (обычно одна или три), "вооруженный" огромными острыми когтями, страшными зубами и огненным дыханием. Дракон в его наиболее "типичном" для русских людей виде Змея Горыныча установлен в природном парке Кудыкина Гора в Липецкой области. Полюбоваться Горынычем ежедневно стекаются сотни туристов. С недавних пор он стал всесезонным – работает и зимой, и летом.

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Однако же в традиционном мифологическом представлении о Драконе как хранителе сокровищ много неясностей. Например, чьи сокровища стережет Дракон – свои собственные или чьи-то чужие? Если свои, то зачем ему человеческие богатства, он и так обладает и в какой-то степени является волшебной силой? Если чужие, то чьи, и у кого власти настолько больше, чтобы поработить Дракона и посадить его на цепь, как сторожевого пса?.. В поисках ответа на эти вопросы люди складывали новые легенды. Большинство из них сводилось к тому, что сокровища следует понимать не в материальном смысле, а либо как духовную ценность, наподобие Святого Грааля (хотя как раз таки рядом с Граалем никаких змеев не замечено), либо вообще вывести из предания и заменить на образ вселенского зла. Таковым представали Драконы еще в античности.

Параллельно с представлением о Драконе как о страшнейшей нечисти и враге рода человеческого формировался мифологический сюжет о его противнике – храбром рыцаре или богатыре, который выполняет высокое предназначение, спасает род людской от гибели, или же "просто" подтверждает свою доблесть, одолев Дракона. Нередко в плену у Дракона томится красавица, на которой женится победитель змея, её освободитель. У этого сюжета оказалось, вероятно, наибольшее количество художественных воплощений, и он не потерял актуальности вплоть до ХХ века. Например, великая пьеса Евгения Шварца "Убить Дракона" была написана в годы Великой Отечественной войны в эвакуации, и образ Дракона в ней трактовался тогда однозначно – это фашизм. В дальнейшем в фигуре трехголового шварцевского Дракона стали находить и иные параллели… Что снова доказывает нам бессмертие метафоры Дракона как воплощения зла. Да и XXI век не изменил традициям. Достаточно вспомнить сагу "Игра престолов", существенное место в которой занимают крылатые твари, Драконица Кхалиси с детьми.

Георгий Победоносец, икона

Особый смысл в образ Дракона вложило христианство: оно отождествляло крылатого змея с сатаной. Во всех христианских конфессиях есть святые-змееборцы. Самый прославленный из них – Святой Георгий. В него верят и русские, и англичане, и французы, и венгры, и многие другие народы, исповедующие христианство в любом изводе. Предание о Святом Георгии общее для всех конфессий: змееборец пришел в город, который держал в страхе и повиновении ужасный Дракон, понял, что это антихрист, и вступил с ним в бой. Победить Дракона Георгию помогло крестное знамение, сотворенное в разгар боя. Жители города, ставшие свидетелями этого чуда, массово обратились в христианство.

Крестьянская девушка Жанна д’Арк, спасшая Францию во время Столетней войны с англичанами, с детства слышала голоса святых, одной из которых, наиболее часто общавшейся с нею, была Маргарита Антиохийская. Это раннехристианская великомученица, казнённая за веру. В числе подвигов, которые совершила Маргарита, находясь в плену у язычников, входило умерщвление свирепого Дракона с помощью крестного знамения.

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Но и вне христианского учения сказки о Драконах распространены в культурах всего мира. Из этого следует, что наши предки не сомневались в существовании Драконов. Книги о Драконах писали во все века. Возможно, самым первым был Бестиарий 1260 года, где в числе прочих сказочных тварей изображен Дракон.

Количество подобных книг закономерно возросло в наши дни научно-технического прогресса. Например, существует "Пингвинья книга драконов" Скотта Г. Брюса, исследующая образы драконов с глубокой древности. Фольклорист Кэрол Роуз составила труд "Гиганты, монстры и драконы: энциклопедия фольклора, легенд и мифов". В нем автор, в частности, писала о том, что во внешности Драконов смешались черты многих зверей. Они зависели от "места рождения" Дракона. Так, в Индии Дракону "присваивали" голову слона; на Ближнем Востоке Дракон мог быть с львиной или птичьей мордой; но в большинстве случаев он все же походил на змея или ящерицу. А зоолог Карл Шукер в книге "Драконы: естественная история" описал множество драконоподобных реально существующих тварей. Ведь крупного индонезийского варана порой так и зовут "Комодский дракон". "Руководство по мифологии инков" касается не собственно Драконов, но упоминает их как важный элемент означенной мифологии.

