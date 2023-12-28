Папу «сдал» двухлетний сын: как рухнул брак звёзд российского спорта

Из спортивных пар в фигурном катании нередко получаются пары романтические. Дуэт Ирины Лобачёвой и Ильи Авербуха, считавшийся в своё время одним из сильнейших в мире, исключением из правила не стал.

Спортсмены с самого начала совместной работы были влюблены друг в друга и впоследствии заключили брак. Союз двух чемпионов был практически образцовым, однако в 2007 году неожиданно распался.

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Фигуристка подала на развод после разговора с сыном.

Рождение дуэта

Лобачёва начинала свой путь в фигурном катании в качестве «одиночницы». В спорт девочка из маленького подмосковного городка пришла в шесть лет, начав заниматься в группе Натальи Дубинской. Юная фигуристка показывала неплохие результаты и уже в 12 лет дебютировала на международных соревнованиях, однако вскоре ей пришлось сменить специализацию. Из-за проблем с коленями Ира больше не могла выполнять сложные прыжки, так что стала заниматься танцами на льду.

С партнёрами спортсменке, правда, долго не везло. Её первый визави ненадолго задержался в «фигурке», второй – покинул страну. 19-летняя Лобачёва не оставляла надежды и продолжала искать подходящего кандидата, но вскоре судьба нашла её сама.

В 1992 году на молодую фигуристку обратил внимание Илья Авербух. На тот момент он уже считался одним из самых перспективных танцоров страны. В дуэте с Мариной Анисиной спортсмен дважды стал чемпионом мира среди юниоров и теперь готовился к прорыву на взрослом уровне. Но для этого ему нужна была новая партнёрша: отношения внутри прежнего дуэта испортились окончательно.

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На пике славы

Илья изначально испытывал к Ирине интерес не только профессиональный, но и романтический. Довольно скоро между спортсменами завязались отношения, и уже спустя три года они заключили брак. К тому моменту фигуристы уже жили в США, где упорно тренировались в надежде пробиться в мировую элиту.

Успехи на чемпионате России, где спортсмены годами держались в призовую тройку, долго не конвертировались в успех на международной арене. Однако к концу 90-х время Авербуха и Лобачёвой наконец пришло. На Олимпиаде-1998 пара пробилась в пятёрку, а на чемпионате Европы-1999 выиграла бронзу.

Пик карьеры дуэта пришёлся на конец нулевых. Ирина и Илья стали серебряными призёрами Игр-2002, в том же году победив на чемпионате мира. Завоевав в следующем сезоне золото чемпионата Европы, фигуристы объявили об уходе из профессионального спорта. Спортсмены начали заниматься собственным ледовым шоу, а вскоре ещё и завели ребёнка: Лобачёва родила супругу сына Мартина.

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«Это твой братик»

Пара фигуристов многим казалась эталонной. Отношения между Ильёй и Ириной действительно были тёплыми, однако спустя годы спортсменка вспоминала, что совместная работа довольно быстро превратила их в рутину. Женщине не хватало внимания супруга и позже, во время беременности, хотя сама Лобачёва поддерживала Авербуха во всём и практически в одиночку вела хозяйство.

Всё изменилось, когда Илья начал участвовать в «Ледниковом периоде». Во время съёмок шоу бывший спортсмен закрутил роман с одной из актрис из проекта. Дело зашло очень далеко: любовница родила от фигуриста сына. Ирина подозревала супруга в измене, но уличить его смогла только после разговора с сыном.

Мартину было два годика, его не с кем было оставить, и отец привел его на шоу. В раздевалке к нему подошла эта девушка и представила своего сына, сказав: «Это твой братик». Потом Мартин спросил у меня, кто это, – рассказывала Лобачёва в эфире НТВ.

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Чёрная полоса

Простить мужа фигуристка не смогла. Ирина практически сразу подала документы на развод, и Илье оставалось только принять решение супруги. Спорить о разделе имущества, нажитого за 15 лет в браке, Авербух не стал, оставив квартиру жене. С ней же остался ребёнок супругов.

Впоследствии Лобачёва долго пыталась найти личное счастье, однако её преследовала долгая череда неудач. Её новым возлюбленным стал актёр Дмитрий Марьянов: он спустя три года ушёл от Ирины к другой, а вскоре скончался от болезни. Следующий мужчина фигуристки погиб из-за наркотиков, ещё один – и вовсе выпал из окна. Позже спортсменка вышла замуж за тренера, который был моложе её на 17 лет, но затем развелась и с ним: супруг жил за её счёт, да ещё смел поднимать на женщину руку.