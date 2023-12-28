История роковой красавицы Марии Тарновской по прозвищу «Кровавая графиня»

В 1910 году в Венеции судили русскую дворянку Марию Тарновскую, которую журналисты прозвали «Кровавой графиней». На счету этой женщины было множество разбитых судеб и таинственных смертей. Несмотря на это, приговор оказался на удивление мягким, а на выходе из зала суда преступницу осыпали цветами.

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Самая известная роковая женщина Российской империи не была русской. Родилась Мария в 1877 году в семье ирландского графа Николая Морицовича О`Рурка, офицера русского флота. Отец ее был выходцем из старинного рода и приходился родственником британской королевской династии Стюартов. Мать Марии — Екатерина Петровна Селецкая, происходила из донских казаков и имела украинские корни.

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Несчастливый брак и проблемы со здоровьем

Как и положено аристократке, девушка окончила Институт благородных девиц. Сразу же после получения диплома Мария познакомилась с Василием Тарновским — сыном крупного промышленника. Семья Тарновских владела сахарными заводами и была очень богатой. Прославились они также меценатской деятельностью и коллекционированием древностей.

Родители Марии и Василия были против этого романа. О`Рурки хотели для своей дочери знатного мужа, а у Тарновских были свои планы по поводу женитьбы наследника. Но влюбленные тайно обвенчались и семьям не оставалось ничего другого, как смириться. В замужестве Мария взяла фамилию супруга и стала Тарновской.

В 1897 году Мария родила сына Василия. Роды были тяжелыми и принесли серьезные осложнения. Тарновская верила, что средиземноморский климат и европейские врачи помогут решить ее проблемы, поэтому большую часть времени семья проводила в Италии. Но совместные путешествия не сплотили молодую семью. Василий Тарновский постепенно отдалялся от жены, предпочитая ей компании друзей и общество юных балерин.

Мария и Василий Тарновские

Не спасло отношения даже рождение в 1899 году второго ребенка — дочери Татьяны. Роды были тяжелыми, но Тарновский совершенно не интересовался состоянием жены. Пока Мария находилась в клинике, он кутил и расслаблялся в объятиях любовниц. Вскоре он оставил супругу и отбыл в неизвестном направлении с заезжей артисткой.

Первые интриги и первые жертвы

Возможно, на Марию Тарновскую повлиял несчастливый брак, который дополнили проблемы со здоровьем, но ее поведение было странным и даже непредсказуемым. Не получая внимания от супруга, он заводила многочисленные романы на стороне. Первой жертвой «Кровавой графини» можно назвать помещика Стефана Боржевского. С ним Мария сошлась, пока скучала в родовом поместье без мужа. Тарновского дела обязывали находиться в Киеве и дома он бывал наездами.

В один из таких приездов интрига раскрылась и между Василием и Стефаном состоялась дуэль. Василий смертельно ранил любовника жены в шею из пистолета, но суд его оправдал. Следующим любовником роковой красотки стал родственник мужа граф Павел Голенищев-Кутузов-Толстой. И снова состоялась дуэль, только уже на шпагах. По счастливой случайности она закончилась без кровопролития.

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Вскоре после этого Мария закрутила роман с бароном Владимиром Шталем. Аристократ был без ума от своей пассии и исполнял все ее прихоти. К этому времени страдающая от постоянных болей Тарновская пристрастилась к морфию и граф послушно снабжал ее наркотиком. Вскоре он бросил жену и детей и вместе с любовницей уехал в Ялту.

В городе у моря пара планировала жить долго и счастливо, но у них не вышло. Барон Шталь сначала застраховал свою жизнь на крупную сумму, а спустя два дня застрелился возле анатомического театра. Страховку после его смерти получила Тарновская, поэтому в обществе немедленно поползли неприятные слухи.

На пути зла

Едва над телом несчастного барона закрылась крышка гроба, Мария Тарновская нашла себе новую любовь. «Черная вдова» соблазнила известного московского адвоката Доната Прилукова. Тот, обладая холодным умом, долго сопротивлялся чарам Тарновской, не все же не устоял. Юрист привез любовницу в столицу и снял ей роскошный особняк на Садовой-Кудринской.

Адвокат Донат Прилуков

Не привыкшая ни в чем себе отказывать графиня Тарновская обходилась Прилукову в 4 тыс. рублей ежемесячно. Это была огромная сумма и постепенно адвокат стал нуждаться. Закончилось все тем, что он бросил семью, украл у клиентов 80 тыс. рублей и бежал с Марией из России.

