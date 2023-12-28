Зачем в России решили восстановить советский синхротрон

Российские исследователи из Института ядерной физики имени Г.И. Будкера (ИЯФ) СО РАН в Зеленограде планируют создать опытный образец ионного ускорителя и технологический накопительный комплекс для производства микроэлектроники — сообщает ТАСС со ссылкой на директора института Павла Логачева. Этот проект имеет целью создать отечественную технологическую цепочку для производства микроэлектроники и сделать полностью отечественное оборудование для этой отрасли.

Проблема импортозависимости

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Микроэлектроника является одной из важнейших отраслей современной экономики, она находится в основе развития информационных технологий, мобильных устройств, компьютеров и других современных технологий. Однако, Россия до сих пор зависит от импорта оборудования для производства микроэлектроники, что снижает ее конкурентоспособность на мировом рынке.

Исследователи из ИЯФ СО РАН планируют решить эту проблему, создав собственный накопительный комплекс и ионный ускоритель. Накопительный комплекс будет использоваться для создания, тестирования и применения литографов, необходимых для производства микросхем. Создание собственного накопительного комплекса позволит России стать независимой от импорта оборудования и обеспечить себя собственными технологиями производства микроэлектроники.

На советском фундаменте

Создать новое производство планируется на базе советского синхротрона, который был построен на рубеже 80-90-х годов прошлого века. Установка была полностью готова к использованию уже в 1991 году, но запуск ее так и не состоялся из-за распада СССР. По словам ученых, заброшенный 32 года назад комплекс вполне может стать базой, на которой удастся возродить отечественное производство микросхем — с применением современных решений и технологий.