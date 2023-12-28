Какой подарок принца Гарри королеве на Рождество вспоминают до сих пор

Рождество для королевской семьи это особенный праздник с интересными правилами и традициями. Например, в короне не принято дарить дорогие подарки: представители монаршей семьи придерживаются философии «главное — это внимание», поэтому они презентуют недорогие, но яркие, запоминающиеся и даже дерзкие сюрпризы. Традиционно королевская семья проводит Рождество в Сандрингеме, именно там и проходит обмен подарками.

© Unsplash

Королева Елизавета II делает подарок принцу Гарри после матча по поло во время королевского Аскот 18 июня 2003 года в Виндзоре, Англия

Многие вспоминают, как однажды принцу Гарри удалось удивить своим рождественским презентом королеву Елизавету II. Об этом герцог Сассекский написал в своей нашумевшей книге: «В поисках свободы», которая была выпущена ещё в 2020 году. Оказалось, принц подарил своей любимой бабушке поющую рыбку, которая так понравилась королеве, что она распорядилась повесить её на стене в Балморале. Интересно, что этот момент из королевской биографии был упомянут в сериале «Корона», только режиссёры изобразили сцену таким образом, что подарок оказался от принца Эндрю, однако на самом деле автором сюрприза является именно принц Гарри.