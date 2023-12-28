Что дарит Санта-Клаус непослушным детям

Если Дед Мороз не обходит ни одного ребенка стороной, то у Санта-Клауса другие правила. Непослушным малышам достается от рождественского волшебника один необычный подарок.

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Что дарит Санта непослушным детям — в материале «Рамблера».

По западным поверьям, Санта-Клаус приносит непослушным деткам уголь.

В США 1800-х годов Санта-Клаус наказывал плохих детей не угольками, а камнями, золой, картофелем или — самым зловещим — легкой поркой.

А как же уголь? На самом деле, возможно, он появился раньше самого Санты.

В итальянском фольклоре детей посещала ведьма на своей летающей метле, которая раздавала подарки и конфеты хорошим детям, а уголь — плохим.

Некоторые считают, что идея давать уголь плохим детям пришла из Голландии XVI века.

В канун Рождества дети ставили свои сабо у камина, и хорошим детям в них клали конфеты или маленькие игрушки, а плохим детям — уголь.

В викторианской Англии Санта-Клаус давал уголь только бедным детям в качестве наказания за плохие поступки, которые сделали их семью бедной.

Однако для бедных это было выгодно, так как они могли сжечь уголь, чего обычно не могли себе позволить.

Так почему же уголь? Простой ответ: никто не знает.

Все, что мы можем сделать, это только предположить. Многие подозревают, что все это связано с дымоходом и камином.

Санта и его помощники в различных фольклорных версиях по всему миру часто попадают в дом через дымоход, доставляя подарки, которые кладут у камина.

Поэтому вполне логично, что уголь — признак плохих детей — имеет отношение к камину.