С научной точки зрения, возникновением легенд о Драконах мы обязаны останкам доисторических гигантских рептилий, которых зовем общим именем динозавры. Кости этих животных стали находить в незапамятные времена. Имеются письменные свидетельства того, что в Китае кости так называемых "драконов" извлекали из земли еще во 2-м веке до нашей эры. Стоит ли удивляться, что именно в китайской культуре дракон стал одним из ключевых символов? Получается, китайцы задолго до появления "метода Герасимова" сумели реконструировать облик живого существа по его скелету.

Китайский дракон

Посмотрим, что символизируют Драконы в мифологии разных народов и как они выглядят. У тех же китайцев Дракона зовут Лун или Лунг, и он воплощает в себе энергию Ян (солнца или мужского начала). Потому, вероятно, китайский дракон одинаково уверенно бегает, плавает и летает. Он покрыт чешуей, похожей на металл, и буквально "играет" на солнечном свете.

Кстати, в китайской культуре Драконы могут быть как добрыми, так и злыми. Добрые обитали в непосредственной близости от людей и порой помогали им. Особенно полезны они были в случае засухи: Драконы, в представлениях китайцев, распоряжались водой и могли вызывать дождь. А злые Драконы, которых называли Чиа, жили в горах и порой срывались с вершин, чтобы причинить людям вред. Драконов Чиа рисовали как пёстрых существ: жёлтые бока, красные живот и зелёные полосы на спине. Жители приморских территорий Китая верили, что в пучине океана живут морские драконы Ли. И, наконец, все без исключения древние китайцы верили в подземных драконов, охраняющих сокровища и способных поделиться ими со смельчаками.

В Китае Дракон также являлся знаком неприкосновенной божественной власти императора. По одному из поверий, прирожденный владыка Китая должен иметь на теле родинку, очертаниями напоминающую Дракона. Это пошло, видимо, от предания о Жёлтом императоре, который не умер, а превратился в Дракона и улетел с Земли. Потому и императорский трон в Китае назывался драконьим престолом, а государственный герб украшал силуэт дракона.

Японский дракон

Японские драконы в целом похожи на китайских, но имеют не по пять, а по три пальца на лапах. В каждой из этих стран уверены, что именно их родина является местом возникновения Драконов. Японцы представляли себе Драконов мужского и женского рода. Мужчина-Дракон был рогатым (забавно, не так ли?), а женщина-Дракон обладала волнистой гривой, похожей на нарядную прическу. Японские легенды утверждают, что два самых известных дракона водились на территории префектуры Канагава. Один из них – пятиглавый дракон острова Эносима, другой – девятиглавый дракон из горного озера Асиноко.

В глазах японцев, Дракон – представитель исключительно водной стихии. Потому он избавляет моряков от штормов, распоряжается приливами и отливами и порой дарит жителям побережья талисманы, привлекающие в дом достаток, удачу и благополучие. Ну, и японская мафия якудза своим символом сделала статую Дракона, куда ж без этого…

Очень много Драконов "толпится" в скандинавской мифологии. Самый крупный из них – змей Ёрмунганд, отпрыск великанши Ангрбода и бога огня Локи. Лишь только он родился, боги поняли, какие страшные разрушения он может причинить, и заключили его в неволю на дне мирового океана. Ёрмунганд настолько велик, что уместился там, своим телом опоясывая землю и держа свой хвост в своей же пасти.

Ермунганд

Чёрный дракон Нидхёгг живет рядом с деревом жизни Иггдрасиль и под землёй гложет его корни. Когда он их сточит окончательно, дерево падёт. И настанет рагнарёк – конец света. А Дракон Фафнир стал таковым из человека, в наказание за многие грехи, среди которых были корыстолюбие и отцеубийство. Вот этот дракон как раз восседает на сокровищах, как собака на сене: и самому ему они не нужны, и отдать их нет мочи. Один из верховных богов индейцев майя – Кукулькан, он же Кетцалькоатль. Это почти всемогущий Дракон: он повелевает ветром, водой, огнем, воздухом, основывает царские династии, строит города, дает народу письменность, календарь, ритуальные церемонии и учит их полезным ремеслам, например, рыболовству. За все эти блага Дракон требует сущую малость – регулярные человеческие жертвы. При этом для него закалывали исключительно детей знати. Кукулькан изображался как пернатый змей с человеческой головой, так что поглощение людей в его случае – фактически каннибализм. Судя по всему, из подлинных практик человеческих жертвоприношений эта мифологическая фигура и "выросла".

