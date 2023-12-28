Почему раньше европейцы спали только сидя

Маленький размер кроватей в замках и дворцах средневековой Европы можно объяснить малым ростом людей той эпохи. Однако дело совсем не в росте – на самом деле раньше спали сидя или полусидя, откинувшись на стопку подушек. Существует несколько причин, почему люди спали именно так.

Суеверия

Во времена Средневековья люди верили, что лежачего человека духи могут принять за мёртвого и забрать с собой его душу. Из-за подобных суеверий также предпочитали спать сидя.

Высокие причёски, над которыми трудились по несколько часов, средневековые европейцы меняли редко. Чтобы сохранить такую красоту в целости и сохранности, модницы спали сидя.

Опасность

В суровые времена в дом могли вломиться разбойники. Поэтому спали всегда наготове – сидя, держась за рукоятку меча. Лежачему человеку было бы намного сложнее быстро подняться и дать злоумышленнику отпор.

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