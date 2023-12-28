Найденного в пустыне мужчину опознали спустя 47 лет

В США идентифицировали мужчину, которого нашли посреди пустыни в штате Аризона 47 лет назад. Об этом сообщает CBS News.

© Lenta.ru

Туристы обнаружили жертву в ноябре 1976 года. Ею оказался мужчина в возрасте 30-35 лет ростом 172 сантиметра и весом около 65 килограммов. Полиция, прибывшая на место происшествия, установила, что в его голову выстрелили с близкого расстояния. Позже детективы получили отпечатки пальцев мужчины, однако не смогли установить его личность. В ходе расследования сотрудники музея в городе Флагстафф также создали фоторобот жертвы.

В октябре 2023 года, спустя 47 лет, следователи снова взялись за дело мужчины. Отпечатки его пальцев пробили по базам данных, что невозможно было осуществить 50 лет назад. Наконец, мужчину идентифицировали как Луиса Алонсо Паредеса, уроженца Сальвадора. На данный момент следователям не удалось найти ни одного из его родственников.