Дракон Абраксас

У древних персов существовал не менее интересный и могущественный Дракон Абраксас. Он являл собой нечто намного большее, чем волшебный крылатый змей. Абраксаса воспринимали как одного из создателей мира сего, верховного главу Небес и Эонов, единство Мирового Времени и Пространства. Абраксас был знаком также древним индийцам и даже древним египтянам и грекам. Видимо, на его идее зиждилась вся античная цивилизация. Он сочетает тело человека, голову петуха, змей вместо ног и человеческие же руки, в одной из которых держит нож или плеть, в другой — щит с именем Йах (многие богословы ассоциируют его с богом Яхве). Тем не менее, несмотря на эклектичность облика, Абраксас все равно считается одним из Драконов.

Дракон Пифон

В Древней Греции был также и Дракон Пифон, охранявший вход в Дельфийское прорицалище, где потом "поселился" знаменитый оракул. Пифона родила богиня земли Гея. Пифона убил бог Аполлон посредством то ли сотни, то ли тысячи стрел, а затем он создал оракула и положил начало Пифийским играм, изображавшим убийство Дракона. И еще греки создали Колхидского Дракона, стерегущего священное золотое руно, которое у него похитили аргонавты хитростью, с помощью Медеи. После этого дракону ничего не оставалось, как бесславно погибнуть.

Сторский змей

Средневековые шотландцы свято верили в существование Сторского змея, живущего под мировым океаном и обвившего Землю многими кольцами (очевидна параллель с Ёрмунгандом). Сторского змея считали исключительно злым и вредоносным созданием. Разок зевнув, он мог потопить сотни кораблей и вызвать страшные наводнения. А дыхание его было ядовитым, насмерть отравляющим людей и животных. Интересно, были ли когда-то в Шотландии действующие вулканы?.. В довершение своих "прелестей", Сторский змей питался людьми, а вот о победе над ним в шотландском фольклоре ничего не сказано. К слову, знаменитое Лох-Несское чудовище тоже, вероятно, является одним из "местных" Драконов.

Ну и, наконец, на Руси Дракона обычно зовут Змей Горыныч. Но у него есть и безымянная альтернатива. Это некий Дракон, рождённый то ли змеей, то ли рыбой, то ли Огненным змеем и смертной женщиной. Несмотря на разность "происхождения", все эти Драконы изображались как огнедышащие огромные ящеры с двумя, тремя, шестью, семью либо даже двенадцатью головами. Дыханием он выжигает поля, а летит с грохотом, который мы бы сейчас сравнили со взлетом самолета. Безусловно, в легендах о встрече древних славян с инопланетянами, прибывающими на космических кораблях, что-то есть…

Русский дракон

Что касается Змея Горыныча, о нем есть любопытная деталь: женолюбие. Этот Дракон мог вступать в известные отношения с земными женщинами и пить их грудное молоко, а то и кровь. Особенно "неравнодушен" Змей Горыныч бывал к вдовам, сильно горевавшим после утраты мужа. Он обращался в какой-то бытовой предмет и "подбрасывал" себя вдовушкам, а в их доме принимал то облик покойного супруга, а то свой обычный змеиный вид. Во многих русских сказках, легендах и даже житиях святых имеются Змеи, сожительствующие с женщинами. Не счесть и историй, в которых такие женщины родили богатырей. Причем, как правило, не за девять месяцев, а за пару дней или неделю. И росли эти дети не по дням, а по часам… Также Змей Горыныч, устав от любовных утех, пожирал детей и молодых девушек. Так что в глазах наших предков все Драконы были созданиями недобрыми и скверными. Единственные, с кем они водили дружбу, были черные колдуны. Этим нечестивцам Драконы подбрасывали богатство. Из славянских народов только сербы верили в существование хороших драконов, защищающих народ от внешних врагов и нечистой силы. Возможно, дело в том, что Сербия во все века была ареной кровопролитных боев, и люди буквально мечтали о магическом заступнике…

Змей Горыныч

Но русский эпос знает массу историй о победе над Драконами. Богатырь Добрыня Никитич является одним из первых "змееборцев". А еще снискали славу кузнецы Кузьма и Демьян — они поймали Дракона и протащили его по земле вплоть до Чёрного моря. Так появилась река Днепр. В русских былинах время "циклично", а не линейно, невозможно сказать, какие события произошли раньше, а какие позже. Возможно, истории о воинах, одолевших Дракона, складывались еще до пришествия на Русь христианства и трансформировались в Житие Святого Георгия. Святые Косма и Дамиан точно существуют в русском патерике.