Пара обосновалась во Французском Алжире, где можно было без труда скрываться от российского правосудия. Украденные адвокатом деньги вскоре закончились и преступная пара начала думать, как пополнить семейный бюджет. Им улыбнулась удача — в Алжир приехал богач граф Павел Евграфович Комаровский. Аристократ прибыл не один, а с больной супругой, которой доктора прописали сухой пустынный климат.

Очаровать приезжего графа Тарновской не составило труда. Вскоре она стала его любовницей. После смерти жены Комаровский сделал Тарновской предложение, но та не спешила замуж. Во-первых, она официально была замужем за Тарновским, которого не видела уже несколько лет. А во-вторых, Мария специально дразнила графа, на капитал которого у них с Прилуковым были большие планы.

Французский Алжир в начале 20 века был невероятно романтичным местом

С Комаровским Тарновская приехала из Алжира в Россию и поселилась в Орле. Граф представил Марию родственникам, как будущую супругу и после ее развода с Тарновским они поженились. Граф выглядел абсолютно счастливым и вскоре уехал в Италию покупать новый особняк. Комаровский планировал приобрести старинный палаццо в Венеции и жить в нем с новой женой.

Несостоявшаяся наследница

Пока граф выбирал недвижимость, оставшаяся в России Тарновская не теряла времени зря. Она соблазнила дворянина Николая Наумова, сына пермского губернатора. Он был значительно младше Марии и опытная и страстная дама легко вскружила ему голову. Наумов даже написал своей избраннице поэму, в которой клялся в любви до гроба. Но юноша не знал, что стал лишь орудием в руках расчетливых преступников Тарновской и Прилукова.

Граф Павел Евграфович Комаровский

К этому времени Комаровский сделал жену единственной наследницей, передал ей 80 тыс. рублей и застраховал свою жизнь на 500 тыс. франков в ее пользу. По просьбе Тарновской граф указал, что деньги должны быть выплачены вдове даже в случае насильственной смерти. На этом пункте Мария настаивала не зря.

Граф Павел Евграфович Комаровский был смертельно ранен 4 сентября 1907 года в приемной своего дома в Венеции Николаем Наумовым. Любовник Тарновской сделал четыре выстрела и граф умер на следующий день в больнице. Убийца успел бежать в Верону, но его вскоре задержали. Этот случай дал повод полиции обратить внимание на «Кровавую графиню» и ее подельника. Доната Прилукова арестовали в венском отеле, а Тарновскую прямо в поезде, когда она ехала в Вену к любовнику.

Самый странный суд

Марию поместили в тюрьму Ла-Джудекка в Венеции, где она провела более двух лет, пока шло следствие. Дело поражало своим масштабом. Всего были допрошены 250 свидетелей, а графиню освидетельствовали 25 экспертов и 9 психиатров. Были собраны 33 тома материалов на русском, французском и итальянском языках.

Тарновская с конвоиром у зала суда

Всего прошло 48 заседаний, на каждое из которых Тарновскую привозили в черной гондоле. Она всегда была изысканно одета во все черное, а ее лицо прикрывала вуаль. Охранников «Кровавой графини» постоянно меняли, так как опасались, что она соблазнит их и сможет бежать. Во время суда зал был полон мужчин, которые выкрикивали признания в любви и слали Марии воздушные поцелуи. Итальянские журналисты отмечали, что это был самый странный суд в их практике.

Мария Тарновская получила 8 лет тюрьмы, что оказалось для многих неожиданностью. Убийце Комаровского Николаю Наумову присудили 3 года и 4 месяца, признав жертвой опытной преступницы. Больше всех не повезло Донату Прилукову. Ему дали 10 лет, припомнив присвоенные когда-то 80 тыс. рублей. Когда Тарновская выходила из зала суда, ее забрасывали букетами и любовными записками.

Жизнь Тарновской после тюрьмы

Очаровательную злодейку поместили в тюрьму города Трани на юге Италии. Там она отбыла всего 5 лет, после чего была досрочно освобождена за хорошее поведение. После освобождения Тарновская взялась за свое. Она разрушила семью американского дипломата и бежала с ним в Южную Америку, в Аргентину.

Статья о процессе Тарновской в российской газете

Менее чем через год она бросила американца и стала любовницей французского аристократа Альфреда де Вильмера. Несмотря на то, что пара не состояла в браке, Мария предпочитала называть себя «мадам де Вильмер». Это был последний и единственный счастливый роман Тарновской.