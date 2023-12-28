Что неуместно дарить на Новый год

Предметы гигиены, алкоголь и некоторые виды деликатесов могут стать неуместными подарками на Новый год, предупредила эксперт по этикету Татьяна Баранова. В разговоре с «Радио 1» она подчеркнула, что косметические средства для ухода за собой можно выбрать в качестве презента только в том случае, если данный вопрос обсуждался заранее.